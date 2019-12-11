亚奇·叶特加盟新版《小鬼当家》







原版《小鬼当家》主演麦考利·卡尔金





另据知情人士透露，此次重启并非翻拍；片方归类为“重启版《小鬼当家》”，是因为概念相似；实际推出时这部新片将起一个不同的片名。





艾丽·坎伯尔和罗伯·德兰尼加盟新版《小鬼当家》饰演一对夫妻









最终，这部电影以1800万的成本收回了近4.8亿美元的票房（要知道那可是1990年），北美票房2.85亿，海外票房也有近两亿。《小鬼当家》一下子打破了N项纪录，成为了当时史上最卖座的家庭喜剧电影。《小鬼当家》一共出过五部，不过最经典最好看的还要数1990年的第一部。





《小鬼当家》预告片 新版《小鬼当家》则讲述坎伯尔和德兰尼饰演的夫妻为了防止自家遭受财政危机，与一个偷了传家之宝的小孩展开大战。 将要推出的





预计明年初在加拿大开拍，将在Disney+上线。这也是20世纪福斯被收购后为Disney+出品的第一个项目。