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新版《小鬼当家》宣布主演阵容

"乔乔兔"小演员加盟 将展开全新情节

2019-12-11 18:17:19 来源：Mtime时光网

迪士尼重启版《小鬼当家》公布主演阵容：《乔乔兔》颇受好评的小演员亚奇·叶特、艾丽·坎伯尔、罗伯·德兰尼。

　　时光网讯 迪士尼重启版《小鬼当家》公布主演阵容：《乔乔兔》颇受好评的小演员亚奇·叶特艾丽·坎伯尔(《伴娘》《我本坚强》)、罗伯·德兰尼(《大祸临头》)。

亚奇·叶特加盟新版《小鬼当家》


原版《小鬼当家》主演麦考利·卡尔金

　　另据知情人士透露，此次重启并非翻拍；片方归类为“重启版《小鬼当家》”，是因为概念相似；实际推出时这部新片将起一个不同的片名。

艾丽·坎伯尔和罗伯·德兰尼加盟新版《小鬼当家》饰演一对夫妻

　　《小鬼当家》可谓不少人的童年回忆。1990年11月16日，《小鬼当家》在北美正式公映，当时同期大规模上映的片子有硬汉片《洛奇5》，以及动画片《救难小英雄》

　　《小鬼当家》轻松地击败了这两个对手成为周冠军，然后出人意料地一路横扫千军万马，连续12周稳坐票房榜首位，一直延续到颁奖季。

　　最终，这部电影以1800万的成本收回了近4.8亿美元的票房（要知道那可是1990年），北美票房2.85亿，海外票房也有近两亿。《小鬼当家》一下子打破了N项纪录，成为了当时史上最卖座的家庭喜剧电影。《小鬼当家》一共出过五部，不过最经典最好看的还要数1990年的第一部。

《小鬼当家》预告片

　　将要推出的新版《小鬼当家》则讲述坎伯尔和德兰尼饰演的夫妻为了防止自家遭受财政危机，与一个偷了传家之宝的小孩展开大战。

　　影片由《波拉特》编剧、《下流祖父》导演丹·梅泽尔执导，SNL编剧麦基·戴和Streeter Seidell写剧本。
　　
　　预计明年初在加拿大开拍，将在Disney+上线。这也是20世纪福斯被收购后为Disney+出品的第一个项目。

   编辑：飒飒

关键词： 小鬼当家 迪士尼 重启 卡司 福斯
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小鬼当家

小鬼当家 (1990)

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导演：克里斯·哥伦布

主演：麦考利·卡尔金

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Archie Yates

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