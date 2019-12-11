在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
将要推出的新版《小鬼当家》则讲述坎伯尔和德兰尼饰演的夫妻为了防止自家遭受财政危机，与一个偷了传家之宝的小孩展开大战。影片由《波拉特》编剧、《下流祖父》导演丹·梅泽尔执导，SNL编剧麦基·戴和Streeter Seidell写剧本。
预计明年初在加拿大开拍，将在Disney+上线。这也是20世纪福斯被收购后为Disney+出品的第一个项目。
02.昆汀说《杀死比尔3》很可能会拍
在《好莱坞往事》
获得金球奖音乐/喜剧类最佳影片和最佳导演提名后，昆汀·塔伦蒂诺
在接受美国电台采访时透露，最近他和乌玛·瑟曼吃饭聊得很愉快，他想出了《杀死比尔3》的点子，这部电影很可能会拍。
不过昆汀表示，《杀死比尔3》起码3年后才会真正动工。在《好莱坞往事》
之后，他的重心并不在电影上，而是写了一个舞台剧剧本和五集电视剧，具体内容还在保密中。
由山姆·雷米监制的《新咒怨》
今日发布新预告，约翰·赵扮演房屋中介，发现一所奇怪的房子，安德丽亚·瑞斯波罗格饰演的警察前去调查，没想到两人都被诅咒……
出演过《曼蒂》
的安德丽亚·瑞斯波罗格在片中饰演一个警察，作为故事的中心人物，她调查案件的过程中，出现了一间被鬼魂诅咒的房子，鬼魂残忍的杀害着那些进入房子的人......
该片由尼古拉斯·佩谢执导，贝蒂·吉尔平、约翰·赵与杰姬·韦弗等人均共同出演。该片将于2020年1月3日在美国上映。
《冰上旅程》
讲述的故事是：花样滑冰选手凯特·贝克（卡雅·斯考达里奥）在发生了严重的摔倒失误后，职业生涯遭到波及。一个可以让她实现奥运梦想的机会来到，代价却是牺牲她所拥有的一切。凯特该如何面对心中的魔鬼，以及工作与生活中所发生的种种严苛考验？
今日，由孩之宝与央视动画合作制作的动画作品《哪吒与变形金刚》
曝光首款预告片和海报。在预告片中，我们看到哪吒变形了，还是擎天柱同款，就问你想不想看了？
据悉，该动画为动画系列片。从海报来看，变形金刚来到哪吒所在的神话世界后，仍以汽车人的形象现身，但在“发型”等细节上加入了一些中国元素。
陈可辛导演新作《李娜》
已于今年2月杀青，目前正处于后期制作阶段。此前《李娜》
已公布由胡歌
出演男主姜山，但在综艺《妻子的浪漫旅行》第三季中，姜山本人透露不为人知的选角幕后故事：陈可辛原本找的是雷佳音演自己，二人曾接触、熟悉，后来因雷佳音档期冲突，陈导才临时找到胡歌出演。
唐季礼执导、成龙
主演《急先锋》
将于大年初一上映。
今日，38岁的日本男星妻夫木聪
通过事务所发表喜讯，称与美日混血妻子Maiko的第一个孩子出生。据悉，妻夫木聪与Maiko于2012年因共同出演《东野圭吾推理系列》相识相知，2016年8月4日通过事务所宣布结婚喜讯。
01. 谷歌发布2019电影搜索排名榜单
谷歌刚刚发布了2019年电影搜索排行榜，《复仇者联盟4》
无悬念登顶，作为目前影史全球票房第一名，27亿美元的票房收入让《复联4》
傲视群雄。
《小丑》
位列第二位，影片获得了今年的威尼斯金狮奖，话题热度持续半年多，全球票房突破10亿美元，因为投资仅有6500万美元，也是影史投资回报比最高的漫改电影。
搜索排名前十的影片，基本都是商业大片，或许仅有《绿皮书》
算是文艺片，因为影片获得了今年的奥斯卡最佳影片大奖，所以在全球范围内页引发了足够的关注度。
谷歌2019搜索排名TOP10
02.刘亦菲登上《时尚芭莎》开年封面
迪士尼真人版“花木兰”的扮演者刘亦菲
与《时尚芭莎》杂志联合呈现视觉大片，用代时装与艺术创意全新演绎《木兰辞》。
她通过木兰也透过镜头，去诠释她与木兰的勇敢与成长。从未施粉黛、布衣罗裙的寻常少女到红衣披甲、戎装飒飒的坚毅战士，似水如火，至柔至刚皆是她。