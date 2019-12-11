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将要推出的新版《小鬼当家》则讲述坎伯尔和德兰尼饰演的夫妻为了防止自家遭受财政危机，与一个偷了传家之宝的小孩展开大战。影片由《波拉特》编剧、《下流祖父》导演丹·梅泽尔执导，SNL编剧麦基·戴和Streeter Seidell写剧本。





预计明年初在加拿大开拍，将在Disney+上线。这也是20世纪福斯被收购后为Disney+出品的第一个项目。





02.昆汀说《杀死比尔3》很可能会拍



































该片由尼古拉斯·佩谢执导，贝蒂·吉尔平、约翰·赵与杰姬·韦弗等人均共同出演。该片将于2020年1月3日在美国上映。













































据悉，该动画为动画系列片。从海报来看，变形金刚来到哪吒所在的神话世界后，仍以汽车人的形象现身，但在“发型”等细节上加入了一些中国元素。













01.妻夫木聪当爸



















01. 谷歌发布2019电影搜索排名榜单











在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？