极寒环境下的拍摄条件对《攀登者》的电影服装设计形成重大挑战。







影人助力时尚秀场 2019年国庆期间，由李仁港执导，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春、何琳等主演，成龙友情出演的剧情冒险电影强势上映，中国登山队成功从北坡登顶珠穆朗玛峰，完成人类首次北坡登顶珠峰的英雄故事震撼了千万观众。













在海南岛电影节上，组委会与电影《攀登者》赞助品牌BOSIDENG联合举办“极寒·巅峰上的时尚-波司登&国际时装大师联名秀”国际时尚顶级设计大师Kenzō Takada（高田贤三）与Ennio Capasa亲自主持设计、亲临现场指导。





高田贤三作为知名时尚品牌KENZO的创始人，是全世界最具影响力的时尚设计大师之一，他敢于将多元的图案与色彩应用在同一个作品上，开创了独属的标志性设计风格。











Ennio Capasa是时尚领域世界知名的创意总监，引领着当代时尚潮流，在品牌经营上的出色才能也使得他在业内广受赞誉，与好莱坞、音乐圈的多名明星均有合作。





高田贤三表示，自己在做每个设计项目的时候，首先要考虑这个项目的类别，是时尚类的，还是装饰类的，还是工业产品类的，然后根据不同的类别，首先要做好主题跟形象的企划。然后把自己的特色DMA，和我们在考虑图案和色彩的效果。在这里首先是要在表现手法上，在情感上要怎么能够形成冲击力，并有一个和谐的搭配。







