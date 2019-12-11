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电影与时尚如何交锋融汇？

影人助力海南岛电影节时尚秀场

2019-12-11 22:36:56 来源：Mtime时光网

极寒环境下的拍摄条件对《攀登者》的电影服装设计形成重大挑战。


影人助力时尚秀场

　　2019年国庆期间，由李仁港执导，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春、何琳等主演，成龙友情出演的剧情冒险电影强势上映，中国登山队成功从北坡登顶珠穆朗玛峰，完成人类首次北坡登顶珠峰的英雄故事震撼了千万观众。
 
　　极寒环境下的拍摄条件对《攀登者》的电影服装设计形成重大挑战，新时代中光影与潮流应当如何携手共促行业繁荣，电影与时尚的交锋融汇正在成为影业的关注焦点。



　　在海南岛电影节上，组委会与电影《攀登者》赞助品牌BOSIDENG联合举办“极寒·巅峰上的时尚-波司登&国际时装大师联名秀”国际时尚顶级设计大师Kenzō Takada（高田贤三）与Ennio Capasa亲自主持设计、亲临现场指导。

　　高田贤三作为知名时尚品牌KENZO的创始人，是全世界最具影响力的时尚设计大师之一，他敢于将多元的图案与色彩应用在同一个作品上，开创了独属的标志性设计风格。



　　Ennio Capasa是时尚领域世界知名的创意总监，引领着当代时尚潮流，在品牌经营上的出色才能也使得他在业内广受赞誉，与好莱坞、音乐圈的多名明星均有合作。

　　高田贤三表示，自己在做每个设计项目的时候，首先要考虑这个项目的类别，是时尚类的，还是装饰类的，还是工业产品类的，然后根据不同的类别，首先要做好主题跟形象的企划。然后把自己的特色DMA，和我们在考虑图案和色彩的效果。在这里首先是要在表现手法上，在情感上要怎么能够形成冲击力，并有一个和谐的搭配。

　　而Ennio Capasa分享了他与电影人合作的经历。“我非常有幸跟我这一代非常知名的电影和电影人合作过，包括和基努里维斯在《骇客帝国》中的合作，以及和汤姆·克鲁斯在《谍中谍》系列中的合作，并且我和这些电影人的关系从一开始比较商业的合作，后来也发展了个人私人的朋友。我认为电影和时尚它们之间的关系是非常天然密不可分的，因为这两者都是视觉性的表现，都是能够出动到观者的内心，观者的情感的。”

   编辑：拿撒勒

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