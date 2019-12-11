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央视动画又双叒叕起诉大头儿子公司

把京东也一起告了 恩恩怨怨何时了

2019-12-11 22:33:19 来源：Mtime时光网

央视动画将杭州大头儿子公司和京东告上法庭，涉嫌侵权，索赔100万。2015年杭州大头儿子公司状告央视动画胜诉后，央视动画在几年间多次诉讼杭州公司，均获胜。

　　时光网讯 12月10日，北京知识产权法院发布消息，因生产销售“大头儿子”拼图，杭州大头儿子公司和京东被央视动画索赔100万。

　　央视动画称，1990年儿童作家郑春华创作系列图书《大头儿子和小头爸爸》，于2012年将图书著作权转让给央视动画，后央视推出同名动画片并申请注册商标。京东有大头儿子公司授权生产销售的商品，其标志、动画形象、小故事涉嫌侵权；大头儿子公司企业名称，官网、官微相关标志等也涉嫌侵权。


　　央视动画请求判令停售涉案产品、该公司停止侵权，并变更企业名称，赔偿100万元。

　　据悉，这已不是央视动画第一次起诉杭州大头儿子公司。此前央视曾多次状告，均获得胜诉。

　　为何央视动画跟杭州大头儿子公司这么过不去呢？这可能跟15年的一起诉讼有关。



　　央视动画于13年推出重制版《新大头儿子和小头爸爸》之后，杭州大头儿子公司将其告上法庭。2015年法院最终裁定央视动画侵犯了杭州公司的人物版权，并赔偿了126万的费用。

　　关于这件诉讼案件的关键证据，是杭州公司提供的一位名叫“刘泽岱”设计师的形象授权文书——此人为公认的大头儿子动画人物形象的第一设计者，在94年的时候被委托设计了相关人物形象。

　　案情争议的地方在于：央视动画强调刘泽岱已经在95年的时候就将版权归属完全移交给了自己，但当时的诉讼并不能提供相关的证明材料（疑似丢失）。

　　两相权宜之下，杭州法院判定央视动画败诉。不过随后几年间央视多次状告杭州公司，均凭借有力的证据，获得诉讼。



　　距离上一次的诉讼的宣判还不到半年，央视动画再次将杭州大头儿子公司告上法庭。你怎么看？

   编辑：飒飒

关键词： 央视动画 诉讼 大头儿子 小头爸爸
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