央视动画将杭州大头儿子公司和京东告上法庭，涉嫌侵权，索赔100万。2015年杭州大头儿子公司状告央视动画胜诉后，央视动画在几年间多次诉讼杭州公司，均获胜。





时光网讯 12月10日，北京知识产权法院发布消息，因生产销售“大头儿子”拼图，杭州大头儿子公司和京东被央视动画索赔100万。













央视动画请求判令停售涉案产品、该公司停止侵权，并变更企业名称，赔偿100万元。





据悉，这已不是央视动画第一次起诉杭州大头儿子公司。此前央视曾多次状告，均获得胜诉。





为何央视动画跟杭州大头儿子公司这么过不去呢？这可能跟15年的一起诉讼有关。











央视动画于13年推出重制版《新大头儿子和小头爸爸》之后，杭州大头儿子公司将其告上法庭。2015年法院最终裁定央视动画侵犯了杭州公司的人物版权，并赔偿了126万的费用。





关于这件诉讼案件的关键证据，是杭州公司提供的一位名叫“刘泽岱”设计师的形象授权文书——此人为公认的大头儿子动画人物形象的第一设计者，在94年的时候被委托设计了相关人物形象。





案情争议的地方在于：央视动画强调刘泽岱已经在95年的时候就将版权归属完全移交给了自己，但当时的诉讼并不能提供相关的证明材料（疑似丢失）。





两相权宜之下，杭州法院判定央视动画败诉。不过随后几年间央视多次状告杭州公司，均凭借有力的证据，获得诉讼。











距离上一次的诉讼的宣判还不到半年，央视动画再次将杭州大头儿子公司告上法庭。你怎么看？



