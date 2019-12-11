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罗伯特德尼罗未获美国演员工会奖提名

《爱尔兰人》《小丑》《婚姻故事》成热门

2019-12-11 23:58:30 来源：Mtime时光网

美国演员工会奖的获奖者堪称奥斯卡的表演类奖项风向标，从这组提名名单可以预计，《爱尔兰人》《小丑》《婚姻故事》会成为热门首选。


　　时光网讯 第26届美国演员工会奖(SAG)刚刚公布提名，《爱尔兰人》《婚姻故事》《小丑》《极速车王》《好莱坞往事》等热门影片纷纷入选。

　　李奥纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》、杰昆·菲尼克斯《小丑》、克里斯蒂安·贝尔《极速车王》等重量级男演员将角逐影帝。令人意外的是，《爱尔兰人》的罗伯特·德尼罗竟然没有拿到提名。

　　斯嘉丽·约翰逊凭借《婚姻故事》风光无限，她将和露皮塔·尼永奥《我们》、查理兹·塞隆《性感炸弹》等实力派角逐影后。

　　在电视剧方面，彼特·丁拉基凭借《权力的游戏》第八季获得最佳男演员提名。《王冠》《权力的游戏》《大小谎言》《使女的故事》《怪奇物语》 ​​​​ 共同角逐剧情类最佳群戏。

　　美国演员工会奖的获奖者堪称奥斯卡的表演类奖项风向标，从这组提名名单可以预计，《爱尔兰人》《小丑》《婚姻故事》会成为热门首选。

第26届美国演员工会奖(SAG)提名



【电影类】最佳男主角：
李奥纳多·迪卡普里奥《好莱坞往事》
克里斯蒂安·贝尔《极速车王》
亚当·德赖弗《婚姻故事》
杰昆·菲尼克斯《小丑》
塔伦·埃格顿《火箭人》

【电影类】最佳女主角：
辛西娅·艾莉佛《哈丽特》
斯嘉丽·约翰逊《婚姻故事》
露皮塔·尼永奥《我们》
查理兹·塞隆《性感炸弹》
蕾妮·齐薇格《朱迪》 

【电影类】最佳女配角：
劳拉·邓恩《婚姻故事》
詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
妮可·基德曼《性感炸弹》
玛格特·罗比《性感炸弹》
斯嘉丽·约翰逊《乔乔兔》

【电影类】最佳男配角：
杰米·福克斯《正义的慈悲》
阿尔·帕西诺《爱尔兰人》
乔·佩西《爱尔兰人》
布拉德·皮特《好莱坞往事》

【电影类】最佳替身群戏：
【电视类】剧情类最佳群戏：
《怪奇物语》 ​​​​ 

【电视类】喜剧类最佳群戏：
《富家穷路》
​​​​
【电视类】剧情类最佳男演员：
彼特·丁拉基《权力的游戏》
斯特林·K·布朗《我们这一天》
史蒂夫·卡瑞尔《早间新闻》
比利·克鲁德普 《早间新闻》
大卫·哈伯《怪奇物语》 ​​​​ 

【电视类】喜剧类最佳男演员：
比尔·哈德尔《巴里》
托尼·夏尔赫布《了不起的麦瑟尔夫人》
迈克尔·道格拉斯《柯明斯基理论》
安德鲁·斯科特《伦敦生活》 ​​​​ 

【电视类】喜剧类最佳女演员：
瑞秋·布罗斯纳安《了不起的麦瑟尔夫人》
艾利克斯·布诺斯町《了不起的麦瑟尔夫人》
凯瑟琳·欧哈拉《富家穷路》
克里斯蒂娜·艾伯盖特《麻木不仁》
菲比·沃勒-布里奇《伦敦生活》 ​​​​ 

【电视类】电视电影/限定剧最佳男演员：
马赫沙拉·阿里《真探》
杰瑞德·哈里斯《切尔诺贝利》
贾雷尔·杰罗姆《有色眼镜》
山姆·洛克威尔《佛西与沃登》 ​​​​ 

【电视类】电视电影/限定剧最佳女演员：
帕特丽夏·阿奎特《恶行》
乔伊·金《恶行》
托妮·科莱特《难以置信》
艾米丽·沃森《切尔诺贝利》
米歇尔·威廉姆斯《佛西与沃登》 ​​​​

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美国演员工会奖提名
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