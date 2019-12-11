2019-12-11 23:58:30 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：马丁·斯科塞斯
主演：罗伯特·德尼罗
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导演：诺亚·鲍姆巴赫
主演：斯嘉丽·约翰逊
导演：托德·菲利普斯
主演：杰昆·菲尼克斯
导演：乔丹·皮尔
主演：露皮塔·尼永奥
导演：杰伊·罗奇
主演：查理兹·塞隆
导演：艾伦·泰勒
主演：基特·哈灵顿
导演：菲利普·马丁
主演：克莱尔·福伊
导演：让-马克·瓦雷
主演：瑞茜·威瑟斯彭
导演：瑞德·穆拉诺
主演：伊丽莎白·莫斯
导演：奉俊昊
主演：宋康昊 崔宇植
导演：塔伊加·维迪提
主演：罗曼·格里芬·..
导演：詹姆斯·曼高德
主演：克里斯蒂安·贝尔
导演：德克斯特·弗莱彻
主演：塔伦·埃格顿
导演：劳伦·斯卡法莉娅
主演：詹妮弗·洛佩兹
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
导演：马特·杜菲
主演：薇诺娜·瑞德
导演：艾米·谢尔曼-..
主演：瑞秋·布罗斯纳安
导演：咪咪·莱德
主演：詹妮弗·安妮斯顿
导演：乔韩·瑞克
主演：杰瑞德·哈里斯
导演：阿娃·杜威内
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TravisBickle
20分钟前
德尼罗之所以没有获得提名是因为今年演员工会要把终身成就奖颁给他
冃禾
2019-12-12 17:18
提名榜单里居然没有天线宝宝吗，我不能接受啊
曾经对我说
2019-12-12 14:41
另外一条犀利评论Killing Eve和所有美国真人秀的po被删了哎
忠心的彭坤
2019-12-12 12:38
预祝小丑拿下影帝！
bush_005
2019-12-12 10:39
德尼罗在爱尔兰人是正常发挥，而且又用了减龄技术，不提名不意外。阿尔·帕西诺在影片里最惊艳
寂寂无声
2019-12-12 10:17
感觉罗伯特没有多么惊艳的表演，一如以前的风格，没啥变化！
口袋电影君
2019-12-12 09:12
斯嘉丽约翰逊要冲击奥斯卡影后了，厉害了，之前连提名都没有
2019-12-12 04:04
哦对了，Euphoria也没有群戏。。。。被所有颁奖季遗忘同时被取消了的《富家穷路》不知道哪里贪污来那么多提名、然后the Farewell《别告诉她》非常值得群戏和两个女主提名、、、然而《寄生虫》一个和演技关系很小的电影的了群戏。。。。是东亚份额比例到了？然后《行尸走肉》这种已经烂了两年让我看得很勉强的电视剧结果得了替身群戏提名？这个奖项的红毯看来都不用走了、明年收视率也会不要不要的、后年都不用电视台直播了，直接streaming。。。。
简直不晓得取个啥名字2019-12-12 08:30
最让我uncomfortable就是看到你这样的review了。。
曾经对我说2019-12-12 14:42
缺乏安全感的孩子看到什么都不爽、、、连不爽都不会写的孩子。。。sigh
屌你卤味
2019-12-12 02:27
这个榜单可以说是很准的风向标了
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