“我们都面临变老的问题，马丁说他正在学习如何死亡，这就是我们要面对的。”















对于和马丁合作次数最多的的罗伯特德尼罗来说，这次时隔25年的再次聚首更显沧海桑田。





















相比阿尔帕西诺角色的广阔发挥空间，德尼罗却因要出演年轻的维多克里昂被限制住，不得不去模仿马龙白兰度。为了找到其口音和状态，德尼罗甚至干脆定居在了西西里。动作神情拿捏都惊人到位的德尼罗彻底征服了学院，拿下了奥斯卡最佳男配的德尼罗一跃成为好莱坞的顶级演员，他的电影“黑帮江湖”正式开启。





















《出租车司机》剧照



















自此，“戏王之王”、“演技之神”等标签放在德尼罗身上看起来都极为妥帖恰当；也因此，德尼罗几乎成为了所有演员的偶像，好莱坞自然不用说，在中国范围，姜文算得上是头号迷弟。













2010年德尼罗来华时，姜文在长城烽火台为德尼罗提前庆祝生日，期间放起《教父》音乐，姜文送上手书卷轴，上面写着“无双”二字，令德尼罗感动不已。









《美国往事》





黑帮当然也是《爱尔兰人》的主题之一，但《爱尔兰人》却不同于《赌城风云》那般血性，也没有《好家伙》那般癫狂，暴力场面处理的幽暗简洁，似乎那些黑帮往事也被蒙上了一层温柔的色彩。





而在这层底色之上，衰老与孤独才是影片想要表达出的另外一层主题。尽管，这些让人看起来有些感伤——似乎，戏外已经年逾75岁的四位主创也由此形成了某种呼应：息影9年的乔佩西被马丁邀请了至少50次才同意出山，几乎可以肯定的是，这是四位电影届”黑帮大佬”的最后一次聚首了。











德尼罗接受时光网独家专访时聊到了影片的哀伤基调：“我们都面临变老的问题，我，马丁，乔·佩西，阿尔帕西诺，我们都是同一代人，都在变老。衰老也是本片主题之一，这也是我和马丁喜欢这部小说原作的原因，它凸显了我们的年龄问题，我看过《洛杉矶时报》对马丁的一篇报道，他在文章里说他正在'学习如何死亡'，这就是接受宿命，这是我们都要面对的。”





或许有天，那首歌也可以这么唱：虽然总有人正年轻，但一代人终将老去。





