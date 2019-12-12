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2019-12-12 01:07:54 来源：Mtime时光网

导语

愿为马丁全力付出

终与帕西诺完成当年心愿

衰老是影片主题

数字减龄特效未影响表演

年逾75，初心未改

若力有余，将一直演下去

“我们都面临变老的问题，马丁说他正在学习如何死亡，这就是我们要面对的。”
　　时光网特稿　某种程度上，《爱尔兰人》更像是一场盛大的谢幕。

　　马丁·斯科塞斯罗伯特·德尼罗阿尔·帕西诺乔·佩西、四位加起来已经300多岁的大佬，到了这个年龄和江湖地位，很明显已经不需要再去证明什么。几位通力合作的这部电影更像是他们对过往的一次致敬和留念。



　　对于和马丁合作次数最多的的罗伯特德尼罗来说，这次时隔25年的再次聚首更显沧海桑田。

　　50年前的圣诞节前夕、两个同在美国的意大利裔通过朋友介绍认识了。彼时，20多岁的马丁刚刚拍完了处女作《谁在敲我的门》，而德尼罗还是一个作品未有曝光的小演员，两人相见恨晚，马丁邀请了德尼罗出演自己的筹备下一部电影《穷街陋巷》


《穷街陋巷》（1973）

　　影片中的乔尼为德尼罗赢得了纽约影评家协会的最佳男主角奖。也就是这部电影让大导演科波拉注意到了德尼罗，并邀请其出演了《教父2》（1974）。

　　插播一句：《教父2》原本要找马丁·斯科塞斯当导演，但时任派拉蒙负责人看完《穷街陋巷》后不太喜欢，否决了这个提议，让阿尔帕西诺、罗伯特·德尼罗和马丁的聚首推迟了40多年。

　　相比阿尔帕西诺角色的广阔发挥空间，德尼罗却因要出演年轻的维多克里昂被限制住，不得不去模仿马龙白兰度。为了找到其口音和状态，德尼罗甚至干脆定居在了西西里。动作神情拿捏都惊人到位的德尼罗彻底征服了学院，拿下了奥斯卡最佳男配的德尼罗一跃成为好莱坞的顶级演员，他的电影“黑帮江湖”正式开启。


　　也正是因为这部影片，德尼罗和阿尔帕西诺相知相惜，成为挚交。二人在后来合作《盗火线》中亦敌亦友互相成就的角色关系，仿佛也成了他们在现实世界中的映射。德尼罗在形容两人关系时总结到，“我们不会特别想念对方，但时不时总会想到。”

　　半个世纪后，阿尔·帕西诺被好友德尼罗拉着，在《爱尔兰人》达成了和马丁斯科塞斯的首次合作。

　　《教父2》后的1976年，德尼罗开启了与老搭档马丁·斯科塞斯的第二次合作——《出租车司机》，德尼罗演活了那个愤怒又迷茫的平民英雄，崔维斯的朋克发型也受到了影迷热捧风靡一时，这个角色也可以说是德尼罗演绎生涯中最有影响力的角色之一，德尼罗凭此片首次提名奥斯卡最佳男主。

《出租车司机》剧照

　　不同于德尼罗的平步青云，马丁在此后的事业急转直下，1977年《纽约，纽约》的票房惨败让马丁坠入人生谷底甚至染上了毒瘾。在德尼罗的帮助和建议下，马丁执导了传记片《愤怒的公牛》，也就是在这部影片里，乔·佩西和马丁、德尼罗展开了首次合作。后来三位还在《好家伙》《赌城风云》等影片中频频聚首。

　　在《愤怒的公牛》中，德尼罗为了角色在40天内增重了60磅，仅从影片表面看根本无法想象他究竟经历了多少辛酸。然而付出的努力终究赢得了回报，影片不仅帮助好友重回人生正轨，也为自己赢得了首个奥斯卡影帝奖杯。



　　自此，“戏王之王”、“演技之神”等标签放在德尼罗身上看起来都极为妥帖恰当；也因此，德尼罗几乎成为了所有演员的偶像，好莱坞自然不用说，在中国范围，姜文算得上是头号迷弟。

　　26岁的姜文在拍摄《本命年》时，就从导演谢飞那借来了《愤怒的公牛》录像带，反复观看学习其“硬汉表演”，后来在其导演的《阳光灿烂的日子》中，也能看到多个对《愤怒的公牛》致敬场景。


　　2010年德尼罗来华时，姜文在长城烽火台为德尼罗提前庆祝生日，期间放起《教父》音乐，姜文送上手书卷轴，上面写着“无双”二字，令德尼罗感动不已。

　　1984年德尼罗出演的《美国往事》被影迷视作可与《教父》系列比肩的黑帮片经典。到了90年代，德尼罗、马丁、乔·佩西合作的《好家伙》再次被影迷奉上神坛，黑帮片的三大巅峰均为德尼罗所演，稳稳地奠定了其“黑帮教父”的江湖地位。

《美国往事》

　　黑帮当然也是《爱尔兰人》的主题之一，但《爱尔兰人》却不同于《赌城风云》那般血性，也没有《好家伙》那般癫狂，暴力场面处理的幽暗简洁，似乎那些黑帮往事也被蒙上了一层温柔的色彩。

　　而在这层底色之上，衰老与孤独才是影片想要表达出的另外一层主题。尽管，这些让人看起来有些感伤——似乎，戏外已经年逾75岁的四位主创也由此形成了某种呼应：息影9年的乔佩西被马丁邀请了至少50次才同意出山，几乎可以肯定的是，这是四位电影届”黑帮大佬”的最后一次聚首了。



　　德尼罗接受时光网独家专访时聊到了影片的哀伤基调：“我们都面临变老的问题，我，马丁，乔·佩西，阿尔帕西诺，我们都是同一代人，都在变老。衰老也是本片主题之一，这也是我和马丁喜欢这部小说原作的原因，它凸显了我们的年龄问题，我看过《洛杉矶时报》对马丁的一篇报道，他在文章里说他正在'学习如何死亡'，这就是接受宿命，这是我们都要面对的。”

　　或许有天，那首歌也可以这么唱：虽然总有人正年轻，但一代人终将老去。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：詹 采访：Brent Simon 关键词： 罗伯特德尼罗 马丁斯科塞斯 爱尔兰人 阿尔帕西诺 乔佩西 BrentSimon

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