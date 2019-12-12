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01.《姜子牙》将在今晚发布首支预告

12月10日，北京知识产权法院发布消息，因生产销售“大头儿子”拼图，杭州大头儿子公司和京东被央视动画索赔100万。









在大头儿子所属版权这块曾存有争议，央视曾经败诉过：







央视动画于13年推出重制版《新大头儿子和小头爸爸》之后，杭州大头儿子公司将其告上法庭。2015年法院最终裁定央视动画侵犯了杭州公司的人物版权，并赔偿了126万的费用。





关于这件诉讼案件的关键证据，是杭州公司提供的一位名叫“刘泽岱”设计师的形象授权文书——此人为公认的大头儿子动画人物形象的第一设计者，在94年的时候被委托设计了相关人物形象。





案情争议的地方在于：央视动画强调刘泽岱已经在95年的时候就将版权归属完全移交给了自己，但当时的诉讼并不能提供相关的证明材料（疑似丢失）。





两相权宜之下，杭州法院判定央视动画败诉。不过随后几年间央视多次状告杭州公司，均凭借有力的证据，赢得诉讼。



