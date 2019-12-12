过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《姜子牙》将在今晚发布首支预告
备受期待的国漫电影《姜子牙》
片方昨晚发布消息将于今晚公布首支预告，电影制作历时四年，由程腾、李炜共同执导，王昕 、李夏联合执导，是《哪吒之魔童降世》
后彩条屋中国神话系列的第二部作品。影片将于2020大年初一上映。
02.央视动画再次起诉杭州大头儿子公司
12月10日，北京知识产权法院发布消息，因生产销售“大头儿子”拼图，杭州大头儿子公司和京东被央视动画索赔100万。
央视动画称，1990年儿童作家郑春华
创作系列图书《大头儿子和小头爸爸》，于2012年将图书著作权转让给央视动画，后央视推出同名动画片并申请注册商标。京东有大头儿子公司授权生产销售的商品，其标志、动画形象、小故事涉嫌侵权；大头儿子公司企业名称，官网、官微相关标志等也涉嫌侵权。
在大头儿子所属版权这块曾存有争议，央视曾经败诉过：
央视动画于13年推出重制版《新大头儿子和小头爸爸》之后，杭州大头儿子公司将其告上法庭。2015年法院最终裁定央视动画侵犯了杭州公司的人物版权，并赔偿了126万的费用。
关于这件诉讼案件的关键证据，是杭州公司提供的一位名叫“刘泽岱”设计师的形象授权文书——此人为公认的大头儿子动画人物形象的第一设计者，在94年的时候被委托设计了相关人物形象。
案情争议的地方在于：央视动画强调刘泽岱已经在95年的时候就将版权归属完全移交给了自己，但当时的诉讼并不能提供相关的证明材料（疑似丢失）。
两相权宜之下，杭州法院判定央视动画败诉。不过随后几年间央视多次状告杭州公司，均凭借有力的证据，赢得诉讼。
01. 罗伯特德尼罗未获美国演员工会奖提名
02. 《黑客帝国４》定档2021年5月21日，撞档《疾速追杀4》
华纳宣布《黑客帝国4》定档2021年5月21日，和《疾速追杀4》同天上映，都是基努里维斯主演，你会先去看哪部？本片卡司还有、凯瑞-安·莫斯、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁、尼尔·帕特里克·哈里斯、杰西卡·亨维克、乔纳森·格罗夫。贾达·萍克·史密斯等等，影片由拉娜·沃卓斯基执导。此外，华纳还公布了《闪电侠》定档2022年7月1日；《真人快打》提前至2021年1月15日公映。
03. 漫威重磅电影《永恒族》剧组晒自拍
漫威新片《永恒族》演员库梅尔·南贾尼分享与同剧组演员自拍合影：安吉丽娜·朱莉、萨尔玛·海耶克、马东锡、巴里·基奥汉、布莱恩·泰瑞·亨利。漫画中《永恒族》
的故事发生在数百万年前，当时被称为“天神”的宇宙生物通过基因实验，创造出了拥有超能力的永恒族和异常族，两个族群一直互相争斗。
04. 《性感炸弹》主创亮相洛杉矶首映礼
查理兹·塞隆、妮可基德曼和玛格特·罗比亮相主演力作《性感炸弹》洛杉矶首映礼，影片改编自福斯新闻台真实的性骚扰事件，2016年福斯新闻台高管罗杰·艾尔斯被曝光性骚扰丑闻，女主播梅根凯利（查理兹·塞隆
扮演）和格雷琴·卡尔森（妮可·基德曼
扮演）都遭遇了罗杰·艾尔斯（约翰·利特高
扮演）的骚扰，这起事件在当时的媒体界引发过轩然大波。
影片将于2019年12月20日北美公映。
05. 《小妇人》主演指责金球奖导演类提名
第77届金球奖提名最佳导演一栏无女导演入围再引发争议。继《宝贝男孩》女导演阿尔玛·哈勒公开指责金球奖提出不满后，《小妇人》主演也站出来为导演格蕾塔·葛韦格鸣不平：
佛罗伦斯·珀：“我觉得我们都感到有些震惊，真的。”
西尔莎·罗南：“她拍的这部影片堪称今年的最佳之一，我觉得昨天劳拉·邓恩说的就很好，出现这样的事情显得尤为重要，因为它提醒了我们，显然未来还有很长的一段路要走。她是一名非常非常优秀的电影人，如果没有她的功劳，我们今天也不会坐在这里接受采访。我们已经讨论过了我们是如何紧密联系在一起的，我们的表演在很大程度上是彼此相互依赖和衬托的，但正是格蕾塔把我们凑到一起，她才是主心骨。”
在过去的70多年里，仅有5位女导演获得过金球奖提名，而且历史上仅有一位女导演拿到奖了，芭芭拉·史翠珊凭借《燕特尔》获得1984年金球奖最佳导演。
06.《星球大战9》曝艺术海报，12月20上映
《星球大战９：天行者崛起》 曝光D-Box版预告海报和全新艺术海报，影片将于12月20日上映，是星战系列最新三部曲的终结篇。
07. 《爱尔兰人》曝光妆发特辑
马丁·斯科塞斯执导，罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西、安娜·帕奎因、斯蒂芬·格拉汉姆等主演的《爱尔兰人》发布“妆发”特辑，尽管有特效帮助年轻化，但显然在老弗兰前，德尼罗还显得不够老，于是，我们在电影中看起来不太复杂的妆容在幕后需要化妆师做的还有很多。今年堪称颁奖季头号热门，将瞄准奥斯卡多个奖项。
08《大卫·科波菲尔的个人史》曝光全新海报
《斯大林之死》导演阿尔曼多·伊安努奇新片《大卫·科波菲尔的个人史》曝光全新海报，影片将对狄更斯的经典原著进行现代化的改编，戴夫·帕特尔、蒂尔达·斯文顿、休·劳瑞、本·卫肖联袂出演，明年1月10日在英国上映。