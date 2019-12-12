时光网讯
前段时间导演马丁·斯科塞斯
在接受外媒采访时说：“如果你们要看《爱尔兰人》
，我请你们别用手机。实在不行，iPad，大一点的iPad。”
本周五，“小贱贱”瑞安·雷诺兹
和迈克尔·贝
合作的《鬼影特攻：以暴制暴》也会在Netflix上线，他似乎不同意马丁：“观众想看啥就看啥，想用什么设备看就用什么设备看吧，这世道就是这样的。”
“不是说因为这部片是我拍的，观众就不能用手机看。”早前马丁说，“我在制作这部片时就在为观看它的方式考虑，理想情况下，我当然推荐你去大银幕看。我也理解，这过程很辛苦，你得起床然后去浴室洗澡，做一些准备，然后出门坐车或开车什么的。但你在家看，我建议你晚上看，实在不行下午看吧。我知道你在看的过程中还会接电话什么的，我都理解。”
《鬼影特攻：以暴制暴》是Netflix近期投资最大的项目，预算超过1亿美元，高于威尔·史密斯主演的《光灵》9000万美元，但不及《爱尔兰人》的1.7亿美元。
对于马丁的请求，导演迈克尔·贝
的态度是：“我也不想观众用手机看我的电影。但如果用4K HDR大屏幕电视倒是可以的，毕竟很多奥斯卡评委也是看电视（片方寄出的DVD）来投票嘛。怎么说，我爱电影，我热衷大银幕电影。但Netflix厉害的地方在于，它为好莱坞业界提供了新的声音。他们在做一些有意思的内容，这也是我感谢他们的原因。”