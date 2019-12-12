瑞安雷诺兹和迈克尔贝合作













“不是说因为这部片是我拍的，观众就不能用手机看。”早前马丁说，“我在制作这部片时就在为观看它的方式考虑，理想情况下，我当然推荐你去大银幕看。我也理解，这过程很辛苦，你得起床然后去浴室洗澡，做一些准备，然后出门坐车或开车什么的。但你在家看，我建议你晚上看，实在不行下午看吧。我知道你在看的过程中还会接电话什么的，我都理解。”





《鬼影特攻：以暴制暴》是Netflix近期投资最大的项目，预算超过1亿美元，高于威尔·史密斯主演的《光灵》9000万美元，但不及《爱尔兰人》的1.7亿美元。









Netflix2019年的几部原创电影



