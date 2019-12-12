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小贱贱不同意马丁：想用手机看就看吧

合作迈克尔贝新片本周五Netflix上线

2019-12-12 10:05:23 来源：Mtime时光网

小贱贱觉得观众可以随意选择设备看Netflix电影，但迈克尔·贝建议大家最好用大电视看。
瑞安雷诺兹和迈克尔贝合作

　   时光网讯 前段时间导演马丁·斯科塞斯在接受外媒采访时说：“如果你们要看《爱尔兰人》，我请你们别用手机。实在不行，iPad，大一点的iPad。”

     

《鬼影特攻》中字预告

本周五，“小贱贱”瑞安·雷诺兹迈克尔·贝合作的《鬼影特攻：以暴制暴》也会在Netflix上线，他似乎不同意马丁：“观众想看啥就看啥，想用什么设备看就用什么设备看吧，这世道就是这样的。”

　　“不是说因为这部片是我拍的，观众就不能用手机看。”早前马丁说，“我在制作这部片时就在为观看它的方式考虑，理想情况下，我当然推荐你去大银幕看。我也理解，这过程很辛苦，你得起床然后去浴室洗澡，做一些准备，然后出门坐车或开车什么的。但你在家看，我建议你晚上看，实在不行下午看吧。我知道你在看的过程中还会接电话什么的，我都理解。”

　　《鬼影特攻：以暴制暴》是Netflix近期投资最大的项目，预算超过1亿美元，高于威尔·史密斯主演的《光灵》9000万美元，但不及《爱尔兰人》的1.7亿美元。

　　对于马丁的请求，导演迈克尔·贝的态度是：“我也不想观众用手机看我的电影。但如果用4K HDR大屏幕电视倒是可以的，毕竟很多奥斯卡评委也是看电视（片方寄出的DVD）来投票嘛。怎么说，我爱电影，我热衷大银幕电影。但Netflix厉害的地方在于，它为好莱坞业界提供了新的声音。他们在做一些有意思的内容，这也是我感谢他们的原因。”

Netflix2019年的几部原创电影

　　事实上今年奥斯卡几个大热们，《爱尔兰人》《婚姻故事》《我失去了身体》《教宗的承继》《我叫多麦特》都是Netflix 出品，这也是目前好莱坞大片厂不怎么关注的领域，他们已经是业界无法忽视的力量。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 马丁斯科特赛斯 瑞安雷诺兹 Netflix 手机
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鬼影特攻：以暴制暴

鬼影特攻：以暴制暴 (2019)

0.0

导演：迈克尔·贝

主演：瑞安·雷诺兹

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瑞安·雷诺兹

瑞安·雷诺兹

Ryan Reynolds

职业：演员 | 制作人 | 编剧

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迈克尔·贝

迈克尔·贝

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职业：导演 | 制作人

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