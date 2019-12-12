《急先锋》曝光“伦敦春节任务”特辑，揭秘了杨洋、艾伦在伦敦执行急先锋任务时的惊险动作戏幕后画面。









从片方曝光的特辑来看，戏中杨洋与艾伦饰演的张凯旋在伦敦一餐厅执行任务，与反派展开了激烈的枪战和近身搏斗，两人分别在餐厅和后厨周旋，上演了颇为精彩的打戏！杨洋更是以一敌二，左右开弓，甚至再来一个人也很难困住他！





滑跪、侧踢、拍板凳，这拳拳到肉的打戏场面看得人生疼！动作戏能够完成得如此漂亮，来自杨洋对自身的超高要求。在特辑中可以看到杨洋与武术指导等工作人员非常耐心的沟通动作，逐步调整自己的发挥，只为呈现给观众最真实的效果。





《急先锋》艾伦直面挑战变身动作打星 喜剧演员艾伦摇身一变成为动作打星，在电影中饰演急先锋战队的情报专家张凯旋。这个角色不简单，要与杨洋并肩作战勇猛抗敌，唐导对艾伦的动作戏要求也不低。艾伦自知不能在体力上输给别人，动作戏要更努力“向唐导的目标进发！”





面对手持菜刀步步紧逼的反派，艾伦动作利落，打得有模有样！不仅如此，艾伦的秘密招数还不少，抹脸杀、扔榴莲都是制敌专用！艾伦这边打边搞笑的功力，颇有些成龙式动作喜剧的味道。