时光网讯
电影《急先锋》已定档2020大年初一与观众见面，今日片方释出一支“伦敦春节任务”特辑，揭秘了杨洋
、艾伦
在伦敦执行急先锋任务时的惊险动作戏幕后。杨洋与艾伦作为急先锋战队的两大主力，并肩作战十分默契，拍摄中动作戏亲自上阵力求真实。
《急先锋》
是杨洋对动作电影初挑战，他在影片中饰演急先锋战队队长雷震宇，作为战队的主心骨，这一角色的动作戏相当繁重，杨洋对自己的要求就是“以实为主，怎么样真实怎么来！”
从片方曝光的特辑来看，戏中杨洋与艾伦饰演的张凯旋在伦敦一餐厅执行任务，与反派展开了激烈的枪战和近身搏斗，两人分别在餐厅和后厨周旋，上演了颇为精彩的打戏！杨洋更是以一敌二，左右开弓，甚至再来一个人也很难困住他！
滑跪、侧踢、拍板凳，这拳拳到肉的打戏场面看得人生疼！动作戏能够完成得如此漂亮，来自杨洋对自身的超高要求。在特辑中可以看到杨洋与武术指导等工作人员非常耐心的沟通动作，逐步调整自己的发挥，只为呈现给观众最真实的效果。
喜剧演员艾伦摇身一变成为动作打星，在电影中饰演急先锋战队的情报专家张凯旋。这个角色不简单，要与杨洋并肩作战勇猛抗敌，唐导对艾伦的动作戏要求也不低。艾伦自知不能在体力上输给别人，动作戏要更努力“向唐导的目标进发！”
面对手持菜刀步步紧逼的反派，艾伦动作利落，打得有模有样！不仅如此，艾伦的秘密招数还不少，抹脸杀、扔榴莲都是制敌专用！艾伦这边打边搞笑的功力，颇有些成龙式动作喜剧的味道。