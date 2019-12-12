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海量剧照揭秘《小羊肖恩2》幕后制作

从诺兰作品中寻求灵感 观众别忘了找彩蛋

2019-12-12 10:03:53 来源：Mtime时光网

为了更好地展现片中的太空科幻元素，制作团队不仅从史蒂文·斯皮尔伯格、约翰·卡朋特和克里斯托弗·诺兰等电影人的作品中汲取灵感，更是在成片中埋下不少彩蛋，致敬了一系列经典科幻电影。
　　时光网讯  时隔四年回归的“小羊肖恩”系列电影——《小羊肖恩2：末日农场》将于12月28日全国上映。今日，官方发布了一组幕后制作图，回顾了电影制作过程中场景、角色、道具、后期等多个环节的幕后工作。

　　在幕后制作图中，包括肖恩、农场牧羊犬比泽尔和淘气猪等每个角色都有一个属于自己的“衣帽间”，用来储存在各个情境下可能出现的神态和动作零部件。作为先逐帧拍摄再连贯播放的动画形式，定格动画“化静为动”的特质对每一帧画面的情绪表达都有严格的要求。

　　在制作过程中，团队成员曾为一个角色开门的动作反复制作了多个版本，只因为导演认为“它开门的方式不对”。正是如此精益求精的工作标准才能给一个个静态黏土人偶注入活力和灵魂。





　　《小羊肖恩2：末日农场》讲述了小外星人噜啦（Lu-La）乘坐飞碟降临在小镇农场，引起了一系列轩然大波的故事。和以往作品中的“农场日常”不同，这次的故事格局扩展到了篱笆墙外的小镇。

　　为了展现典型英式小镇的风貌，制作组实打实地搭建了一座虚构的微型城镇，从披萨店、便利店、洗车场到快捷民宿等建筑场所一应俱全。虽然只作为“背景板”出现短短几分钟，但是场景里的细节都是团队每天开会讨论的重点。背景色如何调配、外星人要如何拥抱，这些看似细枝末节的小事都是需要仔细分析的议题。

　　作为首次加入外星人角色及宇宙太空元素的“阿德曼宇宙”影片，《小羊肖恩2：末日农场》轻松幽默的表现形式下实则藏着不断“膨胀”的“野心”。小羊们和噜啦不仅要“进城”，还要“上天”，为了更好地展现片中的太空科幻元素，制作团队不仅从史蒂文·斯皮尔伯格、约翰·卡朋特和克里斯托弗·诺兰等电影人的作品中汲取灵感，更是在成片中埋下不少彩蛋，致敬了一系列经典科幻电影。观众届时可别忘了睁大眼睛找齐所有彩蛋。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小羊肖恩2
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