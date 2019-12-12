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女神同框！漫威《永恒族》主演晒合影

朱莉海耶克亲密自拍 嘉玛陈剧组过生日

2019-12-12 10:41:12 来源：Mtime时光网

漫威《永恒族》剧组晒合影，安吉丽娜·朱莉、萨尔玛·海耶克同框玩自拍，嘉玛·陈则度过了一次难忘的生日。
　　时光网讯 漫威超级英雄新片《永恒族》仍在热拍当中，相处数月的主演们近日通过社交平台上晒出大量亲密合影，剧组气氛亲如一家。

　　安吉丽娜·朱莉萨尔玛·海耶克两位银幕女神同框玩起自拍，亚裔女星嘉玛·陈则在《永恒族》剧组中度过了一次难忘的生日。


　　《永恒族》由华人导演赵婷（《骑士》）执导，将为漫威电影宇宙引入大量重要的新角色，讲述的是数百万年前，当时被称为“天神”的宇宙生物通过基因实验，创造出了拥有超能力的永恒族和异常族，两个族群一直互相争斗的故事。

　　影片汇集的主演包括安吉丽娜·朱莉、萨尔玛·海耶克、《釜山行》韩国硬汉马东锡《硅谷》喜剧男星库梅尔·南贾尼。此外,《权力的游戏》“囧雪”基特·哈灵顿与“少狼主”理查德·麦登将在《永恒族》中“兄弟重逢”。电影已定档2020年11月6日北美公映。

   编辑：Joker

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关键词： 永恒族 安吉丽娜·朱莉
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