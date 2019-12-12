只见近40位名家站无虚席，簇拥着小公主迪丽丽。观众不难辨认出化学家居里夫人、印象派画家莫奈等，而其他名流则包括了演员、画家、雕塑家、音乐家、小说家、舞蹈家等多行业的巨匠。





《迪丽丽的奇幻巴黎》呈现了一个正义与神秘同频的冒险故事：十九世纪末正是法国巴黎的黄金时代，平等包容的人文气息让这座古老的城市散发着冬日暖阳般的和谐安宁。但这片祥和背后却惊现一连串女童被拐骗的案件。见义勇为的混血小公主迪丽丽和好友快递员踏上幻险旅程，穿梭于巴黎的大街小巷，拯救被困女童，迎来巴黎真正的黄金盛世。











在这个冒险过程中，迪丽丽和她的小伙伴们得到了许多世纪名流的帮助。究竟有谁如此正义感爆棚，一直是影片保留的神秘彩蛋。如今，终极海报揭晓。只见近40位名家站无虚席，簇拥着小公主迪丽丽。从他们的穿着神态，观众不难辨认出化学家居里夫人、印象派画家莫奈等，而其他名流则包括了演员、画家、雕塑家、音乐家、小说家、舞蹈家等多行业的巨匠。





作为法国动画的优秀代表，《迪丽丽的奇幻巴黎》在欧斯洛大师的笔下，再度将天马行空的想象与厚重多元的文化相融合。





迪丽丽作为初来乍到巴黎的普通小女孩，因为自身正直和勇敢的特性，就很快融入到黄金时代中，不仅结交了快递员和歌唱家朋友，更可以自由而平等地与居里夫人交流，观摩莫奈创作作品的过程，现身沙龙和舞会与世纪名流攀谈，在天鹅船里与歌唱家温暖相拥……这份难以想象的奇遇在欧斯洛大师的润笔下，平淡真实又引人入胜。





编辑：hello王小羊