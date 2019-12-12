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提档！丁晟执导《特警队》12.27上映

新预告凌潇肃抢先开火 手绘版海报风格粗犷

2019-12-12 10:26:00 来源：Mtime时光网

《特警队》提档12月27日上映，“酷燃”版海报以手绘形式呈现，新预告通过彪悍而不失幽默的台词串联起影片画面，展现特警队员们在训练时偶尔的“小俏皮”。
       

《特警队》“酷燃”版海报

时光网讯 丁晟执导，凌潇肃贾乃亮金晨、张云龙、刘俊孝等主演，真实一线特警队员参与拍摄的动作警匪电影《特警队》今日发布“酷燃”版预告及海报。影片宣布提档，将于12月27日全国上映。

       今日发布的“酷燃”版海报以手绘形式呈现，色彩明丽饱满，恢弘大气。几位主演整装集结，持枪而立，目光坚定，如同冲破画面的子弹，即将奔赴守护人民的征程。直升机、装甲车和子弹等装备元素环绕四周，表现了一切准备就绪、无惧提档上映“抢先开火”的寓意，彰显了中国特警在枪林弹雨中亦无畏前行、冲锋陷阵的精神。

        今日曝光的“酷燃”预告不仅在大场面极致视效上持续发力，开篇夹杂着广东、东北口音的台词也奠定了基调，别出心裁地添加了轻松活泼的喜感元素，凸显“更有料，也有笑”的整体风格。

       通过彪悍而不失幽默的台词串联起影片画面，特警队员们在训练时偶尔的“小俏皮”；面对“不太好抓”的强敌时，始终满怀自信，将真实鲜活、有血有肉的中国特警形象生动刻画。

       

凌潇肃

丁晟导演凭借独特的硬派影像风格备受认可，《特警队》也是其对于过往风格的延续和升级，添加了摩天大楼极限索降、浴室对峙、主观镜头等颇受年轻受众青睐的商业化、娱乐化元素。

       丁晟导演在采访中直言“最初的设想，是想要挑战前所未有的题材”。为了确保影片的真实，他深入北京市公安局反恐怖和特警总队，以国家级反恐精英队伍“蓝剑突击队”作为原型开展创作，更有真实特警为主演提供战术、动作、枪械和装备等多方面的专业指导。力图揭开特警这一特殊警种的神秘面纱，打破以往银幕作品对于特警固有形象的塑造，诠释最真实鲜活的中国特警形象。 

       电影《特警队》将于12月27日全国上映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 特警队
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导演：丁晟

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