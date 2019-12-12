《特警队》提档12月27日上映，“酷燃”版海报以手绘形式呈现，新预告通过彪悍而不失幽默的台词串联起影片画面，展现特警队员们在训练时偶尔的“小俏皮”。





今日发布的“酷燃”版海报以手绘形式呈现，色彩明丽饱满，恢弘大气。几位主演整装集结，持枪而立，目光坚定，如同冲破画面的子弹，即将奔赴守护人民的征程。直升机、装甲车和子弹等装备元素环绕四周，表现了一切准备就绪、无惧提档上映“抢先开火”的寓意，彰显了中国特警在枪林弹雨中亦无畏前行、冲锋陷阵的精神。





今日曝光的“酷燃”预告不仅在大场面极致视效上持续发力，开篇夹杂着广东、东北口音的台词也奠定了基调，别出心裁地添加了轻松活泼的喜感元素，凸显“更有料，也有笑”的整体风格。





通过彪悍而不失幽默的台词串联起影片画面，特警队员们在训练时偶尔的“小俏皮”；面对“不太好抓”的强敌时，始终满怀自信，将真实鲜活、有血有肉的中国特警形象生动刻画。





凌潇肃 丁晟导演凭借独特的硬派影像风格备受认可，《特警队》也是其对于过往风格的延续和升级，添加了摩天大楼极限索降、浴室对峙、主观镜头等颇受年轻受众青睐的商业化、娱乐化元素。





丁晟导演在采访中直言“最初的设想，是想要挑战前所未有的题材”。为了确保影片的真实，他深入北京市公安局反恐怖和特警总队，以国家级反恐精英队伍“蓝剑突击队”作为原型开展创作，更有真实特警为主演提供战术、动作、枪械和装备等多方面的专业指导。力图揭开特警这一特殊警种的神秘面纱，打破以往银幕作品对于特警固有形象的塑造，诠释最真实鲜活的中国特警形象。





电影《特警队》将于12月27日全国上映。