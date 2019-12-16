时光网专访《唐顿庄园》多位主演、导演迈克尔·恩格勒以及幕后“大脑”——制作人兼编剧朱利安·费罗斯，聆听他们分享重返“唐家屯”的幕后故事。









《唐顿庄园》原剧以著名的泰坦尼克沉船事件为开场，将观众代入英国乡间克劳利伯爵府一家人的生活，见证他们经历的20世纪初欧陆时代巨变。





“唐家屯”大门重启，还是熟悉的风味 古板老派的贵族社会，平静悠长的田园风情，繁复冗杂的生活礼仪…… 处处透着英国制造独有的味道，它既是勾心斗角的家庭肥皂剧，又是反思阶级固化的严肃历史剧。精良的制作水准、巧思扎实的剧本、教科书般的演技，《唐顿庄园》填补了现代观众对精品原创古装剧的需求空缺。





几乎是从拍摄结束那一刻起，关于《唐顿庄园》主创重聚、翻拍电影版的传闻就从未间断。苦等四年之后，姗姗来迟的电影版终于与内地观众见面，上演了一出《王冠》遇上“唐家屯”的好戏。





《唐顿庄园》电影预告

电影发生在电视剧剧终一年半后的1927年，英国国王和王后造访格兰瑟姆伯爵罗伯特·卡劳利位于约克郡的庄园。整个家族和仆人团结一起应对皇室御用团队，特别是王后的侍女莫德·巴格肖，她对老伯爵遗孀维奥勒特·卡劳利的继承问题一直耿耿于怀 。在这些矛盾冲突下，还有一股暗流涌动，谋划着如何刺杀国王。





影片在北美上映后出人意料的夺得票房冠军，将布拉德·皮特的太空史诗《星际探索》以及史泰龙回归的动作续集《第一滴血5：最后的血》远远甩在身，大幅刷新了发行方焦点影业（《断背山》《至暗时刻》《伦敦陷落》《潜伏3》都是焦点出品）的最佳开画纪录。这部剧场版大电影没有给剧集丢脸，它同时俘获了媒体与观众的芳心。





影片于上周五开启内地公映之旅，并以1225万元的首周末票房收官。作为一部比全球公映其“迟到”近三个月的英剧“大电影”，这样的开局可比环球影业的上一部引进片《昨日奇迹》好了不少，中国观众显然对大英帝国的贵族生活更感兴趣。





今年夏天，时光网得以深入采访影片的多位主演、导演迈克尔·恩格勒以及《唐顿庄园》的“大脑”——制作人兼编剧朱利安·费罗斯，聆听他们分享重返“唐顿”的幕后故事。





电影要讲所有人的故事



“唐家屯”全家福 “唐家屯”全家福





时光网：关于这部电影的想法什么时候成形，在电影中拓展探索角色的生命线需要调整原本的思维模式吗？





朱利安·费罗斯：起初我们并没有想拍电影，而是在拍摄过程中产生这个想法，并逐渐变得具体，所以并不是拍了剧就直接想到电影。说实话，我是在伊迪斯出嫁后才有拍电影的想法。





在我看来相比拍电视剧，拍电影主要有两个挑战。一个是拍电视剧时，每周的故事主线围绕其中四、五、六个角色，其他角色融合其中，下一周的故事主线会换一批角色，再由另一批角色担当配线。但在电影中，每个人都有一条故事线，最终都要有个结局，这是个很大的挑战。





二小姐伊迪斯回家 讲述所有人的故事，这就是我们所追求的。 另一个挑战就是我们想构建一个将所有角色包含其中的主题，这点没能在剧中实现。当然，我们可以讲一个爱情故事的起起伏伏，其他人物通过一些小故事穿插其中，比如黛茜买了顶新帽子，罗伯特输光了所有钱。但这样的话，他们就被分隔开，没有关联。拍电影时，我们就希望呈现具有艺术性包罗万象的整体。而皇室造访需要每一个仆人和家族成员全身心投入，正好实现这个目标，将所有人拉到一起。





重返“唐顿”大家都很开心





妃莉丝·罗根：能够分隔三年再次重聚感受非常美好，真的感觉过了好久，当时我很兴奋。其实大家都好奇是否真的会拍电影，所以最终确定时真的很开心。当然，是在我的房子里！





米歇尔·道克瑞：说实话，重新踏进这里，心情真的非常激动。这部剧已经有六年了，从剧终到电影开拍又过了好久，很是怀念。正是那些美好的回忆，让重聚变得更加幸福，就像回到家一样，大家又能一起欢声笑语了。





“伯爵”休·博内威利与“大小姐”米歇尔·道克瑞 仿佛一瞬间我们都回到当年，楼下仆人的第一场戏，好像我们从没离开过，至少我是这样的感受。 仿佛一瞬间我们都回到当年，楼下仆人的第一场戏，好像我们从没离开过，至少我是这样的感受。





拍完后只在去年去过几次，感觉（电视剧）结束得太快了，所以能重新聚在一起我真的很开心。





让《王冠》遇上《唐顿庄园》

“国王来访”





时光网：朱利安，你提到通过皇室来访将所有角色串连起来，那有没有特别为电影寻找或创造区别于电视剧的主题和任务关系呢？





朱利安·费罗斯：电视剧的主题是大家为大庄园、为家族荣誉服务。在一些情况下，需要为全局做出牺牲，确保大的利益。但其实在一生中的某些时刻，肯定会质疑为经济、社会、为了确保一切不脱离正轨而做出的牺牲是否值得。怎样决定取决于观众，我希望可以引发观众对这些问题的思考。电影讲述的就是这件事，唐顿庄园是荣是陨，命悬一线。而正是心系荣辱的人，在电影里散发出最耀眼的光芒。





时光网：第一次看到剧本时，看到皇室造访部分你有什么想法？









英剧《王冠》与《唐顿庄园》气质一脉相承





米歇尔·道克瑞：我非常热爱这个角色，她已经是我生命中重要的一部分，所以经常会想念演玛丽的时候，特别是她的魄力、智慧和幽默。电视剧终结后，我尝试了很多真正美式的角色，能再次饰演英式人物真的很有趣。有时甚至要提醒自己玛丽说话是什么样的口音，和美式发音差别非常大。





时光网：在这一年半的时间里，你的角色发生了哪些观众需要知道的变化吗？





左起：“安迪”迈克尔·福克斯，“莫斯利”凯文·道尔，“托马斯”罗伯·詹姆斯-克里尔 其实日子过得挺慢的，角色本身没有经历什么大的改变。剧终乔瑟夫·莫斯利在教书，一年半来没什么变化。说实话，这些角色都还和原来差不多。 其实日子过得挺慢的，角色本身没有经历什么大的改变。剧终乔瑟夫·莫斯利在教书，一年半来没什么变化。说实话，这些角色都还和原来差不多。





米歇尔·道克瑞：玛丽终于心满意足了，对我来说真的是松了一口气。嫁给赛车手亨利·卡尔波特，并生下了千金卡洛琳，一切都很圆满幸福。但同时父亲将守护唐顿庄园的重担交给玛丽，她需要和布兰森一起管理大小事宜。皇室造访对她来说意义重大，好在一切都很顺利。为了完成好这个任务，她召回了已经退休了的卡森。





迈克尔·福克斯：安迪升职成了第一男仆，有了更多责任，所以可能会发现他站得高了些。他和黛茜的关系有了进展，但也带来一些问题 。





妃莉丝·罗根：卡森不能继续工作，没什么事做，所以开始照看花园。不过我俩（卡森和休斯夫人）的关系还不错，人老了就是容易守旧，好在这俩人还挺合得来。卡森竭尽所能回到大房子工作，希望为迎接皇室尽一份力，所以他的关键词就是“回庄园”。



