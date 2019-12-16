时光网特稿
从2010年首播至2015剧终，英剧《唐顿庄园》
里演绎着后爱德华时代楼上贵族与楼下仆人间森严的等级与生活的百态，不仅深受英国本土观众的喜爱，还曾刷新北美引进英剧的最高版权费纪录，一时间风靡全球。
《唐顿庄园》原剧以著名的泰坦尼克沉船事件为开场，将观众代入英国乡间克劳利伯爵府一家人的生活，见证他们经历的20世纪初欧陆时代巨变。
古板老派的贵族社会，平静悠长的田园风情，繁复冗杂的生活礼仪…… 处处透着英国制造独有的味道，它既是勾心斗角的家庭肥皂剧，又是反思阶级固化的严肃历史剧。精良的制作水准、巧思扎实的剧本、教科书般的演技，《唐顿庄园》填补了现代观众对精品原创古装剧的需求空缺。
几乎是从拍摄结束那一刻起，关于《唐顿庄园》主创重聚、翻拍电影版的传闻就从未间断。苦等四年之后，姗姗来迟的电影版终于与内地观众见面，上演了一出《王冠》遇上“唐家屯”的好戏。
电影发生在电视剧剧终一年半后的1927年，英国国王和王后造访格兰瑟姆伯爵罗伯特·卡劳利位于约克郡的庄园。整个家族和仆人团结一起应对皇室御用团队，特别是王后的侍女莫德·巴格肖，她对老伯爵遗孀维奥勒特·卡劳利的继承问题一直耿耿于怀 。在这些矛盾冲突下，还有一股暗流涌动，谋划着如何刺杀国王。
影片在北美上映后出人意料的夺得票房冠军，将布拉德·皮特的太空史诗《星际探索》以及史泰龙回归的动作续集《第一滴血5：最后的血》远远甩在身，大幅刷新了发行方焦点影业（《断背山》《至暗时刻》《伦敦陷落》《潜伏3》都是焦点出品）的最佳开画纪录。这部剧场版大电影没有给剧集丢脸，它同时俘获了媒体与观众的芳心。
影片于上周五开启内地公映之旅，并以1225万元的首周末票房收官。作为一部比全球公映其“迟到”近三个月的英剧“大电影”，这样的开局可比环球影业的上一部引进片《昨日奇迹》好了不少，中国观众显然对大英帝国的贵族生活更感兴趣。
今年夏天，时光网得以深入采访影片的多位主演、导演迈克尔·恩格勒以及《唐顿庄园》的“大脑”——制作人兼编剧朱利安·费罗斯，聆听他们分享重返“唐顿”的幕后故事。
“唐家屯”全家福
时光网：关于这部电影的想法什么时候成形，在电影中拓展探索角色的生命线需要调整原本的思维模式吗？
朱利安·费罗斯：起初我们并没有想拍电影，而是在拍摄过程中产生这个想法，并逐渐变得具体，所以并不是拍了剧就直接想到电影。说实话，我是在伊迪斯出嫁后才有拍电影的想法。
在我看来相比拍电视剧，拍电影主要有两个挑战。一个是拍电视剧时，每周的故事主线围绕其中四、五、六个角色，其他角色融合其中，下一周的故事主线会换一批角色，再由另一批角色担当配线。但在电影中，每个人都有一条故事线，最终都要有个结局，这是个很大的挑战。
另一个挑战就是我们想构建一个将所有角色包含其中的主题，这点没能在剧中实现。当然，我们可以讲一个爱情故事的起起伏伏，其他人物通过一些小故事穿插其中，比如黛茜买了顶新帽子，罗伯特输光了所有钱。但这样的话，他们就被分隔开，没有关联。拍电影时，我们就希望呈现具有艺术性包罗万象的整体。而皇室造访需要每一个仆人和家族成员全身心投入，正好实现这个目标，将所有人拉到一起。讲述所有人的故事，这就是我们所追求的。
妃莉丝·罗根：能够分隔三年再次重聚感受非常美好，真的感觉过了好久，当时我很兴奋。其实大家都好奇是否真的会拍电影，所以最终确定时真的很开心。当然，是在我的房子里！
米歇尔·道克瑞：说实话，重新踏进这里，心情真的非常激动。这部剧已经有六年了，从剧终到电影开拍又过了好久，很是怀念。正是那些美好的回忆，让重聚变得更加幸福，就像回到家一样，大家又能一起欢声笑语了。
迈克尔·福克斯：
仿佛一瞬间我们都回到当年，楼下仆人的第一场戏，好像我们从没离开过，至少我是这样的感受。
拍完后只在去年去过几次，感觉（电视剧）结束得太快了，所以能重新聚在一起我真的很开心。
时光网：朱利安，你提到通过皇室来访将所有角色串连起来，那有没有特别为电影寻找或创造区别于电视剧的主题和任务关系呢？
朱利安·费罗斯：电视剧的主题是大家为大庄园、为家族荣誉服务。在一些情况下，需要为全局做出牺牲，确保大的利益。但其实在一生中的某些时刻，肯定会质疑为经济、社会、为了确保一切不脱离正轨而做出的牺牲是否值得。怎样决定取决于观众，我希望可以引发观众对这些问题的思考。电影讲述的就是这件事，唐顿庄园是荣是陨，命悬一线。而正是心系荣辱的人，在电影里散发出最耀眼的光芒。
时光网：第一次看到剧本时，看到皇室造访部分你有什么想法？
米歇尔·道克瑞：
当时就感觉朱利安真的太厉害了，读完就觉得剧本将皇室和卡劳利交织在一起，完美得无懈可击。楼上楼下都因为这件事兴奋不已，也由此引发了很多戏剧冲突，每个人思考如何展示自己。第一次看到卡劳利家族不再掌控一切，他们需要给皇室留下好印象，这和往常的情况完全相反，真的很有意思，观众们肯定也会很喜欢。感觉电影就像是《王冠》遇上《唐顿庄园》，对比非常明显。
米歇尔·道克瑞：我非常热爱这个角色，她已经是我生命中重要的一部分，所以经常会想念演玛丽的时候，特别是她的魄力、智慧和幽默。电视剧终结后，我尝试了很多真正美式的角色，能再次饰演英式人物真的很有趣。有时甚至要提醒自己玛丽说话是什么样的口音，和美式发音差别非常大。
时光网：在这一年半的时间里，你的角色发生了哪些观众需要知道的变化吗？
凯文·道尔：
其实日子过得挺慢的，角色本身没有经历什么大的改变。剧终乔瑟夫·莫斯利在教书，一年半来没什么变化。说实话，这些角色都还和原来差不多。
米歇尔·道克瑞：玛丽终于心满意足了，对我来说真的是松了一口气。嫁给赛车手亨利·卡尔波特，并生下了千金卡洛琳，一切都很圆满幸福。但同时父亲将守护唐顿庄园的重担交给玛丽，她需要和布兰森一起管理大小事宜。皇室造访对她来说意义重大，好在一切都很顺利。为了完成好这个任务，她召回了已经退休了的卡森。
迈克尔·福克斯：安迪升职成了第一男仆，有了更多责任，所以可能会发现他站得高了些。他和黛茜的关系有了进展，但也带来一些问题 。
妃莉丝·罗根：卡森不能继续工作，没什么事做，所以开始照看花园。不过我俩（卡森和休斯夫人）的关系还不错，人老了就是容易守旧，好在这俩人还挺合得来。卡森竭尽所能回到大房子工作，希望为迎接皇室尽一份力，所以他的关键词就是“回庄园”。