请戴上耳机，调高音量，仔细聆听这支预告，看有没有感受到“颅内高潮”









总而言之，ASMR应该就是让人感到“极度舒适”的某种听觉、视觉或物理现象，触发器因人而异。有人看人整理衣服、看到整齐地切割物品，甚至看人画画都能感受到。





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看到标题的朋友们别误会了，这个“颅内高潮”指的是ASMR，自发性知觉高潮反应（英语：Autonomous Sensory Meridian Response，缩写ASMR）。这个名词在国内曾经被翻译成“颅内高潮”。