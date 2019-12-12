时光网讯
看到标题的朋友们别误会了，这个“颅内高潮”指的是ASMR，自发性知觉高潮反应（英语：Autonomous Sensory Meridian Response，缩写ASMR）。这个名词在国内曾经被翻译成“颅内高潮”。
在《勇敢者游戏２：再战巅峰》
的这支预告中，包括道恩·强森
、凯伦·吉兰
、凯文·哈特
、杰克·布莱克
等主演都用很小的声音说对白，到底怎么回事？
ASMR比较学术的翻译叫“自发性知觉经络反应”，是一种对于视觉、听觉、触觉、嗅觉等其他知觉，颅内、头皮、后背以及四肢等周边部位受到刺激而产生愉悦反应的感知现象，例如头皮酥麻痒、起鸡皮疙瘩等反应。
可引发 ASMR 的触发器有很多，多具有重复、有序、轻柔、速度平缓、通常音量较低且平稳的特点。譬如触觉上的轻柔的触碰，按摩，抚摸头发，梳头。
视觉上：眼神接触，观察手的动作
听觉上：说话声轻柔、耳语般、缓慢、温柔、让人感觉被呵护的、平稳而少变化的声音。
口腔发出的声音：嘴的声音，咀嚼声，吹气声
物体发出的声音：敲打，划拉，切割，揉皱，摩挲，触摸物品
总而言之，ASMR应该就是让人感到“极度舒适”的某种听觉、视觉或物理现象，触发器因人而异。有人看人整理衣服、看到整齐地切割物品，甚至看人画画都能感受到。
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