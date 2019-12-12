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《哆啦A梦：伴我同行2》发布首款预告片

大雄奶奶登场了 粉粉的任意门你喜欢吗？

2019-12-12 15:11:05 来源：Mtime时光网

预告片中出现了大雄的奶奶，又是一部勾起观众童年回忆的作品。
　　时光网讯 动画电影《哆啦A梦：伴我同行2》发布首款预告片和海报，这部3D动画电影在日本定档2020年8月7日，这也是《哆啦A梦》漫画诞生50周年的日子。看着海报中粉色系的任意门，大家喜欢吗？

　　《哆啦A梦：伴我同行》于2014年引进到中国内地公映，当时创造了5.3亿元的票房成绩，一度是日本电影在中国内地市场的最高票房纪录，后来被《你的名字。》以5.77亿超越了。

　　最新这部《哆啦A梦：伴我同行2》是延续第一部的故事，预告片中出现了大雄的奶奶，又是一部勾起观众童年回忆的作品。


   编辑：汀

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关键词： 哆啦A梦：伴我同行2
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哆啦A梦：伴我同行2

哆啦A梦：伴我同行2 (2020)

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导演：山崎贵

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