预告片中出现了大雄的奶奶，又是一部勾起观众童年回忆的作品。





《哆啦A梦：伴我同行》于2014年引进到中国内地公映，当时创造了5.3亿元的票房成绩，一度是日本电影在中国内地市场的最高票房纪录，后来被《你的名字。》以5.77亿超越了。





最新这部《哆啦A梦：伴我同行2》是延续第一部的故事，预告片中出现了大雄的奶奶，又是一部勾起观众童年回忆的作品。







