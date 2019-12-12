2019-12-12 15:11:05 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：山崎贵
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灵魂静静的飞
12分钟前
冷饭越炒越香
亚洲之鹰001
2019-12-13 18:48
新的内容不多啊~
光影透心
2019-12-13 00:58
支持，再看看国漫，不是打杀就是看的想睡觉的无味饭〜
假面Fay
2019-12-13 00:19
当年看第一部的时候 哭的稀里哗啦
青春流转
2019-12-12 18:11
不管怎么样我都最爱蓝胖子。
皮尔斯qi
2019-12-12 17:53
这也能有2？
喜欢说真话
2019-12-12 17:26
能不能添加牙齿？？？以前看到感觉怪怪的，才发现微笑、说话还没露牙。
yuyuedamao2019-12-12 19:34
确实....不过少部分镜头也是有牙齿的
渡水
2019-12-12 16:41
那个机器猫的公案到底是不是真的？就是藤本弘在去世之前想暗黑机器猫的结局？把一切都归究于一个自闭儿童的美梦。
项羽看电影2019-12-12 17:09
完全是假的
jxccck2019-12-12 17:10
假的，那是同人漫画的剧情。很多年前就已经打假过了，但是仍然还是有很多人在继续上当。
竹海泛波
2019-12-12 16:12
蓝胖子的世界太善良了，好人坏人都是可爱的。
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