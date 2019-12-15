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专访牛骏峰:陈凯歌一说话,心就乱撞

怀念唱老生的日子，做演员想成为菲尼克斯

2019-12-15 13:35:55 来源：Mtime时光网

牛骏峰形容，陈凯歌在节目中，对自己每说一句话，“都感觉心里边在乱撞。”
　　时光网特稿  国内首档导演选角真人秀《演员请就位》正式收官，牛骏峰获年度最佳演员荣誉。我们专访了牛骏峰，谈谈对这次上综艺的经历。话题从他节目上第一次表演《海洋天堂》开始，直到最近的短片《理发》，牛骏峰言语间都对导师陈凯歌充满了感激之情。

　　可能很多人并不知道，牛骏峰已有17年的戏龄，曾出演《家有儿女4》《微微一笑很倾城》《战长沙》《楚乔传》《蛮荒记》等热播剧。而在成为一名职业演员前，牛骏峰一直在学戏曲，唱老生。对于唱戏的时光，他坦言自己很怀念，“那是舞台上的一种爽感，是中国的国粹，是很神圣美好的东西。”

　　谈及为何上《演员请就位》，他坦言不管出道多长时间，每次演出的时候，依然是个新人。“演员不应该待在舒适圈里，我来挑战一下，看看自己行不行。节目中，牛骏峰选了陈凯歌战队，他解释陈凯歌现场会把角色最深层的意义都说出来，让演员自己感悟。演员如果演不出来，会让他看回放，仔细修正不对的地方。牛骏峰形容，陈凯歌对自己说的每一句话，“都感觉心里边在乱撞。”

　　节目播出伊始，一出《海洋天堂》让很多观众，一夜之间关注到了牛骏峰。回忆这个作品的表演经历，他虚心表示自己完成度还不错，算是达到了导演的要求，自己没出现大差错。节目之外，他最近静下心来看了《小丑》，十分欣赏主演杰昆·菲尼克斯的演技，希望成为他那样的演员。

　　谈到《演员请就位》给自己带来了这么大的关注度，牛骏峰表示期待能有更多人看到自己，拍到好剧本，自己一定会努力完成。 

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 牛骏峰 陈凯歌 演员请就位
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