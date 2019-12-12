2019-12-12 16:45:33 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：羊羊
导演：叶伟信
主演：甄子丹 吴樾
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Donnie Yen
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冃禾
2019-12-13 19:14
到时片中有我家偶像坤坤客串，基你太美唱跳rap篮球样样不会少
大好年华
2019-12-13 09:17
挺好啊
Sephiroth1765583
2019-12-12 21:10
其实叶问这个IP在海外动作迷心里分量还是挺高的，是少数在新西兰影院能看到很多白人观众的华语电影。
新鲜的老陈皮
2019-12-12 20:29
新马泰以前就是港片的大票仓，以前也以中国传统为傲。现在港片势微后，慢慢的需要更多的文化交流渠道。
武神无双2019-12-12 21:51
功夫片、武术片和武侠片，永远都是动作电影类型的王者！
节夏季2019-12-13 02:29
说实话，我现在有点想看 武侠片 ，只要不加那些乱七八糟的特效就好
bazingaaaa2019-12-13 11:25
现在好的武侠片真的太少了，近些年能像剑雨这样片子何时再能看到一部
漫威pdst惩罚者2019-12-13 13:23
这位是时光网著名喷子，给所有国产片打10分，所有外国片打0.1分的神经病，有3个号 辱我者皆贱婢（武神仁侠）装愤青引战大骂好莱坞，第2个号 看我的中指（武神无双）负责帮腔，第3个号代号月影猎手（上海滩许van强）给海王沙赞打10分还5刷海王。连续被时光网删了两个号，还舔脸继续注册小号在时光网混，人送外号人见人厌没脸没皮的大喷子
武神无双2019-12-13 22:36
↑mdzz
skyfull
2019-12-12 18:57
感觉内地星球大战能不能有一天日冠军都悬
sea9692019-12-12 19:45
好像星球大战系列在国内就没有火过。
kingdorm2019-12-12 20:12
我倒觉着星球大战有点悬
Enileva
2019-12-12 17:42
还行，人群里没有举黑旗的，毕竟这种生物无处不在。
披着人皮的鬼2019-12-12 19:25
有也得P没了啊 片方自己发的通稿 不要命啦哈哈哈
金门少爷2019-12-12 20:41
黑旗什么意思啊？
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