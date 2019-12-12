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《叶问4》新加坡首映把副总理看嗨了

5000影迷站满五层楼 叶问从头打到尾

2019-12-12 16:45:33 来源：Mtime时光网

在新加坡的路演中，不仅观众看嗨了，就连新加坡副总理王瑞杰也“入戏太深”，跑来“踢馆”和叶问过招，开心模仿甄子丹在电影中的经典动作场面。
      时光网讯 将于12月20日上映的电影《叶问4》，在近日开启了全球路演活动。

      在新加坡的路演中，不仅观众看嗨了，就连新加坡副总理王瑞杰也“入戏太深”，跑来“踢馆”和叶问过招，开心模仿甄子丹在电影中的经典动作场面。

      活动现场，还聚集了5000多名影迷，站满五层楼，现场气氛热闹非凡。

      看过片后，新加坡的观众直呼叶问从头打到尾，动作场面丰富又密集，除了咏春和太极两大顶级功夫对决，还挑战了空手道和自由搏击，从唐人街打到美国军营，看得爽快又提气。


   编辑：羊羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 叶问4
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