想知道金球奖提名发布会台前幕后吗？来听听时光网旗下的好莱坞外国记者协会会员Brent Simon，带您领略金球奖幕后的故事------





图片由Brent Simon提供 第77届金球奖提名于当地时间12月8日星期一早上在洛杉矶贝弗利山附近的贝弗利希尔顿酒店召开了发布会。（完整提名名单）之前饰演詹姆斯·邦德的动作影视明星皮尔斯·布鲁斯南和他妻子姬丽·沙耶-史密斯的两个儿子：迪伦·布鲁斯南和派里斯·布鲁斯南担当本届金球奖大使，俩一同登台亮相。 第77届金球奖提名于当地时间12月8日星期一早上在洛杉矶贝弗利山附近的贝弗利希尔顿酒店召开了发布会。）之前饰演詹姆斯·邦德的动作影视明星皮尔斯·布鲁斯南和他妻子姬丽·沙耶-史密斯的两个儿子：迪伦·布鲁斯南和派里斯·布鲁斯南担当本届金球奖大使，俩一同登台亮相。

















图片由Brent Simon提供





金球奖是在美国当地的早晨举行的，同时向世界各地数百万的观众们进行了现场直播。作为在现场亲身经历这一切的人来说，金球奖到底是什么样子，在现场又是种什么样的体验和感受呢？金球奖从1961年来就一直在比佛利希尔顿酒店举办，具体是在16000平方英尺的国际宴会厅里举行，这个厅可以容纳近1300人。





以前每次金球奖发布会都是在同一地点举行，这次是在国际宴会厅后面的小一点的前厅开的发布会。在每年一月份的金球奖期间，这个空间是用来给媒体记者作为后台直播间用的，获奖者们在舞台上进行电视直播，他们发表完获奖感言后，会立即转身离开，然后就来到这个地方，记者们已经在这里聚集一堂了，明星们就在这里回答记者们的问题。





在宣布会当天早晨的现场，背景墙是由外国记者协会的金球奖大标志组成，在会场右边放置的是一个三米高、金光闪闪的赞助商酩悦香槟的展示物，在这个展示物前面是来自大概50家媒体的摄影记者，他们弄好了各种装备，为接下来的直播做好了准备。后续直播将分为两批次进行。餐厅在凌晨3:30就开始准备，在这间主厅的外面，有一间小小的免费早餐房，里面有水果、牛角面包和早餐三明治。茶水和咖啡的淡淡香气就从这间屋子里飘进了主厅里头。





在右边稍远一点的地方，大约有75位撰稿记者分散地坐在十多张桌子跟前。空气中有一种明显的乐观情绪的味道。在舞台的左边位置，观众们在提名奖发布会时也可以看到这里，外国记者协会的一些代表成员坐在几张桌子前面。他们被几十名公关人员包围住了，这些公关人员来自很多家不同的工作室、网络公司、高端代理机构、流媒体服务公司，还有独立的电影或电视节目代表。





对这些人来说，尽管奥斯卡提名奖还遥遥无期，但这个早晨的金球奖提名还是在一定程度上代表了一种到达终点线的感觉，是一个很有象征意义的奖项。他们的工作就是去宣传自己客户艺术作品的价值，而到了这里这项工作也已经算是接近完成的状态了。





记者Brent Simon





比佛利希尔顿酒店的大门在凌晨4:45关闭，而准时在凌晨5:04的时候，第一批被提名者的名单公布了。尽管大家都知道最好在这种场合不要大声喧哗，但时不常的就会听见吸气的声音——来自大吃一惊的记者，还有那些公关人员，他们为自己客户的作品能够幸运获奖而禁不住发出了欢呼庆祝声。





在休息8分钟后，第二波也是最后一波获奖名单在凌晨5:15的时候公布出来了，整个过程全程通过几个电视网络进行了直播。在这之后，今年参加发布会的三位嘉宾：达科塔·范宁、蒂姆·艾伦和苏珊·卡莱布·沃森摆好了姿势让摄影师们拍照，在他们离席之前一般都要回答几个记者的提问。





在这一天剩下来的时间里，就演变成一场各种辩论和构思的大冲刺——哪些作品因获金球奖而打开了获得奥斯卡奖之路？而又有哪些作品因获金球奖反而影响了冲刺奥斯卡奖？这是一个充满激烈情感而令人感到愉快的短暂时刻。不过值得庆幸的是，对这些获奖的电影作品和表演内容自身而言，没有受到任何影响，仍然还在继续着它们的征程。





注：你对每年金球奖都在贝弗利希尔顿酒店举行有什么特别的问题吗? 对于今年的提名，什么让你最激动？又是什么被忽视掉而让你最难过？请在下方评论区告诉我们吧！