《唐顿庄园》讲述了格兰瑟姆伯爵一家在20世纪初贵族面临社会变化时遭遇的生活挑战和人生际遇

剧版《唐顿庄园》讲述了格兰瑟姆伯爵一家在20世纪初贵族面临社会变化时遭遇的生活挑战和人生际遇，除精彩剧情外，精致考究的服装道具和严谨细致的贵族礼节同样让人印象深刻，甚至引起了现任英国皇室的注意，BBC甚至专门制作了纪录片来剖析剧中涉及的皇室礼仪。













本次电影版《唐顿庄园》对英伦式贵族的精细复刻只增不减，英国国王和王后的突然到访让格兰瑟姆伯爵一家原本波澜不惊的生活忙乱起来，也激发了唐顿原有服务团队的集体荣誉感。处于20世纪初社会结构变革的时代拐点，庄园维持以往生活的奢华并不容易，所有人团结起来撑起格兰瑟姆伯爵的贵族门面。《唐顿庄园》电影于9月末在海外上映并获得不俗评价，烂番茄新鲜度维持在84%，在北美市场连续7天稳坐票房榜首，影片还获得了第23届好莱坞电影奖年度服装设计奖，被观众调侃“剧组把钱都花在衣服上了”。

与原剧中遥不可及的上层社会距离感相比，在CINITY影厅中，观众与英国贵族的生活近在咫尺。在CINITY影院系统高亮度和4K高分辨率的加持下，精致的华服、一尘不染的银器都变得更加清晰，即便是2D版本，依然带给观众沉浸其中的感受。正如抛弃蜡烛而使用电灯照明的唐顿庄园城堡，CINITY高亮度于电影放映来说是革命性的进步，最高 36 fL的2D放映亮度远超数字电影创导组织DCI规范对于2D放映亮度的要求（14fL），极大保证了观影的舒适度。结合4K高分辨率，克劳利小姐们身上那些昂贵布料的纹理清晰可见，专属于20世纪初英国贵族的“贵气”扑面而来。





CINITY高动态范围和广色域技术进一步在画面细节上增强观影的沉浸感，暖色的灯光、柔软的地毯和鲜艳的裙摆让人仿佛置身于舞会现场。CINITY高动态范围使影像对于场景亮度的记录更贴近真实、明暗细节更丰富，当镜头掠过餐桌上纷繁复杂的刀叉餐具，金属质感的自然反射让场景更加接近生活。CINITY广色域则再现了上世纪英国贵族生活的鲜活色彩，带来整个立体空间的色彩提升。沉浸式声音在塑造临场感上同样功不可没，优雅的舞会音乐、嘈杂忙乱的后厨和宽阔大厅中人物的对话，在CINITY沉浸式声音的呈现中更显立体和真实。





在CINITY影厅，观众将在这次重聚中追忆唐顿庄园的过去，并跟随 “大表姐”玛丽共同思考唐顿的未来。除了迎接英国皇室的紧张准备，新时代下唐顿的去向也是压在玛丽肩上的重担。历经百年的唐顿庄园究竟何去何从，观众和玛丽一起陷入纠结……





CINITY影院系统综合运用了4K、3D、高帧率、高动态范围、广色域、高亮度、沉浸式声音等最新技术，将综合提升声画质量，为观众提供顶级的视听体验。目前国内已有30多家CINITY影厅投入使用，覆盖众多一线、二线和省会城市。华夏电影将继续支持CINITY影厅在全球的落地，未来还将进驻欧美等西方国家和“一带一路”沿线国家和地区，对行业产生示范作用，提升电影行业的整体水平。

编辑：汀