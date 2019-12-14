网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

专访鄂靖文：星爷不急着让我去挣钱

刘德华看完《笑傲江湖》,找我拍了两部电影

2019-12-14 08:02:29 来源：Mtime时光网

“刘德华看了《笑傲江湖》，找我拍了两部电影，一部是在香港拍的，一部在马来西亚拍的。但都还没有上映，后期配音什么的都已经完成了。”
　　
　　时光网特稿  因主演《新喜剧之王》，鄂靖文成为了新一代“星女郎”。一夜之间，她收获了前所未有的曝光和热度。但从2019年的贺岁档到现在，我们并没有在大银幕上，继续看到她的身影。她最近一次大范围的亮相，是参加了综艺《演员请就位》。

　　这是一档导演选角综艺，鄂靖文顶着“星女郎”的头衔参加，引发不少质疑。她称自己一开始其实是抗拒的，觉得表演不是奥林匹克竞赛，没法分个你高我低。但介于之前也没有跟四位导演（陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明）合作的机会，还是决定去锻炼一下。


　　节目第一期，她与王迅搭档出演《无名之辈》，她演片中任素汐诠释的残疾人一角，顺利晋级，去到郭敬明战队。但在她看来，这期表演是有舞台事故的。首先，因为时间紧张，她没能彩排。其次，因为耳返故障，她跟王迅在现场“车轱辘话来回说”，谁也听不见谁。但最终她的表演，打动了郭敬明，对方称“这是今晚最好的表演。”

　　节目第七期，鄂靖文在表演完《大话西游》后，惨被淘汰。她告诉我们，当时知道这个结果，没觉得感伤，反而松了一口气，终于可以好好睡觉了。“节目拍摄强度特别大，导演不睡觉，工作人员也都不睡觉，有个摄影师直接熬住院了。我人在片场，魂已经走了，白晶晶我都不知道是不是自己在演，脑子已经不转了。”


　　《演员请就位》播出期间，郭敬明曾因为一些发言，而上了热搜。对于选择郭敬明战队的鄂靖文，也开口说了对郭敬明的看法。“我觉得首先他是一个很认真，对自己有要求的新导演。他蛮懂演员的，沟通起来很舒服，没有什么我理解不了，或者做不到的地方。《小时代》我觉得挺好的，他有他的风格，不论网评怎么样，他拍出了他的那种风格，美美的，很华丽。 ”

　　《新喜剧之王》后，大家并没有继续看到她的电影作品，反而去演了话剧。对此，她也解释，这段时间其实一直在挑剧本。“那段时间有些剧本找过来，我们在挑剧本。同时开心麻花的话剧也找过来了，我就先接了话剧，好多朋友也挺意外，说以为你是不是想往电影咖打造，以后就只演电影什么的。我说完全不会。话剧是我的老本行。”


　　对于网上传言，自己是资源不行，才上综艺的说法。鄂靖文也大方解释，“首先今年影视环境不是特别好，开拍的戏不多，找过来的剧本也没有那么多。剧本也是从量变到质变，如果有20个找过来的，可能有2个或3个适合你的。但如果整体找过来的剧本量很小，如果只有10个剧本找过来，可能选来选去也就只有1个适合的。如果量不够的话，确实也很难有心仪的角色。”

　　鄂靖文拍了《新喜剧之王》后，签约了周星驰的经纪公司。她称自己平时也会跟周星驰通话聊天，但周星驰并不着急让自己出去挣快钱，“他允许我有沉淀的机会。”有剧本找来，经纪人也会拿给周星驰看，如果星爷觉得不好，会说“你好好选，先别着急”。

　　其实鄂靖文手上并不是没有电影项目，在2016年和2017年，她跟刘德华拍了两部电影（其中一部是《热血合唱团》）。一部在香港拍，一部在马来西亚拍。其中一部，她还挑战了一个严肃的老师，一点都不搞笑。只不过两部电影，都还没有上，但是配音和后期，都已经制作完毕。

开始很抗拒上《演员请就位》
工作强度太大，摄像师熬进医院

　　时光网：为什么想参加《演员请就位》？

　　鄂靖文：一开始我挺抗拒的，因为表演不是奥林匹克竞赛，没法通过一个节目比个你高我低。但团队觉得这是个非常好的机会，况且四位导演又很厉害，我去获得导演们的点评也挺好，因为之前也没有跟四位导演合作的机会，锻炼一下。

　　时光网：节目录制了多久？

　　鄂靖文：我录制了快两个月，工作强度很大。我拿到《无名之辈》剧本时，大概是半夜1点钟，要求我第2天下午就要走台，晚上7点开始录制。我拿到剧本之后，还要自己改词改剧本背词，一晚上都没怎么睡，直到上场之前还在背词。时间很紧张，没法以一个很饱满或者是很正常的生理状态去演绎。


　　时光网：有想过郭敬明和赵薇同时选择了你吗？

　　鄂靖文：没有预测到，因为演（《无名之辈》）的时候，出了一些舞台事故。我们没有提前彩排，直接上台去演。从我知道没机会走台的那一刻，心里就没底，因为我无论拍戏还是演话剧，都要反复的走戏、排练、打磨。

　　演出的时候，现场耳返没有声音，我跟王迅老师说话，谁都听不见。你们看到的成片还不明显，现场是车轱辘话来回说，我问他，他回答我。所以那段表演是不完美的，演完之后觉得完了，赵薇导演肯定不会选我。 

　　时光网：可是郭敬明很欣赏你这段表演。

　　鄂靖文：对，我也没想到郭敬明导演表现的那么诚恳，他喜欢我欣赏我，我也很意外，他对我的肯定让我很感动。


　　时光网：你之前有看过他的电影作品和小说？ 

　　鄂靖文：《小时代》印象还挺深的，我觉得挺好的。他有他的风格，不论网评怎么样，他拍出了他的那种风格，美美的，很华丽。 

　　时光网：因为这个节目，他也上了热搜，有一些争议，你怎么看这件事？

　　鄂靖文：我觉得首先他是一个很认真，对自己有要求的新导演。他蛮懂演员的，沟通起来很舒服，没有什么我理解不了，或者做不到的地方。


　　时光网：演完《大话西游》后，就被淘汰了，你会失望吗？

　　鄂靖文：知道这个结果，没有觉得感伤，我松了一口气，终于可以好好睡觉了。节目拍摄强度特别大，导演不睡觉，工作人员也都不睡觉，有个摄影师直接熬住院了。我人在片场，魂已经走了，白晶晶我都不知道是不是自己在演，我很努力很认真的投入，但是客观生理条件，确实是脑子已经不转了。所以当我知道淘汰的那一刻，我就长舒了一口气说，终于可以回家了。


《新喜剧之王》后演了麻花话剧
周星驰允许我有沉淀的机会

　　时光网：《新喜剧之王》后，没有继续在银幕上看到你，这段期间在忙什么？

　　鄂靖文：那段时间有一些剧本找过来，我们在看剧本挑剧本。同时开心麻花的话剧找过来了，然后我就先接了话剧，我还挺喜欢的，好多朋友也挺意外的，说我们以为你是不是本来是想自己往电影咖那方面打造，以后就只演电影什么的，我说完全不会。话剧是我的老本行，而且我喜欢， 我倒是想看看我的功力，退步了没有。


　　时光网：有网友传言，你是资源不行，才上的《演员请就位》。对这种说法，你怎么看？ 

　　鄂靖文：其实有挺多原因的，首先今年影视圈的大环境不是特别好，开拍的戏不多，这个是事实，所以找过来的剧本也没有那么多。其实剧本也是应该从量变到质变，如果有20个找过来的，可能有2个或3个适合你的。

　　但是如果现在整体找过来的剧本量很小，如果只有10个剧本找过来，可能选来选去也就只有1个适合的。如果量不够的话，确实也很难有心仪的角色，我虽然年纪不小，但也是新人，而且就这么一个代表作。也没有说能让大家看到你多全面，所以可能没有更多能展示出来的机会。所以找过来的剧本可能还是没有那么多，但相对以前来讲，也算很多了。

　　时光网：你会为了维持曝光，而去选择工作机会吗？

　　鄂靖文：公司觉得如果我是想往长远的走，你的作品还是需要有质量的。但我并不担心我的曝光和热度的问题，因为我本来也不是流量idol，我就是一个很普通的演员。 当我有作品出现，或者我作品好的时候，那就是我的高光时刻，我的曝光自然而然就来了。我没有作品的时候，我在等待的时候，就好好看剧本，好好看别人演。提升自己，丰富自己，这也是一个历练。


　　时光网：周星驰有对你未来的规划有什么建议？

　　鄂靖文：他倒没有规划，他就说你好好选，别着急。我们觉得有意向的剧本，经纪人都会给他看一下。有的时候，他会说，你觉得这个好吗？ 星爷说，可以再放一放。我觉得老板都不着急，我也就别着急了。从这一点来讲，他很保护我，觉得很温暖，他没有说你是我的艺人，我签了你，赶紧出去给我赚钱。他能允许我有沉淀的机会。 

　　时光网：最近跟周星驰联系是什么时候？

　　鄂靖文：前一阵子我们沟通别的工作，他问我你比赛怎么样？我说我被淘汰了，他有安慰我。但是他也diss了我一下，说我挺傻的，说你是不是在工作中有点太佛了，你是不是没有争取你想演的角色。

　　我自己也反思了一下，觉得可能作为演员，不能像自己这么佛。有的时候，自己喜欢的，还是要努力争取一下。这个是我自己的问题以及缺点，我要慢慢改正一下。

　　时光网：你演《新喜剧之王》，不也是竞争选出来的吗？ 

　　鄂靖文：那个竞争，我是被逼着去的，幸运砸到了我的头上。因为自己还是很怯懦，人家硬逼着我说，不是我想让你来，是星爷发话了，他指名点姓要让你来，你看看我们开会的群聊，我是看了群聊之后才去的。我当时的第一反应，是我不去，因为觉得希望太渺茫了，大海捞针。

从未觉得“
女人30
”是危机
并不介意被人cue颜值

　　时光网：你在上中戏之前，是学跳舞的？

　　鄂靖文：对，学了6年，一开始是兴趣，做着做着就有点要强，想把它做得好一点，从兴趣又想学专业，后来就变成了专业跳舞。 

　　时光网：后来怎么想做演员？

　　鄂靖文：我是水瓶座的，喜欢新鲜事物。虽然跳舞大家都是美美的，但一眼望过去全是一样的，有点没劲。如果做演员的话，哪怕我演一个很小的角色，我也是路人甲和路人乙。

　　时光网：想做演员的念头，是什么时候萌发的？ 

　　鄂靖文：在舞蹈学校快毕业的时候，我发现了这个问题，我就在想我喜欢什么，然后我从小就特别喜欢看春晚，我就喜欢赵本山、宋丹丹、高秀敏、范伟，喜欢这些喜剧明星，我就想，我也想去做演员，看看有没有机会能演一演什么的。 

　　时光网：希望成为什么样的演员？

　　鄂靖文：我喜欢巩俐老师，是演员方面的偶像，我想成为她那样的人，因为我觉得她首先戏演得很好，她不给自己设限，什么角色都演得很好。无论是风情万种的、土里土气的，还是悲伤的，演什么像什么。而且她的私生活也没有那么高调，她对角色和生活能掰得开，喜欢她的《霸王别姬》，《活着》，《唐伯虎点秋香》。

　　时光网：你在《演员请就位》上有提到，其实对自己有点没信心。

　　鄂靖文：之前一直是个没什么自信的女孩子，通过被星爷选上，演了自己的作品。我不是那种天生自信心爆棚的人，我的信心是都是靠自己积累出来的。通过我的一个出现，然后别人给我一个反馈，觉得不错，我积累了一点。我的信心可能是被自己和同行或者是外界，然后这样一点铺着才堆积起来的。我现在有一些自信了，不像以前完全没什么自信。


　　时光网：大学那会儿，你觉得怎样才算混得好？ 

　　鄂靖文：我一开始，其实跟所有行当一样，就是大家觉得同学之间混得好，无非就是两种，一就是你的工作多，二就是你收入高。 但这么多年走下来，我现在回想，好与不好跟我当时的判断是有变化的。因为我也成长了，我觉得好与不好不能看眼前，要看谁走的最远。 

　　时光网：从出道到现在，觉得演员行业最大的变化是什么？

　　鄂靖文：区别就是竞争更激烈了。 大学毕业那会儿，科班学生还有优势。现在好像科班不科班的，也没什么优势了。那会儿选演员还是比较保守，首先是从专业院校的人员里边挑，然后其次再挑一些非专业的，但是现在选演员的标准没有什么科班不科班这一说了，只要觉得合适都可以被选上了。 

　　时光网：这种变化，会让你心理不平衡吗？

　　鄂靖文：没有不平衡，你只能接受，因为这是市场的现状。你平衡不平衡，你也改变不了这个问题，这是所有演员都面临的一个问题，所以你只能调整好心态，这行就是这样。 

　　时光网：你调节能力挺强的。

　　鄂靖文：对，我心态一直挺好的，要不然也活不到现在。我的朋友们总是嘲笑我说，你就是靠着一口气、一个心态活到了现在，要不然你可能早就抑郁了。 

　　时光网：《新喜剧之王》上映后，很多人都在说你的颜值，你介意么？

　　鄂靖文：我始终不介意，因为如果我要是介意的话，就不会回答这个问题了。 因为从电影上映之后有很多媒体采访，这样的问题多了之后，我会好奇，为什么大家的关注点都在这？ 这不是一个宣传电影的采访吗？为什么关注点或者标题都愿意往这方面靠呢？


　　时光网：你觉得算是一种恶意伤害吗？

　　鄂靖文：我还挺善良的，不太愿意把它当成恶意。我觉得一个演员有很多问题可以挖掘，不是非要挖颜值，这不应该是对一个演员的关注。如果你要说我们这是选美比赛、模特大赛、维密大秀也行。但我们是电影的宣传，或是对一个演员的采访，没完没了cue颜值，说我们觉得你丑，是不是有点走错地方了。我都没有纠结这个事情，为什么你要一直来问我，我觉得对女演员很不公平。没人会问男演员这样的问题，反倒说男演员有点老了，很有味道是成熟欧巴，然后一到女演员就说，30岁了你危机吗？ 

　　每个年龄阶段都有不同的美，怎么你就给我定义成，30岁我就危机了。我根本就没觉得我危机，你就非得来问我说，你危机吗？我都不知道我该怎么回答。我说我不危机，我觉得你都有点失望。有的话题并不是演员制造的，是被硬扣了一个帽子，但这个帽子我不想戴。

　　时光网：在《新喜剧之王》之前，你有跟刘德华拍过电影？

　　鄂靖文：对，一部是在香港拍的，一部在马来西亚拍的。但都还没有上映，2016年拍了一部，2017年拍了一部，后期配音都已经完成了。

鄂靖文与刘德华合作了《热血合唱团》

　　时光网：这两部电影的角色，跟有什么特别之处？
 
　　鄂靖文：有一个部是学校题材的，刘德华演一个比较温暖的老师，我演一个比较严厉的老师。其实刘德华是在《笑傲江湖》节目里看到了我，邀请我去演他的电影，我也觉得受宠若惊。以为他要拍个喜剧，结果找我演的是一个很严肃的老师。 我就很奇怪，说为什么刘先生能让我演？他就说我觉得你能演，你适合。

作者：良小凉   编辑：良小凉

关键词： 鄂靖文 演员请就位
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

演员请就位

演员请就位 (2019)

-1.0

主演：陈凯歌 李少红

在线播放

鄂靖文

鄂靖文

Vin E

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
3

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。
4

小女巫长大了！琪兰·席普卡时尚写真

童星出身 《萨布丽娜的惊心冒险》独挑大梁

17
琪兰·席普卡1999年出生，很早就进入演艺圈。
5

逆流而上！DC《神奇女侠2》曝新海报

金鹰战甲霸气亮相 北美定档6月5日

4
闪到爆！

查看更多