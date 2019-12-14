“刘德华看了《笑傲江湖》，找我拍了两部电影，一部是在香港拍的，一部在马来西亚拍的。但都还没有上映，后期配音什么的都已经完成了。”

时光网特稿 因主演《新喜剧之王》，鄂靖文成为了新一代“星女郎”。一夜之间，她收获了前所未有的曝光和热度。但从2019年的贺岁档到现在，我们并没有在大银幕上，继续看到她的身影。她最近一次大范围的亮相，是参加了综艺《演员请就位》。





这是一档导演选角综艺，鄂靖文顶着“星女郎”的头衔参加，引发不少质疑。她称自己一开始其实是抗拒的，觉得表演不是奥林匹克竞赛，没法分个你高我低。但介于之前也没有跟四位导演（陈凯歌、李少红、赵薇、郭敬明）合作的机会，还是决定去锻炼一下。









节目第一期，她与王迅搭档出演《无名之辈》，她演片中任素汐诠释的残疾人一角，顺利晋级，去到郭敬明战队。但在她看来，这期表演是有舞台事故的。首先，因为时间紧张，她没能彩排。其次，因为耳返故障，她跟王迅在现场“车轱辘话来回说”，谁也听不见谁。但最终她的表演，打动了郭敬明，对方称“这是今晚最好的表演。”





节目第七期，鄂靖文在表演完《大话西游》后，惨被淘汰。她告诉我们，当时知道这个结果，没觉得感伤，反而松了一口气，终于可以好好睡觉了。“节目拍摄强度特别大，导演不睡觉，工作人员也都不睡觉，有个摄影师直接熬住院了。我人在片场，魂已经走了，白晶晶我都不知道是不是自己在演，脑子已经不转了。”









《演员请就位》播出期间，郭敬明曾因为一些发言，而上了热搜。对于选择郭敬明战队的鄂靖文，也开口说了对郭敬明的看法。“我觉得首先他是一个很认真，对自己有要求的新导演。他蛮懂演员的，沟通起来很舒服，没有什么我理解不了，或者做不到的地方。《小时代》我觉得挺好的，他有他的风格，不论网评怎么样，他拍出了他的那种风格，美美的，很华丽。 ”





《新喜剧之王》后，大家并没有继续看到她的电影作品，反而去演了话剧。对此，她也解释，这段时间其实一直在挑剧本。“那段时间有些剧本找过来，我们在挑剧本。同时开心麻花的话剧也找过来了，我就先接了话剧，好多朋友也挺意外，说以为你是不是想往电影咖打造，以后就只演电影什么的。我说完全不会。话剧是我的老本行。”









对于网上传言，自己是资源不行，才上综艺的说法。鄂靖文也大方解释，“首先今年影视环境不是特别好，开拍的戏不多，找过来的剧本也没有那么多。剧本也是从量变到质变，如果有20个找过来的，可能有2个或3个适合你的。但如果整体找过来的剧本量很小，如果只有10个剧本找过来，可能选来选去也就只有1个适合的。如果量不够的话，确实也很难有心仪的角色。”





鄂靖文拍了《新喜剧之王》后，签约了周星驰的经纪公司。她称自己平时也会跟周星驰通话聊天，但周星驰并不着急让自己出去挣快钱，“他允许我有沉淀的机会。”有剧本找来，经纪人也会拿给周星驰看，如果星爷觉得不好，会说“你好好选，先别着急”。





其实鄂靖文手上并不是没有电影项目，在2016年和2017年，她跟刘德华拍了两部电影（其中一部是《热血合唱团》）。一部在香港拍，一部在马来西亚拍。其中一部，她还挑战了一个严肃的老师，一点都不搞笑。只不过两部电影，都还没有上，但是配音和后期，都已经制作完毕。





开始很抗拒上《演员请就位》

工作强度太大，摄像师熬进医院





时光网：为什么想参加《演员请就位》？





鄂靖文：一开始我挺抗拒的，因为表演不是奥林匹克竞赛，没法通过一个节目比个你高我低。但团队觉得这是个非常好的机会，况且四位导演又很厉害，我去获得导演们的点评也挺好，因为之前也没有跟四位导演合作的机会，锻炼一下。





时光网：节目录制了多久？

鄂靖文：我录制了快两个月，工作强度很大。我拿到《无名之辈》剧本时，大概是半夜1点钟，要求我第2天下午就要走台，晚上7点开始录制。我拿到剧本之后，还要自己改词改剧本背词，一晚上都没怎么睡，直到上场之前还在背词。时间很紧张，没法以一个很饱满或者是很正常的生理状态去演绎。









时光网：有想过郭敬明和赵薇同时选择了你吗？





鄂靖文：没有预测到，因为演（《无名之辈》）的时候，出了一些舞台事故。我们没有提前彩排，直接上台去演。从我知道没机会走台的那一刻，心里就没底，因为我无论拍戏还是演话剧，都要反复的走戏、排练、打磨。





演出的时候，现场耳返没有声音，我跟王迅老师说话，谁都听不见。你们看到的成片还不明显，现场是车轱辘话来回说，我问他，他回答我。所以那段表演是不完美的，演完之后觉得完了，赵薇导演肯定不会选我。





时光网：可是郭敬明很欣赏你这段表演。





鄂靖文：对，我也没想到郭敬明导演表现的那么诚恳，他喜欢我欣赏我，我也很意外，他对我的肯定让我很感动。









时光网：你之前有看过他的电影作品和小说？





鄂靖文：《小时代》印象还挺深的，我觉得挺好的。他有他的风格，不论网评怎么样，他拍出了他的那种风格，美美的，很华丽。





时光网：因为这个节目，他也上了热搜，有一些争议，你怎么看这件事？





鄂靖文：我觉得首先他是一个很认真，对自己有要求的新导演。他蛮懂演员的，沟通起来很舒服，没有什么我理解不了，或者做不到的地方。









时光网：演完《大话西游》后，就被淘汰了，你会失望吗？





鄂靖文：知道这个结果，没有觉得感伤，我松了一口气，终于可以好好睡觉了。节目拍摄强度特别大，导演不睡觉，工作人员也都不睡觉，有个摄影师直接熬住院了。我人在片场，魂已经走了，白晶晶我都不知道是不是自己在演，我很努力很认真的投入，但是客观生理条件，确实是脑子已经不转了。所以当我知道淘汰的那一刻，我就长舒了一口气说，终于可以回家了。









《新喜剧之王》后演了麻花话剧

周星驰允许我有沉淀的机会





时光网：《新喜剧之王》后，没有继续在银幕上看到你，这段期间在忙什么？

鄂靖文：那段时间有一些剧本找过来，我们在看剧本挑剧本。同时开心麻花的话剧找过来了，然后我就先接了话剧，我还挺喜欢的，好多朋友也挺意外的，说我们以为你是不是本来是想自己往电影咖那方面打造，以后就只演电影什么的，我说完全不会。话剧是我的老本行，而且我喜欢， 我倒是想看看我的功力，退步了没有。









时光网：有网友传言，你是资源不行，才上的《演员请就位》。对这种说法，你怎么看？

鄂靖文：其实有挺多原因的，首先今年影视圈的大环境不是特别好，开拍的戏不多，这个是事实，所以找过来的剧本也没有那么多。其实剧本也是应该从量变到质变，如果有20个找过来的，可能有2个或3个适合你的。

但是如果现在整体找过来的剧本量很小，如果只有10个剧本找过来，可能选来选去也就只有1个适合的。如果量不够的话，确实也很难有心仪的角色，我虽然年纪不小，但也是新人，而且就这么一个代表作。也没有说能让大家看到你多全面，所以可能没有更多能展示出来的机会。所以找过来的剧本可能还是没有那么多，但相对以前来讲，也算很多了。

时光网：你会为了维持曝光，而去选择工作机会吗？

鄂靖文：公司觉得如果我是想往长远的走，你的作品还是需要有质量的。但我并不担心我的曝光和热度的问题，因为我本来也不是流量idol，我就是一个很普通的演员。 当我有作品出现，或者我作品好的时候，那就是我的高光时刻，我的曝光自然而然就来了。我没有作品的时候，我在等待的时候，就好好看剧本，好好看别人演。提升自己，丰富自己，这也是一个历练。



时光网：周星驰有对你未来的规划有什么建议？

鄂靖文：他倒没有规划，他就说你好好选，别着急。我们觉得有意向的剧本，经纪人都会给他看一下。有的时候，他会说，你觉得这个好吗？ 星爷说，可以再放一放。我觉得老板都不着急，我也就别着急了。从这一点来讲，他很保护我，觉得很温暖，他没有说你是我的艺人，我签了你，赶紧出去给我赚钱。他能允许我有沉淀的机会。





时光网：最近跟周星驰联系是什么时候？





鄂靖文：前一阵子我们沟通别的工作，他问我你比赛怎么样？我说我被淘汰了，他有安慰我。但是他也diss了我一下，说我挺傻的，说你是不是在工作中有点太佛了，你是不是没有争取你想演的角色。





我自己也反思了一下，觉得可能作为演员，不能像自己这么佛。有的时候，自己喜欢的，还是要努力争取一下。这个是我自己的问题以及缺点，我要慢慢改正一下。





时光网：你演《新喜剧之王》，不也是竞争选出来的吗？





鄂靖文：那个竞争，我是被逼着去的，幸运砸到了我的头上。因为自己还是很怯懦，人家硬逼着我说，不是我想让你来，是星爷发话了，他指名点姓要让你来，你看看我们开会的群聊，我是看了群聊之后才去的。我当时的第一反应，是我不去，因为觉得希望太渺茫了，大海捞针。





从未觉得“ 女人30 ”是危机

并不介意被人cue颜值





时光网：你在上中戏之前，是学跳舞的？





鄂靖文：对，学了6年，一开始是兴趣，做着做着就有点要强，想把它做得好一点，从兴趣又想学专业，后来就变成了专业跳舞。





时光网：后来怎么想做演员？





鄂靖文：我是水瓶座的，喜欢新鲜事物。虽然跳舞大家都是美美的，但一眼望过去全是一样的，有点没劲。如果做演员的话，哪怕我演一个很小的角色，我也是路人甲和路人乙。





时光网：想做演员的念头，是什么时候萌发的？





鄂靖文：在舞蹈学校快毕业的时候，我发现了这个问题，我就在想我喜欢什么，然后我从小就特别喜欢看春晚，我就喜欢赵本山、宋丹丹、高秀敏、范伟，喜欢这些喜剧明星，我就想，我也想去做演员，看看有没有机会能演一演什么的。





时光网：希望成为什么样的演员？





鄂靖文：我喜欢巩俐老师，是演员方面的偶像，我想成为她那样的人，因为我觉得她首先戏演得很好，她不给自己设限，什么角色都演得很好。无论是风情万种的、土里土气的，还是悲伤的，演什么像什么。而且她的私生活也没有那么高调，她对角色和生活能掰得开，喜欢她的《霸王别姬》，《活着》，《唐伯虎点秋香》。





时光网：你在《演员请就位》上有提到，其实对自己有点没信心。

鄂靖文：之前一直是个没什么自信的女孩子，通过被星爷选上，演了自己的作品。我不是那种天生自信心爆棚的人，我的信心是都是靠自己积累出来的。通过我的一个出现，然后别人给我一个反馈，觉得不错，我积累了一点。我的信心可能是被自己和同行或者是外界，然后这样一点铺着才堆积起来的。我现在有一些自信了，不像以前完全没什么自信。









时光网：大学那会儿，你觉得怎样才算混得好？

鄂靖文：我一开始，其实跟所有行当一样，就是大家觉得同学之间混得好，无非就是两种，一就是你的工作多，二就是你收入高。 但这么多年走下来，我现在回想，好与不好跟我当时的判断是有变化的。因为我也成长了，我觉得好与不好不能看眼前，要看谁走的最远。





时光网：从出道到现在，觉得演员行业最大的变化是什么？





鄂靖文：区别就是竞争更激烈了。 大学毕业那会儿，科班学生还有优势。现在好像科班不科班的，也没什么优势了。那会儿选演员还是比较保守，首先是从专业院校的人员里边挑，然后其次再挑一些非专业的，但是现在选演员的标准没有什么科班不科班这一说了，只要觉得合适都可以被选上了。





时光网：这种变化，会让你心理不平衡吗？





鄂靖文：没有不平衡，你只能接受，因为这是市场的现状。你平衡不平衡，你也改变不了这个问题，这是所有演员都面临的一个问题，所以你只能调整好心态，这行就是这样。





时光网：你调节能力挺强的。





鄂靖文：对，我心态一直挺好的，要不然也活不到现在。我的朋友们总是嘲笑我说，你就是靠着一口气、一个心态活到了现在，要不然你可能早就抑郁了。





时光网：《新喜剧之王》上映后，很多人都在说你的颜值，你介意么？





鄂靖文：我始终不介意，因为如果我要是介意的话，就不会回答这个问题了。 因为从电影上映之后有很多媒体采访，这样的问题多了之后，我会好奇，为什么大家的关注点都在这？ 这不是一个宣传电影的采访吗？为什么关注点或者标题都愿意往这方面靠呢？









时光网：你觉得算是一种恶意伤害吗？





鄂靖文：我还挺善良的，不太愿意把它当成恶意。我觉得一个演员有很多问题可以挖掘，不是非要挖颜值，这不应该是对一个演员的关注。如果你要说我们这是选美比赛、模特大赛、维密大秀也行。但我们是电影的宣传，或是对一个演员的采访，没完没了cue颜值，说我们觉得你丑，是不是有点走错地方了。我都没有纠结这个事情，为什么你要一直来问我，我觉得对女演员很不公平。没人会问男演员这样的问题，反倒说男演员有点老了，很有味道是成熟欧巴，然后一到女演员就说，30岁了你危机吗？





每个年龄阶段都有不同的美，怎么你就给我定义成，30岁我就危机了。我根本就没觉得我危机，你就非得来问我说，你危机吗？我都不知道我该怎么回答。我说我不危机，我觉得你都有点失望。有的话题并不是演员制造的，是被硬扣了一个帽子，但这个帽子我不想戴。





时光网：在《新喜剧之王》之前，你有跟刘德华拍过电影？





鄂靖文：对，一部是在香港拍的，一部在马来西亚拍的。但都还没有上映，2016年拍了一部，2017年拍了一部，后期配音都已经完成了。





鄂靖文与刘德华合作了《热血合唱团》





时光网：这两部电影的角色，跟有什么特别之处？

鄂靖文：有一个部是学校题材的，刘德华演一个比较温暖的老师，我演一个比较严厉的老师。其实刘德华是在《笑傲江湖》节目里看到了我，邀请我去演他的电影，我也觉得受宠若惊。以为他要拍个喜剧，结果找我演的是一个很严肃的老师。 我就很奇怪，说为什么刘先生能让我演？他就说我觉得你能演，你适合。