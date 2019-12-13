2019-12-13 07:41:06 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：007
Awkwafina
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导演：杰克·卡斯丹
主演：道恩·强森
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导演：王子逸
主演：奥卡菲娜 赵淑珍
导演：德斯汀·克里顿
主演：刘思慕 梁朝伟
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文静的田馥甄
2019-12-26 17:40
真丑
壹箇魜啲阡陌
2019-12-25 22:08
我就实话实说了~正梯形的脸 雷公嘴 哎 我都不明白你还凹什么造型
我全都要
2019-12-20 19:45
有点恐怖
mutherfka
2019-12-17 16:47
我的审美偏西方 我觉得还行
超级烧伤
2019-12-15 22:41
好莱坞没有潜规则的重要证据之一
koko78
2019-12-15 09:13
唉 说实话伤感情
京城阿朗
2019-12-14 23:14
这孩子的形象真不怎么着，《别告诉她》里面，总是噙着脑袋弯着腰，嘶哑嗓门个不高；《勇敢者游戏2》里面饰演飞贼没头脑，除了被贼杀就是被猴挠，实在没看到有什么亮点能发烧，怀疑加她只是为了中国观众的腰包。
oovcd
2019-12-14 16:25
演技、气质、人品这些统统不评价，但这长相.......如果把她定义为代表亚洲，那她主演的片子我是不会再看了（刚看了她参演的勇敢者游戏2）。
哀叹的旅人2019-12-15 13:01
那你把照片发出来，看看你长得有没有她好看
永远丹尼尔
2019-12-14 10:54
好漂亮
张进ray
2019-12-14 10:53
看好她，别告诉她里表演的很到位
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