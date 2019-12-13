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漫威电影宇宙首位亚裔女主奥卡菲娜曝写真

后现代冷艳美 《别告诉她》有望冲击奥斯卡

2019-12-13 07:41:06 来源：Mtime时光网

奥卡菲娜是今年在好莱坞最红的亚裔女明星
　　时光网讯 好莱坞女明星奥卡菲娜近日为《娱乐周刊》拍摄了一组写真照片，突出了冷艳风，可能也是契合当下的冬季时节。

　　奥卡菲娜是今年好莱坞最火的亚裔女明星，出演的《别告诉她》口碑飙升，有望冲击奥斯卡；主演的《勇敢者游戏2》刚刚全球公映；她也是漫威《尚气》的女主角，她应该也会成为漫威电影宇宙首位亚裔女主角，前途不可限量。




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关键词： 奥卡菲娜
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