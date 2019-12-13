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2019-12-13 09:00:11 来源：Mtime时光网

出生底层的街头小混混

小小帕西诺假装盲人沿街乞讨

痴迷戏剧情迷莎士比亚

"表演解放了我"

爱演疯癫边缘的角色

因慢热差点被《教父》剧组开除

影坛纵横50年不退休

将出演"烂片"视作挑战

附：采访实录

"我以为《爱尔兰人》拍不出来"

策划/制作：Mtime时光网
称79岁的阿尔·帕西诺事业“陷入低谷”算是一件过于苛责的事情。这些年，他不是演得不好，而是圈中没有那么多适合他的角色。幸好，等来这一部《爱尔兰人》。
　　时光网特稿 不高的个子，强大的气场，眼神纯真而充满力量，表演技巧细腻而孕育着爆发力……《爱尔兰人》中，我们熟悉的“教父”阿尔·帕西诺回来了。




　　

《爱尔兰人》帕西诺表演特辑

凭借着这部作品，帕西诺几乎揽下了颁奖季前哨站所有男配角奖项的提名。《闻香识女人》之后，79岁的他能再度斩获一座小金人吗？
出生底层的街头小混混
　　阿尔·帕西诺原名阿尔弗雷多·詹姆斯·帕西诺，1940年出生在纽约市东哈莱姆的意大利移民聚集社区。

童年帕西诺

　　2岁的时候，父母离婚，父亲远赴加州工作，年幼的帕西诺和母亲搬到了布朗克斯区，和外公外婆一起居住。布朗克斯区曾是纽约著名的贫民区，治安混乱，犯罪率在全美国都是数一数二。

　　小时候，家里人常常带帕西诺去电影院，然后去探访父亲的时候，帕西诺就模仿电影情节和演员对白，以此讨得父亲的关注和认可。

　　帕西诺后来出演不少经典黑帮片，其实他小时候就是个小帮派头目。帕西诺的邻居、后来成为《市政大厅》编剧的肯·利佩尔透露，帕西诺是他们小男孩帮派的头头，性格张扬，常常为了维护自己人而跟别的小帮派打架。

　　他9岁开始吸烟喝酒，13岁接触大麻，不过幸好控制住了自己，没有进一步接触更重度的毒品。两个玩得最好的童年伙伴，因为没能控制住，分别在19岁和30岁死于毒品。

帕西诺与父亲

　　帕西诺在贫困和混乱中长大，但是并不缺少爱，母亲和外祖母十分关爱他。当然，他也从不缺少关注，他的鬼点子可多了。小小帕西诺曾假装失明，沿街向人寻求帮助，路人们都会给他点钱，惹得同伴们在远处窃笑。

　　那时候他只是为了好玩，长大后，他凭借《闻香识女人》中的盲人角色拿下奥斯卡影帝——这一切仿佛是命运的安排。

　　很小时的时候，帕西诺就立志要成为一名棒球选手和演员。他通过试镜，被纽约著名的“表演艺术高中”录取。但由于母亲健康出现危机，家中经济拮据，16岁就辍学。

　　他来到艺术家聚集的格林尼治村，边打一些零工，边在“实验生活剧院”做幕后工作。被大名鼎鼎的“演员工作室”拒绝后，他进入HB工作室，师从奥斯卡影帝查尔斯·劳顿。在此期间，他仍然打着零工，常常失业，居无定所，有时睡在朋友家，有时睡在大街上、剧院里。

　　22岁的时候，帕西诺一边为梦想挣扎，一边遭遇母亲和外祖父接连去世的噩运，人生到达最低谷。几十年之后，这仍是一段不忍回望的日子。“这会让人变得脆弱，”他说。“谈论这些事情真的很难。”


帕西诺与恩师李·斯特拉斯伯格

　　在HB工作室学习4年后，他再次申请演员工作室，这次他被录取了。在这里，他师从“方法派”表演大师李·斯特拉斯伯格，不仅演技上获得提升，演员工作室也为他未来的演艺生涯提供了绝好的资源和平台，为他成为“教父”铺就道路。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：王小Sa 关键词： 阿尔帕西诺 爱尔兰人 教父 传奇 BrentSimon

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