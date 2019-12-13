











出生底层的街头小混混





童年帕西诺 2岁的时候，父母离婚，父亲远赴加州工作，年幼的帕西诺和母亲搬到了布朗克斯区，和外公外婆一起居住。布朗克斯区曾是纽约著名的贫民区，治安混乱，犯罪率在全美国都是数一数二。





小时候，家里人常常带帕西诺去电影院，然后去探访父亲的时候，帕西诺就模仿电影情节和演员对白，以此讨得父亲的关注和认可。





帕西诺后来出演不少经典黑帮片，其实他小时候就是个小帮派头目。帕西诺的邻居、后来成为《市政大厅》编剧的肯·利佩尔透露，帕西诺是他们小男孩帮派的头头，性格张扬，常常为了维护自己人而跟别的小帮派打架。





他9岁开始吸烟喝酒，13岁接触大麻，不过幸好控制住了自己，没有进一步接触更重度的毒品。两个玩得最好的童年伙伴，因为没能控制住，分别在19岁和30岁死于毒品。





帕西诺与父亲 帕西诺在贫困和混乱中长大，但是并不缺少爱，母亲和外祖母十分关爱他。当然，他也从不缺少关注，他的鬼点子可多了。小小帕西诺曾假装失明，沿街向人寻求帮助，路人们都会给他点钱，惹得同伴们在远处窃笑。









很小时的时候，帕西诺就立志要成为一名棒球选手和演员。他通过试镜，被纽约著名的“表演艺术高中”录取。但由于母亲健康出现危机，家中经济拮据，16岁就辍学。









22岁的时候，帕西诺一边为梦想挣扎，一边遭遇母亲和外祖父接连去世的噩运，人生到达最低谷。几十年之后，这仍是一段不忍回望的日子。“这会让人变得脆弱，”他说。“谈论这些事情真的很难。”











