时光网特稿
不高的个子，强大的气场，眼神纯真而充满力量，表演技巧细腻而孕育着爆发力……《爱尔兰人》
中，我们熟悉的“教父”阿尔·帕西诺
回来了。
凭借着这部作品，帕西诺几乎揽下了颁奖季前哨站所有男配角奖项的提名。继《闻香识女人》之后，79岁的他能再度斩获一座小金人吗？
出生底层的街头小混混
阿尔·帕西诺
原名阿尔弗雷多·詹姆斯·帕西诺，1940年出生在纽约市东哈莱姆的意大利移民聚集社区。
2岁的时候，父母离婚，父亲远赴加州工作，年幼的帕西诺和母亲搬到了布朗克斯区，和外公外婆一起居住。布朗克斯区曾是纽约著名的贫民区，治安混乱，犯罪率在全美国都是数一数二。
小时候，家里人常常带帕西诺去电影院，然后去探访父亲的时候，帕西诺就模仿电影情节和演员对白，以此讨得父亲的关注和认可。
帕西诺后来出演不少经典黑帮片，其实他小时候就是个小帮派头目。帕西诺的邻居、后来成为《市政大厅》编剧的肯·利佩尔透露，帕西诺是他们小男孩帮派的头头，性格张扬，常常为了维护自己人而跟别的小帮派打架。
他9岁开始吸烟喝酒，13岁接触大麻，不过幸好控制住了自己，没有进一步接触更重度的毒品。两个玩得最好的童年伙伴，因为没能控制住，分别在19岁和30岁死于毒品。
帕西诺在贫困和混乱中长大，但是并不缺少爱，母亲和外祖母十分关爱他。当然，他也从不缺少关注，他的鬼点子可多了。小小帕西诺曾假装失明，沿街向人寻求帮助，路人们都会给他点钱，惹得同伴们在远处窃笑。
那时候他只是为了好玩，长大后，他凭借《闻香识女人》
中的盲人角色拿下奥斯卡影帝——这一切仿佛是命运的安排。
很小时的时候，帕西诺就立志要成为一名棒球选手和演员。他通过试镜，被纽约著名的“表演艺术高中”录取。但由于母亲健康出现危机，家中经济拮据，16岁就辍学。
他来到艺术家聚集的格林尼治村，边打一些零工，边在“实验生活剧院”做幕后工作。被大名鼎鼎的“演员工作室”拒绝后，他进入HB工作室，师从奥斯卡影帝查尔斯·劳顿
。在此期间，他仍然打着零工，常常失业，居无定所，有时睡在朋友家，有时睡在大街上、剧院里。
22岁的时候，帕西诺一边为梦想挣扎，一边遭遇母亲和外祖父接连去世的噩运，人生到达最低谷。几十年之后，这仍是一段不忍回望的日子。“这会让人变得脆弱，”他说。“谈论这些事情真的很难。”
在HB工作室学习4年后，他再次申请演员工作室，这次他被录取了。在这里，他师从“方法派”表演大师李·斯特拉斯伯格
，不仅演技上获得提升，演员工作室也为他未来的演艺生涯提供了绝好的资源和平台，为他成为“教父”铺就道路。