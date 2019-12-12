网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这期立项料足!张艺谋《悬崖之上》首曝剧情

郭敬明"阴阳师"拆分两部 全民偶像栾菊杰登大银幕

2019-12-12 18:33:46 来源：Mtime时光网

张艺谋的谍战片《悬崖之上》首曝剧情；郭敬明将拍两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄；亚洲首位奥运女子击剑冠军栾菊杰的故事将上大银幕。


　　时光网讯  12月11日，国家电影局关于2019年08月（中旬）全国电影剧本（梗概）备案、立项公示发布。

　　张艺谋的谍战片《悬崖之上》首次曝光剧情；郭敬明将拍两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄；徐克洪金宝杜琪峯等大佬合力打造《七人乐队》；此外在体育题材备受大导青睐的当下，亚洲首位奥运女子击剑冠军、1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”栾菊杰的故事也将被搬上大银幕。





　　备案公示显示，《悬崖之上》聚焦于上世纪乱世，为获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北。特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航……电影将于2020年上映。




　　郭敬明立项两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄。《晴雅集》讲述晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。

　　《泷夜曲》讲述晴明与博雅临危受命调查天都城怪事，二人发现怪事之间互相关联，背后有更大的阴谋，关乎十年前南疆举兵进犯，而当时平乱有功的四位重臣如今纷纷遭遇生命之险……晴明和博雅必须在时限之内破解阴谋，力挽狂澜。

　　《阴阳师》这个项目出现在和和影业2018年片单中，据悉，郭敬明与和和影业已经获得《阴阳师》原著作者梦枕貘的授权，梦枕貘还会担任《阴阳师》的编剧顾问。

　　梦枕貘原著的小说《阴阳师》取材自《今昔物语集》，以安倍晴明（阴阳师）、源博雅（武士）这两个主角为中心，展开一段段神奇的故事。需要说明的是，郭敬明执导的这部《阴阳师》是针对梦枕貘原著小说，华谊和网易影业也在筹备《阴阳师》电影，这一版是针对手游来改编的，和梦枕貘的小说无关。

　　如今体育题材备受大导演青睐，陈可辛《亲爱的》四年来未执导筒，而“复出”第一部作品就是《中国女排》，还有根据网坛名将李娜真实事件改编的《李娜》

　　至于栾菊杰，更是一位传奇人物。她是1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”，1984年为中国赢得第一枚奥运金牌的击剑女侠；也是2008年以50岁高龄重披战袍参加北京奥运会的剑坛“活化石”。栾菊杰1958年出生，虽然已经60岁，仍然活跃在击剑界。

　　对于《李娜》的拍摄，陈可辛曾谈及，最初吸引他的是李娜的个人主义和反机制状态。但现在对于90后来说，李娜所体现出来的个性与精神，也许已经不是先锋了，所以陈可辛一直在寻找《李娜》与年轻观众的契合点。




　　而栾菊杰的电影或许也会涉及到这个问题，那就是如何让电影与“年轻一代”、“未来”接轨，链接他们的“好奇与困惑”。

　　另外，洪金宝、欧健儿、吕筱华、陆渺回、游乃海、杜琪峯、林岭东、徐克、司徒慧焯将联合打造《七人乐队》，这是一部向《胶卷》致敬的短片集，多位香港著名导演——洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、杜琪峰、林岭东、徐克，用胶卷纪录属于不同世代的故事。



　　此外，2020春节档几部大片《紧急救援》《囧妈》《急先锋》等也出现在备案公示中。姜皓文主演的《电影痴汉》高群书《刀尖》《最好的我们》（陈凯歌儿子陈飞宇主演那部电影）导演章笛沙的新作《我与世界只差一个你》（这部与韩寒有关的电影还出现过IP纠纷）、黄百鸣《家有囍事2020》也立项曝剧情。




作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 立项 张艺谋 悬崖之上 郭敬明 阴阳师 栾菊杰 徐克
关注时光网微信

相关电影/影人

悬崖之上

悬崖之上 (2020)

0.0

导演：张艺谋

在线播放

张艺谋

张艺谋

Yimou Zhang

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 摄影 | 艺术指导

查看影人作品  >

郭敬明

郭敬明

Jingming Guo

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 原著

查看影人作品  >

徐克

徐克

Hark Tsui

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

洪金宝

洪金宝

Sammo Hung

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

杜琪峯

杜琪峯

Johnnie To

职业：导演 | 制作人 | 编剧 | 演员 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

林岭东

林岭东

Ringo Lam

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员

查看影人作品  >

栾菊杰

栾菊杰

Jujie Luan

职业：

查看影人作品  >

阴阳师

阴阳师 (2019)

-1.0

导演：郭敬明

在线播放

电影痴汉

电影痴汉 (2019)

0.0

主演：姜皓文

在线播放

姜皓文

姜皓文

Philip Keung

职业：演员

查看影人作品  >

高群书

高群书

Qunshu Gao

职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧

查看影人作品  >

刀尖

刀尖 (2019)

-1.0

导演：高群书

主演：张译 郎月婷

在线播放

章笛沙

章笛沙

Zhang Disa

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

最好的我们

最好的我们 (2019)

6.1

导演：章笛沙

主演：陈飞宇 何蓝逗

在线播放

我与世界只差一个你

我与世界只差一个你 (2016)

0.0

在线播放

韩寒

韩寒

Han Han

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 艺术指导

查看影人作品  >

黄百鸣

黄百鸣

Bak-Ming Wong

职业：制作人 | 编剧

查看影人作品  >

七人乐队

七人乐队 (2020)

-1.0

导演：洪金宝

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

韦恩斯坦因性侵和强奸罪被判入狱23年

曾经的好莱坞大佬如今将沦为阶下囚

哈维·韦恩斯坦被纽约州判定入狱23年，引发好莱坞Meetoo..
3

荷尔蒙气息！007丹尼尔克雷格曝"床照"

裸上身秀肌肉摆性感Pose 你能看出52岁吗？

14
来欣赏007邦德丹尼尔·克雷格一组性感照。
4

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。
5

逆流而上！DC《神奇女侠2》曝新海报

金鹰战甲霸气亮相 北美定档6月5日

4
闪到爆！

查看更多