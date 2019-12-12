张艺谋的谍战片《悬崖之上》首曝剧情；郭敬明将拍两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄；亚洲首位奥运女子击剑冠军栾菊杰的故事将上大银幕。







时光网讯 12月11日，国家电影局关于2019年08月（中旬）全国电影剧本（梗概）备案、立项公示发布。





















备案公示显示，《悬崖之上》聚焦于上世纪乱世，为获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北。特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航……电影将于2020年上映。













郭敬明立项两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄。《晴雅集》讲述晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。





《泷夜曲》讲述晴明与博雅临危受命调查天都城怪事，二人发现怪事之间互相关联，背后有更大的阴谋，关乎十年前南疆举兵进犯，而当时平乱有功的四位重臣如今纷纷遭遇生命之险……晴明和博雅必须在时限之内破解阴谋，力挽狂澜。









梦枕貘原著的小说《阴阳师》取材自《今昔物语集》，以安倍晴明（阴阳师）、源博雅（武士）这两个主角为中心，展开一段段神奇的故事。需要说明的是，郭敬明执导的这部《阴阳师》是针对梦枕貘原著小说，华谊和网易影业也在筹备《阴阳师》电影，这一版是针对手游来改编的，和梦枕貘的小说无关。









至于栾菊杰，更是一位传奇人物。她是1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”，1984年为中国赢得第一枚奥运金牌的击剑女侠；也是2008年以50岁高龄重披战袍参加北京奥运会的剑坛“活化石”。栾菊杰1958年出生，虽然已经60岁，仍然活跃在击剑界。





对于《李娜》的拍摄，陈可辛曾谈及，最初吸引他的是李娜的个人主义和反机制状态。但现在对于90后来说，李娜所体现出来的个性与精神，也许已经不是先锋了，所以陈可辛一直在寻找《李娜》与年轻观众的契合点。















而栾菊杰的电影或许也会涉及到这个问题，那就是如何让电影与“年轻一代”、“未来”接轨，链接他们的“好奇与困惑”。



























