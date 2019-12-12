三国题材动画电影《武圣关公》发布终极预告及海报，正式宣告回归定档2020年1月11日。





与此同时，本片总导演、漫画大师蔡志忠专门献上致全国观众的一封手写信，表达了“身为中国人”应该多了解“古圣先贤思想”的愿望。





本次发布的终极海报中，关公手捋胡须、威风凛凛地侧立在中央，一旁斜立的青龙偃月刀映出一个“义”字。刀的另一侧，刘备、张飞、诸葛亮、曹操四人的身姿，则成为三国群雄风貌的一种代表。





同时发布的终极预告片则与终极海报相契合，围绕着“英雄梦”主题，展现了一个在乱世中始终身怀理想主义的关公形象。预告里，朝野纷乱的东汉末年间，关羽、刘备、张飞三人相识并结拜于桃园，由此开启了三人共举大事的美好愿景。尔后，伴随着尔虞我诈的三国争霸乱局、屡次险境下的冲锋陷阵，关羽忠义仁勇的人性光辉逐渐在乱世纷争中凸显，走上了他成为“武圣”的传奇英雄路。











本片导演蔡志忠在近十几年中，一直担任着中华传统文化重要传播者的身份。本身就涉猎国学、哲学、佛学等多重思想文化领域的蔡志忠，长期致力于将中国古籍漫画化、动画化，并形成了一套集成思辨与幽默的独特“蔡氏美学”。出版的《庄子说》《老子说》《列子说》《禅说》等“国学系列”漫画在超过49个国家及地区出版，销售量超过4000万册。





而《武圣关公》正是蔡志忠历时5年打造的又一个传统文化题材的全新作品，与他的皮影动画剧《孔子传》共同亮相有“动画界奥斯卡”之称的“2019第43届法国昂西国际动画节”，引发国际关注。



