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喝醉的姑娘不要随便捡回家，小心她…

凯瑞穆丽根《有前途的年轻女子》曝预告

2019-12-12 18:48:47 来源：Mtime时光网

电影中，凯瑞·穆丽根年幼时曾受到过创伤，这让她成为一名“惩罚者”，谁要是越过她的界限，谁就要倒大霉了。
      时光网讯 你在酒吧遇到一个喝醉的美女，三言两语她就跟你回家了，你以为自己走了桃花运？其实是大祸临头了。

      日前，凯瑞·穆丽根主演的电影《有前途的年轻女子》曝光预告片。电影中，凯瑞·穆丽根年幼时曾受到过创伤，这让她成为一名“惩罚者”，谁要是越过她的界限，谁就要倒大霉了。

      该片由《杀死伊芙》的编剧艾玛蕾·菲内尔执导，这也是这位编剧兼演员第一次执导电影。影片将于明年4月17日美国上映。


   编辑：羊羊

关键词： 有前途的年轻女子 凯瑞穆丽根
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