01.国漫《姜子牙》曝首款正式预告片

作为《哪吒之魔童降世》后光线彩条屋影业“中国神话系列”又一重要作品，电影《姜子牙》从2015年筹备至今已有4年时间。影片已定档2020年大年初一（1月25日）。

作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。

02.这期立项料足!张艺谋《悬崖之上》首曝剧情







12月11日，国家电影局关于2019年08月（中旬）全国电影剧本（梗概）备案、立项公示发布。









备案公示显示，《悬崖之上》聚焦于上世纪乱世，为获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北。特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航……电影将于2020年上映。









郭敬明立项两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄。《晴雅集》讲述晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。





《泷夜曲》讲述晴明与博雅临危受命调查天都城怪事，二人发现怪事之间互相关联，背后有更大的阴谋，关乎十年前南疆举兵进犯，而当时平乱有功的四位重臣如今纷纷遭遇生命之险……晴明和博雅必须在时限之内破解阴谋，力挽狂澜。













至于栾菊杰，更是一位传奇人物。她是1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”，1984年为中国赢得第一枚奥运金牌的击剑女侠；也是2008年以50岁高龄重披战袍参加北京奥运会的剑坛“活化石”。栾菊杰1958年出生，虽然已经60岁，仍然活跃在击剑界。





对于《李娜》的拍摄，陈可辛曾谈及，最初吸引他的是李娜的个人主义和反机制状态。但现在对于90后来说，李娜所体现出来的个性与精神，也许已经不是先锋了，所以陈可辛一直在寻找《李娜》与年轻观众的契合点。





而栾菊杰的电影或许也会涉及到这个问题，那就是如何让电影与“年轻一代”、“未来”接轨，链接他们的“好奇与困惑”。