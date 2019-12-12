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时光晚报：国漫《姜子牙》首款预告片发布

郭敬明执导《阴阳师》拆分两部 《永恒族》主演晒合影

2019-12-12 19:36:57 来源：Mtime时光网

周四啦，感觉是不是有点累，看了我们的新闻就不累了，真的！
过去12个小时，大事真不少，时光网为你独家甄选



01.国漫《姜子牙》曝首款正式预告片

 

《姜子牙》正式预告

    《哪吒》之后，国漫还有大招待发！今日，国产动画电影《姜子牙》曝光首款正式预告片。姜子牙不光要与狐妖对阵，还要与神界为战，活出自己心目中“神”该有的样子。

      作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。

      作为《哪吒之魔童降世》后光线彩条屋影业“中国神话系列”又一重要作品，电影《姜子牙》从2015年筹备至今已有4年时间。影片已定档2020年大年初一（1月25日）。
02.这期立项料足!张艺谋《悬崖之上》首曝剧情



　　12月11日，国家电影局关于2019年08月（中旬）全国电影剧本（梗概）备案、立项公示发布。

　　张艺谋的谍战片《悬崖之上》首次曝光剧情；郭敬明将拍两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄；徐克洪金宝杜琪峯林岭东等大佬合力打造《七人乐队》；此外在体育题材备受大导青睐的当下，亚洲首位奥运女子击剑冠军、1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”栾菊杰的故事也将被搬上大银幕。

　　备案公示显示，《悬崖之上》聚焦于上世纪乱世，为获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北。特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航……电影将于2020年上映。


　　郭敬明立项两部新片《晴雅集》和《泷夜曲》，或将“阴阳师”这一系列分为两部分进行拍摄。《晴雅集》讲述晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。

　　《泷夜曲》讲述晴明与博雅临危受命调查天都城怪事，二人发现怪事之间互相关联，背后有更大的阴谋，关乎十年前南疆举兵进犯，而当时平乱有功的四位重臣如今纷纷遭遇生命之险……晴明和博雅必须在时限之内破解阴谋，力挽狂澜。

　　《阴阳师》这个项目出现在和和影业2018年片单中，据悉，郭敬明与和和影业已经获得《阴阳师》原著作者梦枕貘的授权，梦枕貘还会担任《阴阳师》的编剧顾问。

　　如今体育题材备受大导演青睐，陈可辛《亲爱的》四年来未执导筒，而“复出”第一部作品就是《中国女排》，还有根据网坛名将李娜真实事件改编的《李娜》

　　至于栾菊杰，更是一位传奇人物。她是1978年“扬眉剑出鞘”的“全民偶像”，1984年为中国赢得第一枚奥运金牌的击剑女侠；也是2008年以50岁高龄重披战袍参加北京奥运会的剑坛“活化石”。栾菊杰1958年出生，虽然已经60岁，仍然活跃在击剑界。

　　对于《李娜》的拍摄，陈可辛曾谈及，最初吸引他的是李娜的个人主义和反机制状态。但现在对于90后来说，李娜所体现出来的个性与精神，也许已经不是先锋了，所以陈可辛一直在寻找《李娜》与年轻观众的契合点。

　　而栾菊杰的电影或许也会涉及到这个问题，那就是如何让电影与“年轻一代”、“未来”接轨，链接他们的“好奇与困惑”。

01.皮尔斯·布鲁斯南加盟音乐喜剧《灰姑娘》


　　皮尔斯·布鲁斯南确定加盟音乐喜剧版《灰姑娘》，他在片中饰演一名老国王，他的儿子罗伯特王子会喜欢上灰姑娘。皮尔斯·布鲁斯南之前出演过音乐电影《妈妈咪呀》系列，不知这次在《灰姑娘》之中，他是否有歌舞表演。
02.女神同框！漫威《永恒族》主演晒合影

　　漫威超级英雄新片《永恒族》仍在热拍当中，相处数月的主演们近日通过社交平台上晒出大量亲密合影，剧组气氛亲如一家。

　　安吉丽娜·朱莉萨尔玛·海耶克两位银幕女神同框玩起自拍，亚裔女星嘉玛·陈则在《永恒族》剧组中度过了一次难忘的生日。


　　《永恒族》由华人导演赵婷（《骑士》）执导，将为漫威电影宇宙引入大量重要的新角色，讲述的是数百万年前，当时被称为“天神”的宇宙生物通过基因实验，创造出了拥有超能力的永恒族和异常族，两个族群一直互相争斗的故事。

03.小贱贱不同意马丁：想用手机看就看吧

瑞安雷诺兹和迈克尔贝合作

　   前段时间导演马丁·斯科塞斯在接受外媒采访时说：“如果你们要看《爱尔兰人》，我请你们别用手机。实在不行，iPad，大一点的iPad。”

     本周五，“小贱贱”瑞安·雷诺兹迈克尔·贝合作的《鬼影特攻：以暴制暴》也会在Netflix上线，他似乎不同意马丁：“观众想看啥就看啥，想用什么设备看就用什么设备看吧，这世道就是这样的。”

　　“不是说因为这部片是我拍的，观众就不能用手机看。”早前马丁说，“我在制作这部片时就在为观看它的方式考虑，理想情况下，我当然推荐你去大银幕看。我也理解，这过程很辛苦，你得起床然后去浴室洗澡，做一些准备，然后出门坐车或开车什么的。但你在家看，我建议你晚上看，实在不行下午看吧。我知道你在看的过程中还会接电话什么的，我都理解。”

金球奖提名名单一出，大家感受如何？


   编辑：汀

关键词： 时光晚报
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姜子牙

姜子牙 (2020)

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导演：李炜

主演：郑希 杨凝

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