2019-12-12 19:43:50 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：李炜
主演：郑希 杨凝
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图城校尉李
2020-01-03 23:41
很看好，要么我被打脸，要么打喷子的脸。
FrostEmmettZ
2019-12-19 23:02
大年初一有压力啊
格瓦拉的雪茄
2019-12-19 16:41
这么多喷子，发个预告就开始黑，五毛又到手了！
本杰明
2019-12-18 11:58
史诗？谁封的这是？
喷气超人
2019-12-17 20:14
这片子一定不行，哪吒行那是因为饺子。此片蹭哪吒，正如当年大鱼海棠蹭大圣归来
喷气超人2019-12-17 20:17
台词，配乐都很差劲。“我要以自己的方式去成为一个真正的神”？？？wtf
e_gun
2019-12-17 13:27
逻辑相当混乱啊！
yizhou1573
2019-12-16 21:57
中国神话电影宇宙
冰冻星球justin
2019-12-16 20:59
画面很精致，希望故事也很好
忆梦似梦
2019-12-15 12:47
求不要再拿神话做题材了， 求原创，原创好不 我们大众的钱是那么好骗的吗
团子大魔王2019-12-16 10:39
不是大IP能有多少人看啊？罗小黑是原创吧，个人感觉不比哪吒差多少，但是票房惨不惨？先让国漫在大众心中有一个固定位置，然后再追求百花齐放吧。
超級小強
2019-12-15 01:07
但愿大荧幕的动画特效可不是这样~
西林游虾2019-12-16 12:03
是的，我也是这个愿望
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