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“用自己的方式，去成为一个真正的神”

国漫《姜子牙》曝首款正式预告片

2019-12-12 19:43:50 来源：Mtime时光网

姜子牙不光要与狐妖对阵，还要与神界为战，活出自己心目中“神”该有的样子。
      时光网讯 《哪吒》之后，国漫还有大招待发！今日，国产动画电影《姜子牙》曝光首款正式预告片。姜子牙不光要与狐妖对阵，还要与神界为战，活出自己心目中“神”该有的样子。

      作为国内首部将“姜子牙”搬上大银幕的动画电影，影片《姜子牙》对中国传统神话中的姜子牙形象进行了大胆的改编：“众神之长”姜子牙“去神化”。不同于封神故事中高高在上的姜子牙，影片中的姜子牙被贬下凡，在“初心”与“天命”之间进行艰难抉择。

      作为《哪吒之魔童降世》后光线彩条屋影业“中国神话系列”又一重要作品，电影《姜子牙》从2015年筹备至今已有4年时间。影片已定档2020年大年初一（1月25日）。


   编辑：羊羊

关键词： 姜子牙 动画
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