出席颁奖典礼的嘉宾包括中华人民共和国外交部驻澳门特别行政区特派员公署政策研究室主任冉波、澳门特别行政区政府旅游局局长暨第四届影展筹备委员会主席文绮华、影展筹备委员会执行副主席兼澳门影视制作文化协会会长周焯华、三位影展筹备委员会副主席:旅游局副局长程卫东、许耀明及文化局副局长陈继春、澳门影视制作文化协会理事长暨影展筹委会秘书长陈丽斯;







影展艺术总监麦克.古瑞吉(Mike Goodridge) 、影展经理郑碧雪(Lorna Tee)、电影市场总监吴蕙君,以及来自世界各地的国际级导演、影星、电影产业专业人士等数百位嘉宾出席红地毯及颁奖典礼,活动由香港艺人及主持洪天明、金刚及陈芷菁担任司仪。





在星光熠熠的红地毯上,有来自世界各地的国际级导演、影星、电影产业专业人士等数百位嘉宾,包括带来电影作品参与竞逐影展奖项或参展的导演及影星如Adriyanto Dewo、Fyzal Boulifa、Jose Rodriguez、Rodd Rathjen、Putri Ayudya、易烊千玺、张涵予、周冬雨、于冬、甘国亮、刘伟强、曾国祥、王佳佳等;







另外澳门本地的一班电影专业人士如徐欣羡、陈尚实、劳嘉豪、花天亮、李嘉仪等亦相继亮相,两位国际影后级“明星大使”朱丽叶·比诺什及刘嘉玲陆续惊艳登场。而闭幕电影《麦路人》的导演黄庆勋则率领郭富城、杨千嬅、张达明和鲍起静等演员亮相红地毯。





影展筹委会主席文绮华致辞时表示,电影能够用几分钟穿越一百年;能够讲述真人真事、亦可以天马行空;能够令观众捧腹大笑、也可以令观众泣不成声,这就是电影的威力。她续称,影展用了6天的时间,与观众分享了50多部世界各地电影工作者辛劳的成果,又透过“电影产业交流会”见证着制作团队积极筹备的新电影计划。







颁奖典礼得奖名单如下:





【国际竞赛单元】





10部入围作品包括:《钟鸣鸟》BELLBIRD、《孟买玫瑰》BOMBAY ROSE、《浮力》BUOYANCY、《家庭成员》FAMILY MEMBERS、《给我自由》GIVE ME LIBERTY、《高蒂》GOLDIE、《归家》HOMECOMING、《林恩与露西》LYNN + LUCY、《我们俩》TWO OF US 及《一分二》TWO/ONE





得奖名单





最佳电影奖:《给我自由》GIVE ME LIBERTY(导演:Kirill Mikhanovsky)

最佳导演奖:Fyzal Boulifa《林恩与露西》LYNN + LUCY

最佳女主角奖: Roxanna Scrimshaw《林恩与露西》LYNN + LUCY

最佳男主角奖: Sarm Heng《浮力》BUOYANCY

最佳剧本奖:Hamish Bennett《钟鸣鸟》BELLBIRD

澳门观众大奖:《浮力》BUOYANCY







【新华语映像】





7部入围电影包括:《少年的你》BETTER DAYS、《春江水暖》 DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS、《幸运的奶奶》 LUCKY GRANDMA、《活着唱着》TO LIVE TO SING、《热带雨》WET SEASON、《日光之下》WISDOM TOOTH及《少年与海》OVER THE SEA,角逐5 个奖项。





得奖名单





最佳电影奖:《春江水暖》 DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

最佳导演奖:陈哲艺《热带雨》WET SEASON

最佳女主角奖:周冬雨《少年的你》BETTER DAYS

最佳男主角奖:吴晓亮《日光之下》WISDOM TOOTH

最佳剧本奖:马楠《活着唱着》TO LIVE TO SING







其他奖项:





【亚洲人气电影大奖2019】《寄生虫》

【亚洲电影奈派克奖】马楠《活着唱着》TO LIVE TO SING

【电影精神成就奖】李少红导演

【美国综艺杂志—跨越亚洲:明日之星】

得奖的8 位亚洲人气影星包括:Bea Alonzo(菲律宾)、Jennis Oprasert(泰国)、Praewa Suthamphon(泰国)、Bhumi Pednekar(印度)、Lien Binh Phat(越南)、Asmara Abigail(印尼)、片寄凉太(日本)、林允儿(韩国)

【迷影选择奖】《热带雨》WET SEASON

【迷影推荐澳门影片奖】《澳门之年》YEARS OF MACAU







【短片竞赛单元】

4 部入围名单:《小红帽》LITTLE RED RIDING HOOD、《冬寂》LONELY ENCOUNTER、《晚》NOCTURNE、《十三号房》ROOM 13 角逐最佳短片奖。

最佳短片奖:《冬寂》(LONELY ENCOUNTER)/ 导演:温珍莉(香港)





【IFFAM电影创投会】

4个精选电影项目:《Blue Mountain》、《Dead Packet》、《Dear Wormwood》、《Investigator Mendonza》、《Drum Wave》、《Escape to Oz》、《Everybody Leaves》、《Nocebo》、《Perspectives》(三人成虎)、《The Convenience Store》、《The Day and Night of Brahma》、《The Fortune Tower》(幸运阁)、《Uk Kei》(屋企)及《Welcome》。







“IFFAM创投会颁奖典礼”得奖名单:

• 澳门精神奖:Uk Kei / $5,000美元奖金

• 最佳创意奖:The day and night of Brahma / $10,000美元奖金

• 最佳合拍项目:Drum wave / $10,000美元奖金

• 最佳项目:Dear wormwood / $15,000美元奖金

• 特别提及:Nocebo





【WIP项目提案会】

3个入选项目:《Low Season》、《The East》、《Yakuza Princess》







