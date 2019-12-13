01. 威尔·保尔特退出剧版《指环王》
演员威尔·保尔特退出亚马逊出品剧版《指环王》，原因是“档期冲突”。据报道，曾出演《移动迷宫》《纳尼亚传奇3》的保尔特，在新版的剧集版指环王有可能出演的是男主角Beldor，现已在寻找别的演员替代。剧集计划明年在新西兰开拍。
02.《雷霆沙赞！》续集定档2022年4月1日
DC超级英雄电影《雷霆沙赞!》续集宣布定档在2022年4月1日北美上映，第一部主创扎克瑞·莱维、导演大卫·F·桑德伯格、联合编剧Henry Gayden集体回归《沙赞2》。 DC2022年的大片续集很多，还将有《海王》续集在12月1日上映。
03. 《星球大战9》曝光正片片段
这是《星球大战》后三部曲的终结篇，之后会有另外的《星球大战》三部曲开启，不过故事没有关联了。电影将于12月20日同步上映。
04. 星战系列衍生剧将于明年6月开拍
随着《曼达洛人》在迪士尼流媒体大获成功，星战系列衍生剧的开发也在加快进度。据悉，星战系列卡西安·安多个人衍生剧集将于明年6月在欧洲开拍，故事会发生在《星球大战外传：侠盗一号》的时间线之前，会涉及到卡西安·安多的童年，卢卡斯影业正在寻找小演员分别扮演9岁和13岁的卡西安，另外还在寻找女演员扮演卡西安的妹妹，设定在9岁。迭戈·卢纳将回归扮演卡西安。
05. 《复仇者联盟4》揭晓谜底，美队穿越和佩姬相遇在1949年华盛顿
迪士尼近日公开了《复仇者联盟4》的剧本，剧本中确认了多个引发影迷猜测的细节，美队穿越回过去和佩姬相遇的时间地点是1949年的华盛顿，而在最后，坐在湖边的老年美队实际年龄则是到了112岁。
06.威尔史密斯&荷兰弟联手配音《变身特工》内地定档1月3日
威尔史密斯、荷兰弟联手配音的《变身特工》内地定档1月3日（北美12月25日上映），由参与过《史努比：花生大电影》和《冰川时代5》的Nick Bruno 和 Troy Quane共同执导。威尔·史密斯称他配音的特工角色是一位“独行侠”，为天才科学家配音的汤姆·赫兰德表示自己是一位动画电影迷，通过《变身特工》与史密斯的首次合作也令他非常兴奋。另外，本·门德尔森、“星云”凯伦·吉兰、拉什达·琼斯也都参与了配音。
07. 小罗伯特唐尼人工智能剧集《AI时代》曝预告
小罗伯特·唐尼的制片公司联合YouTube打造的人工智能题材纪录剧集《AI时代》首曝预告，唐尼主持并担任旁白，12月18日上线。该剧共8集，每集1小时，在科学、哲学、技术、工程、医学、未来主义、娱乐和艺术领域的研究人员和权威专家们将会分享他们对于人工智能的看法，探索人工智能的影响。
08.艾丽范宁Netflix新片《所有明亮的地方》曝光海报
艾丽·范宁、贾斯蒂斯·史密斯主演，布雷特·海利执导、Netflix出品的《所有明亮的地方》发布海报，同时确定于2020年2月28日上线。影片卡司还包括亚历山德拉·希普、科甘-迈克尔·凯、卢克·威尔逊等，该片根据詹妮弗·尼文2015年畅销小说改编，故事讲述维奥莱特·马基(范宁饰)和西奥多·芬奇(史密斯饰)和精神疾病作斗争并互相走进对方内心的故事。