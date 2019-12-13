



01. 威尔·保尔特退出剧版《指环王》



演员威尔·保尔特退出亚马逊出品剧版《指环王》，原因是“档期冲突”。据报道，曾出演《移动迷宫》《纳尼亚传奇3》的保尔特，在新版的剧集版指环王有可能出演的是男主角Beldor，现已在寻找别的演员替代。剧集计划明年在新西兰开拍。





02.《雷霆沙赞！》续集定档2022年4月1日







DC超级英雄电影《雷霆沙赞!》续集宣布定档在2022年4月1日北美上映，第一部主创扎克瑞·莱维、导演大卫·F·桑德伯格、联合编剧Henry Gayden集体回归《沙赞2》。 DC2022年的大片续集很多，还将有《海王》续集在12月1日上映。





03. 《星球大战9》曝光正片片段











这是《星球大战》后三部曲的终结篇，之后会有另外的《星球大战》三部曲开启，不过故事没有关联了。电影将于12月20日同步上映。





04. 星战系列衍生剧将于明年6月开拍













随着《曼达洛人》在迪士尼流媒体大获成功，星战系列衍生剧的开发也在加快进度。据悉，星战系列卡西安·安多个人衍生剧集将于明年6月在欧洲开拍，故事会发生在《星球大战外传：侠盗一号》的时间线之前，会涉及到卡西安·安多的童年，卢卡斯影业正在寻找小演员分别扮演9岁和13岁的卡西安，另外还在寻找女演员扮演卡西安的妹妹，设定在9岁。迭戈·卢纳将回归扮演卡西安。