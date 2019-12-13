《惊涛迷局》发布了一组男女主剧照，安妮·海瑟薇“致命女人”与马修·麦康纳“硬汉船长”扑朔迷离的情感关系引发了更多猜测。





在这组剧照中，安妮·海瑟薇与马修·麦康纳在一起的画面令不少影迷立刻回想起两人在经典影片《星际穿越》中的演出，影片的结尾，两人未能组成CP也让大批观众感到遗憾。而在此次的《惊涛迷局》中，两个人终于“再续前缘”，在神秘海岛演绎一个关于真相与救赎的充满悬疑、科幻、犯罪元素的故事。













安妮·海瑟薇扮演一位被愤怒和暴力、痛苦绝望所折磨的“蛇蝎美人”，无法承受痛苦的她请求前夫——马修·麦康纳所饰演的船长帮她完成“谋杀亲夫”的计划。看似“金发甜心”的安妮·海瑟薇实则是一位不折不扣的“致命女人”，而马修麦康纳又会做怎样的抉择？





此次是安妮·海瑟薇与马修·麦康纳两人继2014年电影《星际穿越》后时隔5年迎来的第二次大银幕合作。近年来，安妮·海瑟薇一直在尝试更加专注人物内心的深度角色：不仅凭借《悲惨世界》中芳汀一角拿下奥斯卡最佳女配角，在最近的人气美剧《摩登情爱》中，她也将躁郁症患者癫狂与抑郁的“双面情感”演绎的惟妙惟肖。





而马修·麦康纳也早就跳脱出此前“大秀肌肉”型的角色限制，此次在影片中所饰演的船长一角更是兼具癫狂与偏执的人物特点。马修·麦康纳此前接受采访表示对影片剧本十分感兴趣，才最终决定出演“船长”。同时，还表示与安妮·海瑟薇的再次合作能让他更好的投入到这个完全原创的故事之中。

编辑：hello王小羊