2019-12-13 09:38:53 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：J·J·艾布拉姆斯
主演：黛茜·雷德利
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卡卡罗特
2019-12-14 16:20
真受不了看着2个SB拿着光剑瞎瘠薄乱砍，GG的电风扇剑法都比这强啊
RosenBob
2019-12-14 11:01
这个有点魔戒的黑暗场景风格
337414539
2019-12-14 09:30
我们副局长在酒足饭饱听别人给他拍马屁的时候，经常发出帕尔帕廷这样的笑声
笑着的伤疤2019-12-14 19:13
你们副局长可能是个西斯力敏
屌你卤味20小时前
我只能愿原力与你同在了
M_1608270714489761505
2019-12-13 19:59
这部是数飞船战斗机型号的，预告有个反军舰队集结的画面，至少有14种型号。各种型号多的数不过来。大场面将影史创记录。这集可是看舰队大战的！
冃禾
2019-12-13 18:23
还没喜羊羊与灰太狼好看，请问就我一个人这么认为的吗？
·匿名2019-12-14 13:17
搁着玩尬的¿
封二昨天 02:18
怎么哪里都有你
义气的诺斯布齐1分钟前
我觉得熊出没比喜洋洋好看多了
Panthalas
2019-12-13 16:58
期待亚当德弗勒在经历 黑色党徒 和 婚姻故事 之后能成长一些
张进ray2019-12-14 09:58
他本来就是文艺咖，当时演星战就觉得很怪
笑着的伤疤
2019-12-13 16:04
JJ为了拨乱反正8的烂摊子，果然还是舍不得EU的《黑（猩）暗（红）帝国》剧情，把“帕皇的移动城堡”和“西斯大帝复活”给用到这部了，加上之前卢卡斯参与剧本创作带回了不少在7时当做废案的设定，这部场面有保障。EP1绝地与西斯二挑一和EP3尤达和帕皇对战的名曲目dual of fates重现，看样子会和前传三部曲有重大关联（“移动堡垒”里若隐若现的西斯大师圣像貌似是EP3ppt办公室门外那几个雕像的复刻版）
笑着的伤疤2019-12-13 16:13
duel
西门子昨天 00:41
到位。
2019-12-13 15:30
说没有新机型的是看预告片不仔细，预告中至少有二款全新的战机！
笑着的伤疤2019-12-13 16:05
+1
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