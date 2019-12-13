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凯洛伦寻找大反派帕尔帕廷踪影？

《星球大战：天行者崛起》曝正片片段

2019-12-13 09:38:53 来源：Mtime时光网

大反派帕尔帕廷声音出境，凯洛·伦在寻找着什么。
      时光网讯 日前，《星球大战：天行者崛起》曝光一支正片片段。片段中，大反派帕尔帕廷声音出境，凯洛·伦在寻找着什么。难道这一部“星战”电影的终极反派是帕尔帕廷皇帝？

      自2015年的《星球大战: 原力觉醒》以来，蕾伊和抵抗军经历了捣毁弑星者基地、寻找天行者、星际逃亡等等的考验，虽然经历不少挫败，但越战越勇；另一边，凯洛·伦在《星球大战：最后的绝地武士》中成为第一军团的全新领袖，整顿空前强大的队伍，目标统一整个星系。

      《星球大战：天行者崛起》将于12月20日中美同步上映，12月18日国内开始超前点映。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战
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