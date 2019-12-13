时光网讯 2020年金球奖提名在洛杉矶时间早上5点公布了，很多好莱坞明星那会儿还没起床。但这并不意味着这不是件大事——这可是第77届金球奖典礼，由好莱坞外国记者协会（HFPA）评选，并将于明年1月5日周日在比弗利山庄的希尔顿酒店举行。这里，时光网将与大家分享一些获得提名者得知此消息之后的反应，其中有新人，也有熟人，并涵盖了电影和电视类的各项奖项：
“我刚起床就听说了这个令人振奋的消息，我感到十分荣幸。对HFPA我有说不尽的感谢，能与那些特别有才华的女演员们合作也是我非常感恩的。我从小到大几乎每年都看金球奖典礼，为我最爱的电影和演员们欢呼……现在我自己要去了，太不真实了！慢着，我是要去的，对吧？”——奥卡菲娜，《别告诉她》
“能被HFPA认可，我真的太自豪了！Ramona是个复杂的角色，能诠释她是我的荣幸，同时也是挑战。《舞女大盗》
是一群不好惹的女性心甘情愿地付出汗水去创作、指导、制作、剪辑和出演的。我很骄傲，同时也很荣幸自己能代表她们还有这部电影，站上金球奖的舞台。”——珍妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
“与诺亚·鲍姆巴赫和超级棒的卡司团队合作《婚姻故事》
是我职业生涯中的高光时刻之一。今天早上HFPA公布的提名是个赞扬我们共同成果的绝佳方式。”——斯嘉丽·约翰逊，《婚姻故事》
“我在导演费尔南多·梅里尔斯指导的片子中的表现得到了认可，这太让人激动了。我感谢HFPA赋予我们这部电影以及所有演职人员的荣誉。祝贺所有获得提名的人们，特别是我的教皇朋友安东尼·霍普金斯。”——乔纳森·普雷斯，《教宗的承继》
“我很感激HFPA对这部电影，以及我在其中表现的肯定。我还想感谢费尔南多、（编剧）安东尼（麦卡滕）以及所有创意团队成员，没有你们就没有这部适时的电影。最后，我想特别感谢乔纳森，他是我完美的伙伴，我们一同赋予了这个故事生命。”——安东尼·霍普金斯，《教宗的承继》
“被HFPA认可完全是我们的荣幸。我要谢谢我那不可思议的团队，首先就是创造出这个项目的（制片人）丹·林和Jonathan Eirich，还有（联合制片人）Tracey Seaward，他们都是我的部门负责人；当然，还有将两位教皇都诠释得十分出色的乔纳森·普雷斯和安东尼·霍普金斯爵士。这是一部拥抱包容、人性和共同目的的电影，而这些都是我相信这个世界现在需要的东西。我再次表达一下我不值一提的谢意。”——费尔南多·梅里尔斯，《教宗的承继》
“HFPA对于《小丑》
的认可，我只能献上最诚挚的谢意。我们本来想做一部探讨大事的小成本影片——很高兴能看到这部电影和华金顶级的表演能让世界各地的人们产生共鸣。恭喜我们优秀的作曲家希尔迪·居兹纳多蒂尔，以及联合制片人艾玛·特林格·科斯考夫和布莱德利·库珀，他们和我们超棒的团队都不遗余力地将这部作品搬上了大银幕。我也同样对所有的提名者表示祝贺，能成为其中一员，我真的感到骄傲。”——托德·菲利普斯，《小丑》
“太感谢HFPA对《小丑》的支持了。”——华金·菲尼克斯，《小丑》
“这意味着太多了，对我们来说都是——我、罗伯特（德尼罗）、乔（佩西）、阿尔（帕西诺）以及整个团队——《爱尔兰人》
能获得HFPA这么多认可和提名，对我们都有着不同的意义。”——马丁·斯科塞斯，《爱尔兰人》
“向HFPA致敬和感谢。祝贺乔·佩西获得提名，我也十分感激罗伯特·德尼罗，是他给了我这个机会出演这部电影。他的无私和细微的演绎差别都驱动着这部电影，也给了其独特的视角，让所有角色都可以突出。我也祝贺我们的导演马丁·斯科塞斯，他的远见和视角值得这个提名。”——阿尔·帕西诺，《爱尔兰人》
“HFPA对于《我叫多麦特》
及我在其中表现的认可让我感到荣幸，同时也受之有愧。这部电影前后制作了16年，所有参与其中的人们都心甘情愿地为此付出着。感谢已经不足以表达我对观众和影评人们对于本片的喜爱了。这个提名每一个参与其中的人都有份，这是我的真心话。”——埃迪·墨菲，《我叫多麦特》
“这个早晨特别得太不真实了。太感谢HFPA在所有非凡女性中，给予我这个美好的提名了。能跟我在戏中的搭档凯特琳·德弗、我的人生伴侣本·普拉特还有我的‘伯德小姐’西尔莎·罗南一同去金球奖颁奖典礼，我的小心脏都快承受不了了。”——比妮·费尔德斯坦，《高材生》
“能以我一个最喜欢的角色获得提名，我的激动之情已经溢于言表了。我欠尼萨·加纳特太多，所有的鲜花与掌声都应该给到独一无二的敏迪·卡灵！”——艾玛·汤普森，《深夜秀》
“能打扰我睡美容觉的只有两件事：火警警报和金球奖提名揭晓。
HFPA，太谢谢你们对这部喜剧作品的认可了。感谢对《少年乔乔的异想世界》
的支持，你们明白一部喜剧可以成为对抗仇恨的有力工具。为本片付出心血的大家，恭喜各位，特别是我们的Jojo，罗曼·格里芬·戴维斯，你值得这个提名！”——塔伊加·维迪提，《少年乔乔的异想世界》
“太感谢HFPA授予我这个金球奖提名了，我又惊讶又感激。出演《少年乔乔的异想世界》是我人生中最重要的经历。塔伊加的故事是关于一个被二战仇恨影响的男孩，但他还是找到了去爱的方法，并接纳其他所有人。如果没有塔伊加及所有演职人员的才能和支持，我可能完成不了。我将这个提名视作礼物，我想赠送给每一个参与过这部电影的人。还要谢谢福克斯探照灯能给我这个不上学的机会！”——罗曼·格里芬·戴维斯，《少年乔乔的异想世界》
“能成为《酷刑报告》
的一员，我感到十分幸运。感谢HFPA能将我列入优秀女演员的行列中。”——安妮特·贝宁，《酷刑报告》
“能够第一次将哈丽特·塔布曼带到大银幕上对我来说意味着一切，能与一个有才、多样化的电影人团队一同完成这一壮举，是我绝对的荣耀。我的表演和我为本片联合创作的歌曲能同时被提名，这证明了哈丽特经久不衰的传奇，还有对她不可思议故事的赞颂，这些都经得起历史的冲刷。感谢HFPA的认可，让我与一群伟大的艺术家同框，我感到十分幸运，同时保持谦卑。这对我来说一时无法接受，美梦成真的感觉。我要参加自己的第一场金球奖典礼了，太兴奋了。能跟朋友和我爱的人共度那一晚，真的是锦上添花。这我连做梦都想不到。”——辛西娅·埃里沃，《哈丽特》
“昨天，我让我父母跟我一起去第一次看了电影，我爸告诉我，这是我拍的电影中他最喜欢的之一，所以这片子才能在不到24小时的时间里连拿两项重磅荣誉——来自我父亲以及HFPA。没有爱德华·诺顿就没有这部电影，这我怎么都说不够。他的热情、激情与远见真的激励着我，让我能做出这样令人感到自豪的作品。我特别爱跟他合作，作品能被HFPA认可并获得提名也让我感到兴奋，同时也为与我合作的作曲家们感到高兴。”——Daniel Pemberton，《布鲁克林秘案》
“感谢HFPA的认可，我为这部影片感到骄傲，能与伊斯特伍德先生合作，并与不可思议的保罗（沃特·豪泽）、山姆（洛克威尔）、奥利维亚（王尔德）、乔（哈姆）、妮娜（阿里安达）和伊恩（戈麦斯）一同讲述这一重要故事也是我莫大的荣幸。我希望这部电影通过讲述事实、颂扬其英雄主义，能为理查德和鲍比·朱维尔带来正义与和平。”——凯西·贝茨，《理查德·朱维尔的哀歌》
“我对HFPA授予我这个金球奖提名表达最深刻、真挚的谢意！能被一些国际上倍受尊敬的记者们认可，并感受到欧洲与好莱坞的强大联系，这真的很美好。祝贺托德（菲利普斯）和华金（菲尼克斯），他们的出众成绩值得金球奖提名。能成为这个团队的一员，我感到十分幸运。对我来说，帮助亚瑟·弗莱克表达出自己内心的声音，这是种艺术梦想。今年是赞颂出众创新音乐的一年，我将与其他最佳配乐提名者一同庆祝，当然我也很为自己高兴。”——希尔迪·居兹纳多蒂尔，《小丑》
“太感谢HFPA的认可了，我实在是非常荣幸。我还想向导演诺亚·鲍姆巴赫表达由衷的感谢。与诺亚合作拍摄《婚姻故事》真的是段收获颇丰的经历，能跟他一同完成这部伟大的影片也十分开心。”——兰迪·纽曼，《婚姻故事》
“真是美好的一天。感谢HFPA给我这个提名，这也让我父亲在他103岁的生日上感到骄傲。”——迈克尔·道格拉斯，《柯明斯基理论》
“上次我得到金球奖提名还是2005年——那会儿我最大的儿子刚一岁，最小的那个还不知道在哪呢。现在他们一个快16，一个13了，感谢HFPA让我觉得自己又年轻了。感谢Blumhouse Productions、Showtime还有所有的团队。我身边围绕着一众壮观的卡司。我对娜奥米·沃茨、西耶娜·米勒、安娜贝拉·沃丽丝、阿莱卡萨·帕拉迪诺、赛思·麦克法兰、Josh Stamberg及其他所有人表达我个人最由衷的感谢。有了他们，原本复杂艰难的工作都变得简单了。”——罗素·克劳，《最响亮的声音》
“今天早上我被提名的消息惊到了，特别是在我这么努力想要得到的情况下！我想让这个女人（戏中角色）所有的价值都发挥出来。我觉得她的生活并不容易，但假装是她真的十分有趣！”——海伦娜·伯翰·卡特，《王冠 第三季》
“HFPA，感谢你们给我这么高的荣誉。我将全部身心都投入到了纳蒂亚这个角色中，这个提名我将与不遗余力一共奋战在《轮回派对》
的大家一同分享。感谢艾米（波勒）和莱丝利（海德兰德）帮助我刻画细节，也感谢Netflix和NBC电视台的支持。这个提名是对于我们创作层面的认同，对我来说意味着一切。我现在正在奋战第二季的剧本，但我会花一天时间，好好计划一下如何在颁奖典礼上拿到乔·佩西的签名。
谢谢啦！”——娜塔莎·雷昂，《轮回派对》
“每个人都有自己的故事，而故事带来同理心。同理心可以为我们共同的人性创造同路。感谢HFPA看到了《姿态》
，并帮助我们将这些故事分享给全世界。这个类别是……爱！”——比利·波特，《姿态》
“我的天呐！太感谢了HFPA！我真的是受之有愧！这样醒来太刺激了！！”——克里斯蒂娜·艾伯盖特，《生死之交》
“哇哦，简直不敢相信！感谢HFPA的支持，并授予我第一个金球奖提名。能与一些最有才华的女性一同被提名，我感到十分幸运。祝贺《难以置信》
的全部卡司和卓越的制片人！这个团队共同努力将玛丽的故事搬上了荧幕，并还她清白。感谢所有对我刻画玛丽抱有信心的人们。我实在不能表达自己的荣幸和受宠若惊。”——凯特琳·德弗，《难以置信》
“能被提名金球奖真的太荣幸了。特别感谢HFPA，我也将保持谦卑，因为一同获得提名的人们都太优秀，太值得尊敬了。”——保罗·路德，《悦纳新自我》