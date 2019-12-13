众明星与时光网分享了他们得知金球奖提名后的反应。



时光网讯 2020年金球奖提名在洛杉矶时间早上5点公布了，很多好莱坞明星那会儿还没起床。但这并不意味着这不是件大事——这可是第77届金球奖典礼，由好莱坞外国记者协会（HFPA）评选，并将于明年1月5日周日在比弗利山庄的希尔顿酒店举行。这里，时光网将与大家分享一些获得提名者得知此消息之后的反应，其中有新人，也有熟人，并涵盖了电影和电视类的各项奖项：





























“我很感激HFPA对这部电影，以及我在其中表现的肯定。我还想感谢费尔南多、（编剧）安东尼（麦卡滕）以及所有创意团队成员，没有你们就没有这部适时的电影。最后，我想特别感谢乔纳森，他是我完美的伙伴，我们一同赋予了这个故事生命。”——安东尼·霍普金斯，《教宗的承继》





“被HFPA认可完全是我们的荣幸。我要谢谢我那不可思议的团队，首先就是创造出这个项目的（制片人）丹·林和Jonathan Eirich，还有（联合制片人）Tracey Seaward，他们都是我的部门负责人；当然，还有将两位教皇都诠释得十分出色的乔纳森·普雷斯和安东尼·霍普金斯爵士。这是一部拥抱包容、人性和共同目的的电影，而这些都是我相信这个世界现在需要的东西。我再次表达一下我不值一提的谢意。”——费尔南多·梅里尔斯，《教宗的承继》













“太感谢HFPA对《小丑》的支持了。”——华金·菲尼克斯，《小丑》













“向HFPA致敬和感谢。祝贺乔·佩西获得提名，我也十分感激罗伯特·德尼罗，是他给了我这个机会出演这部电影。他的无私和细微的演绎差别都驱动着这部电影，也给了其独特的视角，让所有角色都可以突出。我也祝贺我们的导演马丁·斯科塞斯，他的远见和视角值得这个提名。”——阿尔·帕西诺，《爱尔兰人》























“太感谢HFPA授予我这个金球奖提名了，我又惊讶又感激。出演《少年乔乔的异想世界》是我人生中最重要的经历。塔伊加的故事是关于一个被二战仇恨影响的男孩，但他还是找到了去爱的方法，并接纳其他所有人。如果没有塔伊加及所有演职人员的才能和支持，我可能完成不了。我将这个提名视作礼物，我想赠送给每一个参与过这部电影的人。还要谢谢福克斯探照灯能给我这个不上学的机会！”——罗曼·格里芬·戴维斯，《少年乔乔的异想世界》

























“我对HFPA授予我这个金球奖提名表达最深刻、真挚的谢意！能被一些国际上倍受尊敬的记者们认可，并感受到欧洲与好莱坞的强大联系，这真的很美好。祝贺托德（菲利普斯）和华金（菲尼克斯），他们的出众成绩值得金球奖提名。能成为这个团队的一员，我感到十分幸运。对我来说，帮助亚瑟·弗莱克表达出自己内心的声音，这是种艺术梦想。今年是赞颂出众创新音乐的一年，我将与其他最佳配乐提名者一同庆祝，当然我也很为自己高兴。”——希尔迪·居兹纳多蒂尔，《小丑》





“太感谢HFPA的认可了，我实在是非常荣幸。我还想向导演诺亚·鲍姆巴赫表达由衷的感谢。与诺亚合作拍摄《婚姻故事》真的是段收获颇丰的经历，能跟他一同完成这部伟大的影片也十分开心。”——兰迪·纽曼，《婚姻故事》













“真是美好的一天。感谢HFPA给我这个提名，这也让我父亲在他103岁的生日上感到骄傲。”——迈克尔·道格拉斯，《柯明斯基理论》



































