电影《误杀》正式公映,正如导演柯汶利所言，“希望不只是停留在一般的类型片，而是做到商业性和社会责任意义兼具的电影，可以更升华，传递给观众不一样的观影感受。”











希望版海报 《误杀》口碑和热度高居同档期首位，淘票票9.3，猫眼9.6，豆瓣7.5，知乎9.0，大V推荐度100%，正在全国火热上映中。





值得一提的是，电影也于日前举办专家观摩研讨会。中国电影基金会理事长（原国家新闻出版广电总局副局长）张丕民、中国电影评论学会荣誉会长章柏青、原中国电影家协会秘书长许柏林、中国艺术研究院影视艺术研究所所长丁亚平、中国文联电影中心常务副主任宋智勤、中国艺术研究院影视艺术研究所副所长赵卫防、著名影评人谭飞、著名编剧和知名学者康丽雯等，进行解读分析。





影片聚焦一桩发生在青少年间的“反杀”案，讲述了一场意外的误杀案件，父亲为了保护失手犯案的女儿，上演了一场惊人的瞒天过海大戏，并由此牵扯出两个家庭之间的情法对决。用犯罪悬疑的强类型手法，进行了一场现实主义题材的类型化商业化的全新探索。











正如导演柯汶利早前所言，“希望不只是停留在一般的类型片，而是做到商业性和社会责任意义兼具的电影，可以更升华，传递给观众不一样的观影感受。”在类型化的外壳之下，影片大量镜头聚焦于“亲情与犯罪”、“罪与罚”，以电影为引，探究善与恶、弱势与强权，法律与道德的多元冲突。





影片中，同为父母的肖央和陈冲，站在自己的立场上都有对的部分、也都有错的部分，势均力敌的对决，也引发各位专家的激烈探讨。





为家而战版预告 编剧、学者康丽雯就表示：“人性的弱点不是说正反两方面谁代替人性的弱点，谁代表力量那一部分，每个前半部分都展现了人性弱点，但是弱点那一部分又和生活层面连接起来了，就是他们作为母亲或者父亲都是不成功的，父亲非常想爱他的女儿，但是他们已经没法沟通，而那个母亲不成功在于对儿子的溺爱，他们都想完成救赎。”





片中演员们集体“开挂”，饰演李维杰的肖央，颠覆以往的喜剧画风，大胆挑战父亲角色，让观众看见了他前所未见的一面；饰演母亲的谭卓也献上了层次丰富的精彩表演，将一个温婉的母亲刻画得入木三分；首位登上奥斯卡颁奖台的华人女星陈冲更是突破女神形象，变身雷厉风行的超A女警，气场全开。











中国艺术研究院影视艺术研究所所长丁亚平就直言：“陈冲这个警察局长比原作要演绎的更为精彩。你看她爆发性的情感，越到后来越精彩，我看她可以拿金鸡奖了。我感觉这是她这几年最具爆发性和极具表演艺术光彩的一个形象。”





谭飞则赞谭卓与陈冲对峙的一幕戏，称：“两个人对怼，两个人气喘吁吁，两个人都是母亲，面对保护自己孩子的时候，那个气场是我今天见到最强大的一幕，放在今年的影片中也是很经典的。”聚影汇创始人朱玉卿则笑言：“这个电影告诉大家千万不要惹当妈妈的人。”











值得关注的是，近段时间，有关校园暴力和成年人犯罪的案子屡见不鲜，在国家公开征询未成年保护法征求修改意见的当下，监制陈思诚曾公开表示，“希望通过这部电影把这些东西传达给普通观众，让观众通过这部电影，更多地进行反思，更多地保护好自己的孩子，约束自己的行为。”对于影片所传递的社会意义，专家也表示赞赏。