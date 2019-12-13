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《鹭世界》拍摄地三门峡开启全国路演

导演孙宁被授予“三门峡城市宣传大使”

2019-12-13 14:10:51 来源：Mtime时光网

导演孙宁在电影的拍摄过程中，用唯美的镜头展示了一个绿意盎然，碧波荡漾的黄河湿地
　　时光网讯 12月12日，中国首部全景声自然电影《鹭世界》在三门峡技术学院报告厅举办了首场路演，参加观影礼的三门峡各界代表五百余人，活动氛围热烈。河南广电传媒控股集团总经理郭东星、三门峡市委常委牛兰英、三门峡市副市长庆志英等市领导出席了观影礼。

　　《鹭世界》的故事发生在中国黄河中游，讲述一只小苍鹭“泽一”在自然界经历种种危险幸存下来的真实生命故事，而三门峡正是《鹭世界》的拍摄地，路演首站地选择在苍鹭的家乡也是意义非凡。据了解，该片已定于2020年1月1日公映，近日，主创还将在南京、上海、杭州、武汉、重庆、成都、西安、郑州、深圳、广州、北京等城市展开路演，同时在全国多地进行点映。





　　此次电影《鹭世界》在苍鹭家乡三门峡开启全国路演，可谓意义深远。导演孙宁在电影的拍摄过程中，用唯美的镜头展示了一个绿意盎然，碧波荡漾的黄河湿地，也让更多的人了解到三门峡这座美丽的城市。影片放映结束后，电影主创们受到了在场观众的热烈欢迎，活动现场洋溢着老乡见面的亲切氛围。三门峡市委常委宣传部长牛兰英为导演孙宁颁发“三门峡城市宣传大使”荣誉证书。

　　孙宁表示：“黄河是我们的母亲河，让大家看到美丽的黄河，了解黄河，保护黄河，我感到非荣幸。＂互动环节更有观众表示，“泽一”的老乡身份让自己作为三门峡市民倍感骄傲，对于家乡这几年保护自然生态环境做出的成绩，与有荣焉。现场观众还有来自三门峡技术学院的学生，提及观影感受，更是表示当看到片中“泽一”的母亲“陆平”断翅那一幕时，心疼到落泪，更觉保护环境和保护野生动物势在必行。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鹭世界
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导演：孙宁

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