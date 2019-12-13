《坂本龙一：终曲》曝"声音捕手"特辑，片方发起“声音博物馆”活动，号召影迷与乐迷朋友收集生活中的各种声音，聆听并发现日常生活中的声音之美。











日前，片方发起“声音博物馆”活动，号召影迷与乐迷朋友收集生活中的各种声音，聆听并发现日常生活中的声音之美。唱作人陈思键和新生代歌手黄子弘凡也将作为新声推广大使参与到此次活动中。









入耳之声，皆能为乐，“声音博物馆”号召影迷及乐迷收集生活中的各种声音，如大自然的声音、车水马龙的声音等等，通过视频及音频的方式，讲述自己和声音的故事。 “声音博物馆”的“新声推广大使”黄子弘凡和陈思键也将与影迷及乐迷一起感受生活之声的美妙。





《坂本龙一：终曲》讲述了日本顶级作曲家坂本龙一引人入胜的音乐之路。“终曲”一词代表了他将每部作品都当成生命中最后一部作品进行创作的认真态度，精妙地展现出坂本龙一的匠人精神。影片记录下坂本龙一在确诊癌症后，一边困难地咽下治疗癌症的药，一边用心完成工作的动容画面。



