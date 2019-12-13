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《唐顿庄园》今日热映曝"管家之争"片段

皇家盛宴难得一逢 庄园上下能否完美应战？

2019-12-13 14:37:56 来源：Mtime时光网

电影版《唐顿庄园》今日在内地上映，“管家之争”新片段曝光。管家卡森再次回归，接替现任管家巴罗进行接待皇室成员的工作，这场交接显然颇有火药味。
       时光网讯 根据全球热播英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》今日正式上映，引人入胜的英伦庄园风光，别开生面的皇室贵族盛宴，优雅气息极致美感在大银幕上淋漓尽显。



      今日该片曝光出一支“管家之争”片段，展现了其中一个风波——老管家卡森再次回归，接替现任管家巴罗进行接待皇室成员的工作，这场交接显然颇有火药味。即将到来的皇家盛宴难得一逢，庄园上下能否完美应对此次挑战？

       影片中，唐顿大家庭的成员们汇聚一堂，备受欢迎的“大表姐”米歇尔·道克瑞、“三姑爷”艾伦·里奇，“毒舌”老伯爵夫人玛吉·史密斯等，均在片中贡献了亮眼表演，让人过目难忘。角色间的激情碰撞，加上实力派的神演技，也让影片的每一处冲突都张力十足，充满看点，牢牢地把观众吸引在这场华丽故事中。 

       除了丰富的故事与演员精湛的演技外，此次剧版的原班幕后团队也悉数回归，在场景设计、服装造型、配乐等方面延续了之前的华美精致，并在此基础上进行了更为宏大的升级。

      影片的艺术指导多纳尔·伍兹表示：“（电影）可以视作是电视剧的回归，不过我最希望的是电影能给观众们带来一种更大、更好、更奢华、更丰富的观影体验。”就有影迷在提前观影后表示“依然是我爱的那个调调，但在大银幕上看更加有质感更加华丽了。”

       电影《唐顿庄园》正在内地热映中。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐顿庄园
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唐顿庄园 (2019)

7.5

导演：迈克尔·恩格勒

主演：米歇尔·道克瑞

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