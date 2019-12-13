01.超了！2019中国内地年度票房创新纪录

据最新的统计数据，2019年中国内地票房已达606.99亿（包含服务费），成功超越了去年606亿的成绩，创造中国内地影史年度票房新纪录。

目前，2019年中国内地票房排名前三是——

《哪吒之魔童降世》49.73亿

02.金靖回应刘仪伟"不适合演悲剧"质疑





对于哭戏的挑战，她称自己每次哭都不一样。《亲爱的》是知道自己在哭，但觉得效果一般。《大话西游》的哭，是真以铁扇公主的角度去想问题。《我的兄弟姐妹》则哭出了委屈、愤恨等3个层次。《我们与恶的距离》哭，是一开始眼泪很多，到最后没有流眼泪，这对自己来说是一个成长。





在节目第九期里，刘仪伟对金靖说，喜剧类型的演员不多，她不应该去演其他类型的戏。对此，金靖说她心里很明白，“但现状是，就算我愿意去试别的，也不会有导演或者别的剧本会给我这样的机会，我的尝试和突