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01.超了！2019中国内地年度票房创新纪录
据最新的统计数据，2019年中国内地票房已达606.99亿（包含服务费），成功超越了去年606亿的成绩，创造中国内地影史年度票房新纪录。
目前，2019年中国内地票房排名前三是——
《哪吒之魔童降世》49.73亿
02.金靖回应刘仪伟"不适合演悲剧"质疑
国内首档导演选角真人秀《演员请就位》
正在热播，我们独家采访了学员金靖
。作为一向以搞笑著称的艺人，她一路杀到最后9强，得到了不少导师的好评。金靖坦言，上节目前，以为自己会演一些比较疯狂的戏。没想到，反而演了很多悲剧，有很多哭戏。这对一向以搞笑著称的金靖来说，挑战不小。
对于哭戏的挑战，她称自己每次哭都不一样。《亲爱的》是知道自己在哭，但觉得效果一般。《大话西游》的哭，是真以铁扇公主的角度去想问题。《我的兄弟姐妹》则哭出了委屈、愤恨等3个层次。《我们与恶的距离》哭，是一开始眼泪很多，到最后没有流眼泪，这对自己来说是一个成长。
在节目第九期里，刘仪伟对金靖说，喜剧类型的演员不多，她不应该去演其他类型的戏。对此，金靖说她心里很明白，“但现状是，就算我愿意去试别的，也不会有导演或者别的剧本会给我这样的机会，我的尝试和突
01.见面谈？迪士尼CEO约见马丁斯科塞斯
《
爱尔兰人》的导演马丁·斯科塞斯
之前因为评价漫威电影“不是电影”而引起轩然大波，在业内外引发热议，同时也让不少漫威导演卷入争论当中，就连漫威CEO凯文·费奇也回应说：“艺术很主观，每人有各自想法”。
虽然后来马丁·斯科塞斯做出了进一步的阐述，他说：“我担心大银幕会都被主题公园电影占据，我再说一遍，这是一种新兴的艺术形式，电影现在变了，我们多了好多平台，有好多拍电影的方式。挺好的，去看吧，就像去玩儿游乐园一样，但是别把格蕾塔·葛韦格、保罗·托马斯·安德森和诺亚·鲍姆巴赫这样的人给挤没了。”
近日，迪士尼CEO鲍勃·艾格尔
也表态了，他在接受《时代周刊》的采访中，表示：“这个评论很不友好，如果马丁想继续从事艺术冒险的事业，我祝他成功，但我们做的也是艺术。我希望近期能安排一场与马丁的会面。”
02."别告诉她"导演王子逸合作妮可基德曼
《别告诉她》
在迄今为止的颁奖季中表现不俗，金球奖喜获最佳外语片和音乐/喜剧类最佳女主角（奥卡菲娜
）两项提名。
导演王子逸很快获得好莱坞关注，日前她的新项目曝光，将合作妮可·基德曼！
王子逸
将以编剧和执行制片人身份加盟妮可·基德曼
制片的亚马逊新剧《侨民》
，并执导其中数集。该剧是一部以香港为背景的女人群像剧，改编自香港出生长大的韩裔美籍作家李伦京的同名小说。
王子逸1983年2月25日出生于北京市，6岁移民美国，毕业于波士顿学院。目前她已经执导两部电影长片，除了《别告诉她》
，还有2014年的《身后事》
。《别告诉她》
原定于11月22日中国内地公映，临近公映日期时宣布撤档。新档期待定。
获得金球奖提名，明星们心里怎么想？
01.漫威电影宇宙首位亚裔女主奥卡菲娜曝写真
好莱坞女明星奥卡菲娜近日为《娱乐周刊》拍摄了一组写真照片，突出了冷艳风，可能也是契合当下的冬季时节。
奥卡菲娜是今年好莱坞最火的亚裔女明星，出演的《别告诉她》
口碑飙升，有望冲击奥斯卡；主演的《勇敢者游戏2》
刚刚全球公映；她也是漫威《尚气》
的女主角，她应该也会成为漫威电影宇宙首位亚裔女主角，前途不可限量。