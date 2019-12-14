2019-12-14 09:40:06 来源：Mtime时光网
编辑：边界
导演：乔·沃茨
主演：汤姆·赫兰德
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冃禾
2019-12-14 17:38
太假我都看的出来是绿幕了，还没流浪地球的特效好呢！
封二昨天 02:12
丢不丢人啊？
393970509昨天 10:32
应该说还没喜洋洋特效好
磚家叫獣
2019-12-14 16:59
一开始就知道是特效，不得不佩服这创造力
辛普森大电影
2019-12-14 16:10
索尼图形图像特效也做得蛮吊的
喷气超人
2019-12-14 14:44
《动物世界》虽然有大量的特效镜头，但其实质仍然是基于动作打斗场面辅助以基础的绿幕合成，与好莱坞这种制作相比，毫无一战之力，这就是科技的差距，与电影人本身的想法关系不大，路还很长，还要努力
就不告诉你38310002019-12-14 16:53
不知道你要表達什麼 僅只是製作思路的不同 并沒你說的天壤差距 其實全CG的鏡頭感覺挺假的 蜘蛛俠裏面 我一眼就看出來了
从前时光名叫海洋饼干4分钟前
动物世界请的是好莱坞的特效团队，你傻眼了吧，不是科技的差距，是钱的差距，钱不够制作了，再说，动物世界是剧情为主的，里面李易峰那段小丑完全是多余的。
何新弟
2019-12-14 13:32
爱国的几个怎么不出现
philip520001
2019-12-14 11:13
撇去剧情人物不谈，整体特效还是不错的，打斗动作，场景、分镜也挺好，不过我觉得国外有个博主说的好，就是蜘蛛侠的战服过于贴身，反而不如超凡系列真实
从前时光名叫海洋饼干2分钟前
特效相比04版的蜘蛛侠2进步了不少，至少纯特效的蜘蛛侠不是很看得出来是CG,.但是04版的很热哦你容易分辨出来
欧凯2009
2019-12-14 10:07
牛逼，战斗场面全是假的。。。最后才有绿布。。。
着迷的西西里2019-12-14 11:15
确实啊，全部是特效。。。牛逼
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