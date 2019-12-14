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《蜘蛛侠：英雄远征》发视效解析视频

揭秘与神秘客的终极大战 幕后处理巧夺天工

2019-12-14 09:40:06 来源：Mtime时光网

这段视频将各种幕后处理完整地表现出来，体现了视效工作人员庞大的工作量和丰富的创造力。
　　时光网讯 曾在2019年暑期获得票房佳绩的《蜘蛛侠：英雄远征》日前发布一支视效解析视频，影片结尾蜘蛛侠和神秘客在伦敦终极大战是影片的最高潮，这段视频将各种幕后处理完整地表现出来，体现了视效工作人员庞大的工作量和丰富的创造力。

　　同时，索尼漫威双方将继续合作第三部《蜘蛛侠》电影，影片定档2021年7月16日上映。

   编辑：边界

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