2019-12-14 10:32:36 来源：Mtime时光网
编辑：边界
导演：珍妮弗·李
主演：伊迪娜·门泽尔
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辛普森大电影
2019-12-14 21:05
这首歌刚开始听很难听，现在开始循环了，而且不像LIG 这首还是英文原版好听，其他除了韩文版难听死了
冃禾
2019-12-14 17:45
我也能唱，不说了先去ktv练练嗓子咯，等等我还要去搬砖啊哪有钱去唱歌啊
Darknight
2019-12-14 16:21
确定这里面有中文？
着迷的西西里
2019-12-14 15:24
中文没听懂。。。
美好缺憾2019-12-15 20:17
忽视你的低语 对我无形的支配
那些年似水流年
2019-12-14 13:04
没有粤语这次
天哥
2019-12-14 12:52
印地语就这样敷衍过去了。。。。
Vengo
2019-12-14 12:31
咋没粤语了
Enileva
2019-12-14 12:14
希望以后的中文版不再分大陆版台湾版。
ugxbm
2019-12-14 11:30
中文歌词我居然没听懂。。
游刃无余
2019-12-14 11:03
所以为什么咱们是四个男的
Alaneans2019-12-14 12:16
片尾第一首的流行版，可男可女，不过四个男的确实一枝独秀。
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