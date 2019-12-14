既考验了当地女歌手的实力，也看出《冰雪奇缘2》在各地的受欢迎程度。

时光网讯 迪士尼的 迪士尼的 《冰雪奇缘2》 正在全球热映中，日前片方发布了一款全球29种语言的主题曲《Into The Unknown》MV，包含了英语、西班牙语、中文（中国大陆版、中国台湾版）、瑞典语、匈牙利语、丹麦语、德语、俄语、韩语、日语、意大利语等众多语言。各地女歌手化身艾莎大展歌喉，既考验了当地女歌手的实力，也看出《冰雪奇缘2》在各地的受欢迎程度。

编辑：边界