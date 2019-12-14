网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《冰雪奇缘2》曝主题曲29种语言版MV

各地女歌手化身艾莎大展歌喉 跨越文化隔阂

2019-12-14 10:32:36 来源：Mtime时光网

既考验了当地女歌手的实力，也看出《冰雪奇缘2》在各地的受欢迎程度。
　　时光网讯 迪士尼的《冰雪奇缘2》正在全球热映中，日前片方发布了一款全球29种语言的主题曲《Into The Unknown》MV，包含了英语、西班牙语、中文（中国大陆版、中国台湾版）、瑞典语、匈牙利语、丹麦语、德语、俄语、韩语、日语、意大利语等众多语言。各地女歌手化身艾莎大展歌喉，既考验了当地女歌手的实力，也看出《冰雪奇缘2》在各地的受欢迎程度。

   编辑：边界

关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

7.4

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

在线播放

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
3

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。
4

小女巫长大了！琪兰·席普卡时尚写真

童星出身 《萨布丽娜的惊心冒险》独挑大梁

17
琪兰·席普卡1999年出生，很早就进入演艺圈。
5

逆流而上！DC《神奇女侠2》曝新海报

金鹰战甲霸气亮相 北美定档6月5日

4
闪到爆！

查看更多