“我感到非常荣幸，有机会与非常杰出的女演员们一起入围。也恭喜《难以置信》的剧组！团队合作才能把玛丽的故事忠实地搬上荧屏。谢谢所有相信我能够胜任的大家！”

备受好评的《难以置信》改编自真实事件





同一时间，逍遥法外的歹徒继续犯案，引起科罗拉多州两位警探的注意力，（分别由托妮·科莱特、和也入围金球奖限定剧最佳女主角奖的梅里特·维沃饰演。 ）两人抽丝剥茧，解开连续性侵犯可以多次得逞的谜团，给多位受害者一个交代，更还给玛丽清白。





《难以置信》中文预告片 剧中呈现的社会现实在玛丽成长过程中对他并不慷慨，他遭攻击后更是多数时候都带着一股抑郁的焦虑，青少年应有的开心时刻了了无几。 “我必须时时确保我演绎的玛丽是正确的，也还玛丽一个公道，因为这是他应得的，”德弗说。





剧中玛丽曲指可数的开心时刻，不仅提醒了观众玛丽其实还只是个青少年孩子，德弗认为纳入在剧中是很重要的讯息，“因为当受害者经历这样的创伤后，要走出来非常不容易。这样的创伤是永远不会离开的受害者。”





《难以置信》自9月底上线奈飞之后获得广大好评，德弗也感受到这部电视剧对观众造成的冲击，”人们着实看到性侵攻击可以对受害者造成什么样的影响，性侵每天都在发生，这并不是新闻。”





童星出身









或许因出道早，德弗谈到演艺事业时，话语的字里行间散发超龄的成熟和正面的人生观，但谈吐语气仍旧充满年轻人的青春活力。德弗将此归功父母从小训练他接地气，帮助他了解到“有很多时候，不顺的事也不是针对个人，很多事不是以我为中心的。”





《高材生》中体验到德弗的喜剧天份









《高材生》剧照 凯特琳·德弗在《高材生》里饰演女高中生艾米，和比妮·费尔德斯坦饰演的茉莉是一对好友。优等生的他们，在高中毕业前夕发现自己认真学习错过玩耍高中生活的机会，结果玩四年的同学成绩并不比他们差。不服气的两人决定一个晚上把四年没玩到的全部补回来，闹出一连串笑料。









片中艾美和茉莉友爱真挚，感情好到可以完成对方的句子，在学业、感情等生活各方面是彼此最坚毅的支持。 “这份友情我很熟悉，不过跟我以前看过的剧本非常不同，“凯特琳·德弗提到，”（导演）奥利维亚当时希望我能够参与这部电影，这真是我的梦想成真。“









“（整部电影）是靠团队合作，但奥利维亚确实了解作为年轻人的感受，并且尽力忠实呈现，不只是我和比妮的角色，每个角色都是。每个人都有一个故事，也有需要证明自己实力的部分。”





在合作《高材生》过程中，德福从同样也是演员出身的王尔德学到许多。 “他是位演员，现在又当导演，还是个妈妈，我的天，这女人从不坐下休息的！”德弗说。





片中演出真挚的友谊让人很难猜出，其实凯特琳·德弗和比妮·费尔德斯是接演后才认识。凯特琳·德弗透露，比妮宣称有次在电影展上看过他，不过两人到接演后和奥利维亚一起吃午餐才认识认识，“我们马上就爱上对方了。我感觉奥利维亚会通灵，他直觉知道这个配对会成功。比妮则是太可爱的一个人了。”





需要有更多女性声音讲述的故事









这两部女性题材的作品，拍摄与制作过程中遇到好莱坞掀起的MeToo女权运动，凯特琳·德弗感受到很深刻的冲击。 “当（MeToo、TimesUp）推动力一起，参与这两个项目的剧组好像被推了一把，更有动力要把这些故事讲出来，“德弗说。





“我们需要有更多女性声音讲述的故事。现在我们是在弥补过去错失的时机，”德弗说。





“还有很长远的路要走，但我想我们的方向是对的。”

