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时光网专访《难以置信》新星凯特琳·德弗

入围金球电视迷你剧最佳女主角 年仅22岁

2019-12-14 15:50:16 来源：Mtime时光网

“我们需要有更多女性声音讲述的故事。现在我们是在弥补过去错失的时机，”德弗说。
　　时光网洛杉矶讯 第77届金球奖颁奖典礼入围名单在洛杉矶当地时间9日清晨公布，流媒体奈飞的17项提名成了电视奖项提名最大赢家。其中，年仅22岁的凯特琳·德弗以奈飞原创电视剧《难以置信》入围电视迷你剧最佳女主角提名，她将与同剧演员梅里特·维沃、以及《叶卡捷琳娜大帝》的资深演员海伦·米伦等竞争奖杯。

凯特琳·德弗在《难以置信》饰演玛丽

　　凯特琳·德弗在《难以置信》中饰演惨遭性侵却不被警察相信的受害者玛丽。今年首次入围金球奖，凯特琳·德弗一早接到喜讯兴奋不而言喻，在社交媒体上发视频分享难以置信的喜悦。

　　“我感到非常荣幸，有机会与非常杰出的女演员们一起入围。也恭喜《难以置信》的剧组！团队合作才能把玛丽的故事忠实地搬上荧屏。谢谢所有相信我能够胜任的大家！”

凯特琳·德弗

　　以《难以置信》获提名肯定之前，凯特琳·德弗在年初上映的青春喜剧《高材生》（女演员奥利维亚·王尔德执导处女作）里，喜剧表演自然获得注意。一年两部电影叫好又叫座，德弗形容感触很多，因为两个故事都很前卫，“都很困难，也都很动人，希望可以帮助推动某种文化上的转变。”

　　时光网日前有机会专访好莱坞新星凯特琳·德弗，和童星出生的她聊聊他2019年的作品，以及她对未来演员生涯的愿景。

      备受好评的《难以置信》改编自真实事件

　《难以置信》改编自2008到2011年间美国华盛顿与科罗拉多州发生的一起连续性侵案。青少年玛丽一个晚上遭歹徒闯空门性侵，向警方报案却遭遇一连串的质疑和不信任。最后玛丽不敌这份不信任的压力而改变证词，警方因此停止调查，更进一步控告玛丽作伪证。

　　同一时间，逍遥法外的歹徒继续犯案，引起科罗拉多州两位警探的注意力，（分别由托妮·科莱特、和也入围金球奖限定剧最佳女主角奖的梅里特·维沃饰演。 ）两人抽丝剥茧，解开连续性侵犯可以多次得逞的谜团，给多位受害者一个交代，更还给玛丽清白。

《难以置信》中文预告片

　　剧中呈现的社会现实在玛丽成长过程中对他并不慷慨，他遭攻击后更是多数时候都带着一股抑郁的焦虑，青少年应有的开心时刻了了无几。 “我必须时时确保我演绎的玛丽是正确的，也还玛丽一个公道，因为这是他应得的，”德弗说。

　　剧中玛丽曲指可数的开心时刻，不仅提醒了观众玛丽其实还只是个青少年孩子，德弗认为纳入在剧中是很重要的讯息，“因为当受害者经历这样的创伤后，要走出来非常不容易。这样的创伤是永远不会离开的受害者。”

　　《难以置信》自9月底上线奈飞之后获得广大好评，德弗也感受到这部电视剧对观众造成的冲击，”人们着实看到性侵攻击可以对受害者造成什么样的影响，性侵每天都在发生，这并不是新闻。”

     童星出身

凯特琳·德弗从小就出演影视剧

　　凯特琳·德弗12岁就出道，第一个大银幕角色是2009年电影《美国女孩：勇敢的克里莎》。 2011年先加入FX电视剧《火线警探》第二季，也加入蒂姆·艾伦主演的喜剧《最后的男人》

　　德弗尝试过许多种题材，更不乏与许多知名演员合作过，比如2011年莱昂纳多·迪卡普里奥主演、克林特·伊斯特伍德执导的电影《胡佛》，2013年布丽·拉尔森小约翰·加拉赫主演的《少年收容所》，2017年的犯罪历史片《底特律》，2018年《漂亮男孩》《领先者》，都看得到德弗的演出。

　　或许因出道早，德弗谈到演艺事业时，话语的字里行间散发超龄的成熟和正面的人生观，但谈吐语气仍旧充满年轻人的青春活力。德弗将此归功父母从小训练他接地气，帮助他了解到“有很多时候，不顺的事也不是针对个人，很多事不是以我为中心的。”

     《高材生》中体验到德弗的喜剧天份

　　2019年可谓是德弗的契机年。累积10多年演出经验，今年她在主演的两部女性题材作品中展露头角。观众感受她在《难以置信》演出的情绪冲击之前，先在让人笑到飙泪的《高材生》中体验到德弗的喜剧天份。

《高材生》剧照

　　凯特琳·德弗在《高材生》里饰演女高中生艾米，和比妮·费尔德斯坦饰演的茉莉是一对好友。优等生的他们，在高中毕业前夕发现自己认真学习错过玩耍高中生活的机会，结果玩四年的同学成绩并不比他们差。不服气的两人决定一个晚上把四年没玩到的全部补回来，闹出一连串笑料。

　　艾米个性虽然害羞但非常有自己的想法，也丝毫不隐藏自己喜欢女生的性向。最初吸引德弗接演《高材生》的正是剧本里个性鲜明的角色，“而且他们有自己的聪颖特色，毫无畏惧。这些对年轻女生来说是很罕见的。“

　　片中艾美和茉莉友爱真挚，感情好到可以完成对方的句子，在学业、感情等生活各方面是彼此最坚毅的支持。 “这份友情我很熟悉，不过跟我以前看过的剧本非常不同，“凯特琳·德弗提到，”（导演）奥利维亚当时希望我能够参与这部电影，这真是我的梦想成真。“

《高材生》片场照

　　与演而优则导的奥利维亚·王尔德共事过，德弗深刻体会到奥利维亚·王尔德的导演才华。 “我认识（奥利维亚）之后，很快就发现他对人有很深刻的了解，也很清楚在萤幕上怎么才适当呈现，”德弗说。

　　“（整部电影）是靠团队合作，但奥利维亚确实了解作为年轻人的感受，并且尽力忠实呈现，不只是我和比妮的角色，每个角色都是。每个人都有一个故事，也有需要证明自己实力的部分。”

　　在合作《高材生》过程中，德福从同样也是演员出身的王尔德学到许多。 “他是位演员，现在又当导演，还是个妈妈，我的天，这女人从不坐下休息的！”德弗说。

　　片中演出真挚的友谊让人很难猜出，其实凯特琳·德弗和比妮·费尔德斯是接演后才认识。凯特琳·德弗透露，比妮宣称有次在电影展上看过他，不过两人到接演后和奥利维亚一起吃午餐才认识认识，“我们马上就爱上对方了。我感觉奥利维亚会通灵，他直觉知道这个配对会成功。比妮则是太可爱的一个人了。”

      需要有更多女性声音讲述的故事

　　虽然德弗在《难以置信》《高材生》里的演出大相径提，短短一年内的两部展现她大喜大悲演技的作品，也获得关注，登上好莱坞新星榜单。

　　这两部女性题材的作品，拍摄与制作过程中遇到好莱坞掀起的MeToo女权运动，凯特琳·德弗感受到很深刻的冲击。 “当（MeToo、TimesUp）推动力一起，参与这两个项目的剧组好像被推了一把，更有动力要把这些故事讲出来，“德弗说。

　　“我们需要有更多女性声音讲述的故事。现在我们是在弥补过去错失的时机，”德弗说。

　　“还有很长远的路要走，但我想我们的方向是对的。”

作者：Stephanie Wu,Brent Simon   编辑：边界

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： StephanieWu BrentSimon
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