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《星球大战9》黛茜·雷德利最新写真

西装西裤酷帅出街 潇洒中又带几分英气

2019-12-14 16:56:24 来源：Mtime时光网

在摄影师Matthew Sprout的镜头下，一身西装西裤行走街头，潇洒中又带几分英气。 ​​​​
　　时光网讯 《星球大战：天行者崛起》12月20日即将上映，饰演女主角“蕾伊”的黛茜·雷德利为《Porter Edit》2019年12月刊拍摄了一组写真，在摄影师Matthew Sprout的镜头下，一身西装西裤行走街头，潇洒中又带几分英气。 ​​​​

　　《星球大战：天行者崛起》不仅是新三部曲完结篇，也将为饰演“蕾伊”的黛茜·雷德利的星战旅程画上句号。

















   编辑：边界

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