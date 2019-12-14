罪案电影《误杀》已于12月13日以IMAX格式登陆全国约660家IMAX影院，影片IMAX媒体看片会同日在京举行。极度紧张的罪案故事和IMAX身临其境的观影效果产生强烈的化学反应，赢得到场媒体的高度评价，被认为是“紧张氛围如临其境，每一秒都绷紧观众神经”，“对峙交锋在IMAX超大银幕上加倍精彩，群星飙戏超过瘾”，“值得在IMAX影院欣赏的反杀爽片”。
《误杀》
由陈思诚
监制，柯汶利
执导，肖央
、谭卓
、陈冲
、姜皓文、秦沛
等群星出演，讲述一位女孩遭遇侵犯而“反杀”督察长之子，在法律和公义缺位的情况下，其家人为其瞒天过海，与警方展开重重交锋的故事。影片既有抽丝剥茧、悬念迭起的罪案故事，又有激烈尖锐的对战交锋，也不乏对人心善恶、情理法理的探索拷问，在引人入胜的同时又回味无穷，是12月不容错过的IMAX作品。
《误杀》
自定档以来就备受关注，在公映首日举行的看片会亦吸引了上百位国内重要媒体代表和热情影迷齐聚现场，活动影厅座无虚席。在IMAX营造的身临其境氛围中，全场观众沉浸于一波三折的罪案故事和牵动人心的情感冲突之中，深度“入戏”，观众席上几乎全程鸦雀无声。
看片会结束后，来自专业媒体的直接反馈也第一时间出炉，精彩的影片和IMAX出众的视听效果收获一致好评。媒体和观众对深度沉浸的IMAX体验印象深刻：“银幕超大，画质高清，音效真实，IMAX的观影环境堪称完美。”“开场不久就‘穿越’到电影的情境里，之后就再没出过戏。”媒体认为，在IMAX影院能更真切体会到影片要表达的情绪和氛围：“紧张氛围如临其境，每一秒都绷紧神经。”“IMAX的现场感非常强，和这类罪案惊悚题材可说是珠联璧合，把主创想呈现的氛围和情绪展现得淋漓尽致。”IMAX对演员精彩表现的放大也备受认可：“IMAX对好演员来说太加分了，精彩飙戏配上大银幕和惊艳画质，非常震撼！”“陈冲和谭卓几场正面冲突的大戏看得人心惊肉跳，戏骨飙戏太过瘾了。”
来自专业媒体和观众的直接认可成为IMAX版《误杀》品质和观赏性的有力证明。此次登陆全国IMAX影院的《误杀》是经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制的IMAX 版本，能呈现符合IMAX严苛标准的视听品质。同时IMAX影院从影厅空间设计到放映系统的各个环节均经过订制增强，拥有视觉冲击强劲的超大银幕、水晶般清澈的高清画质和临场感极强的震撼音响，令观众轻松获得身临其境的沉浸式观影体验。在欣赏IMAX版《误杀》时，观众能深度体验到跌宕起伏的紧张剧情和惊心动魄的悬疑氛围，零距离“围观”实力群星的精湛演出，收获痛快酣畅的情感释放和值得回味的电影记忆。