影片既有抽丝剥茧、悬念迭起的罪案故事，又有激烈尖锐的对战交锋，也不乏对人心善恶、情理法理的探索拷问。

《误杀》IMAX海报 罪案电影《误杀》已于12月13日以IMAX格式登陆全国约660家IMAX影院，影片IMAX媒体看片会同日在京举行。极度紧张的罪案故事和IMAX身临其境的观影效果产生强烈的化学反应，赢得到场媒体的高度评价，被认为是“紧张氛围如临其境，每一秒都绷紧观众神经”，“对峙交锋在IMAX超大银幕上加倍精彩，群星飙戏超过瘾”，“值得在IMAX影院欣赏的反杀爽片”。













看片会结束后，来自专业媒体的直接反馈也第一时间出炉，精彩的影片和IMAX出众的视听效果收获一致好评。媒体和观众对深度沉浸的IMAX体验印象深刻：“银幕超大，画质高清，音效真实，IMAX的观影环境堪称完美。”“开场不久就‘穿越’到电影的情境里，之后就再没出过戏。”媒体认为，在IMAX影院能更真切体会到影片要表达的情绪和氛围：“紧张氛围如临其境，每一秒都绷紧神经。”“IMAX的现场感非常强，和这类罪案惊悚题材可说是珠联璧合，把主创想呈现的氛围和情绪展现得淋漓尽致。”IMAX对演员精彩表现的放大也备受认可：“IMAX对好演员来说太加分了，精彩飙戏配上大银幕和惊艳画质，非常震撼！”“陈冲和谭卓几场正面冲突的大戏看得人心惊肉跳，戏骨飙戏太过瘾了。”





来自专业媒体和观众的直接认可成为IMAX版《误杀》品质和观赏性的有力证明。此次登陆全国IMAX影院的《误杀》是经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制的IMAX 版本，能呈现符合IMAX严苛标准的视听品质。同时IMAX影院从影厅空间设计到放映系统的各个环节均经过订制增强，拥有视觉冲击强劲的超大银幕、水晶般清澈的高清画质和临场感极强的震撼音响，令观众轻松获得身临其境的沉浸式观影体验。在欣赏IMAX版《误杀》时，观众能深度体验到跌宕起伏的紧张剧情和惊心动魄的悬疑氛围，零距离“围观”实力群星的精湛演出，收获痛快酣畅的情感释放和值得回味的电影记忆。