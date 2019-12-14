据《山西晚报》消息，专门提供盗版电影、游戏、唱片下载的资源网站“圣城家园”日前被山西警方捣毁。“圣城家园”藏匿于互联网14年之久，高峰时期，注册会员高达200万人次，点击量累积13亿次。





据悉，日期该案已经移交检察机关起诉。