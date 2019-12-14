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盗版侵权网站“圣城家园”被山西警方捣毁

会员多达200万人 点击量累积13亿次

2019-12-14 18:23:28 来源：Mtime时光网

“圣城家园”特大网站侵权盗版案告破
　　据《山西晚报》消息，专门提供盗版电影、游戏、唱片下载的资源网站“圣城家园”日前被山西警方捣毁。“圣城家园”藏匿于互联网14年之久，高峰时期，注册会员高达200万人次，点击量累积13亿次。

　　据悉，日期该案已经移交检察机关起诉。





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关键词： 圣城家园
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