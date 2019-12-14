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2019内地票房突破607亿,如何拥抱变化？

Sir电影文娱大会举办 聚焦三股"拍岸后浪"

2019-12-14 20:58:04 来源：Mtime时光网

Sir电影第二届文娱大会举办，解答如何拥抱“Z世代、新导演、新技术”三股后浪。

　　“变化”是2019年的关键词，这个年份处在寒冬尾声，也处在新浪潮来临的前夜。如何在这样的一个过渡年份里安身立命？既需要提前了解行业的动向和趋势，也需要把握时机。“后浪拍岸·2019年Sir电影”文娱大会，为大家提供了这样一个窗口。

　　12月13日，“后浪拍岸·2019年Sir电影”第二届文娱大会在北京万达文华酒店七层举行，现场来宾皆为国内文娱产业投资机构及行业领袖精英，包括华纳兄弟中国区总裁赵方、春秋时代董事长吕建民、复星国际副总裁张昭、博纳影业集团高级副总裁蒋德富、演员姚晨、爱奇艺副总裁姜滨在内的覆盖影视、剧集、综艺等多个领域的重量级嘉宾齐聚大会现场，围绕“后浪拍岸”的主题，展开观点交锋。

　　值得一提的是，几乎在同一天，2019年内地电影总票房已经突破607亿，超越去年内地全年电影票房606亿。创造了新的电影记录。

Z世代、新导演、新技术，后浪兴起

　　随着中国文娱行业近两年的生态回调，一些新的趋势、新的浪潮正冲击着市场：国产科幻片和国产动画爆款频出、垂直综艺节目的涌现、00后演员们的崛起、电商网红主播们进入流量中心。

　　大会开始，Sir电影创始人兼CEO何君女士，率先向来宾解释了大会主题——究竟何为“后浪拍岸”？


Sir电影创始人何君

　　一方面，有来自“Z世代的观众们”的冲击，他们大多数为95后、00后，不愁吃穿、爱憎分明，不信仰权威，活跃在社交媒体后台，担当舆论主导力量的同时，还是国产电影票房贡献的主力军；

　　另一方面，有来自70后、80后年轻导演跑马圈地，他们出生于80年代，成长于90年代，受国产商业片崛起的潮流影响，具备工业化生产的思维，被称为“大片时代的原住民”。

　　而在这两股浪潮之外，迎面而来的5G时代，则是“后浪拍岸”中的第三股浪潮。当前，行业内对于5G技术究竟能带来哪些变革性的影响，认知情况还不明朗。

　　但技术升级务必会带来更多的新鲜玩法，甚至有可能构建全新的语境表达。但用何君的话来说，“我们不是来制造焦虑，而是来解决焦虑”。演讲结束后，毒眸联合阿里影业的灯塔和发布《2019中国电影市场用户报告》，对行业处境进行了详细梳理。


灯塔联合毒眸发布2019年中国电影市场用户观影报告

　　报告指出，中国电影行业消费者，在2019年面临市场维度和态度维度的双重变化。一方面，观影人次连续三年都有提高，国庆档通过“双王者片”的较量带动了大盘整体上扬；从去年到今年，1亿以上体量的影片，平均分上涨了0.1，这不仅说明电影票房市场整体向好，更意味着高票房电影的质量也越来越高了

　　另一方面，购票的转化率也在提升，00后、80后、90后词云也都发生了不同方向的变化：易烊千玺成为00后词云榜首，“你保护世界，我保护你”、“我命由我不由天”等院线电影出现的经典台词也进入词云之中。

作者：毒眸   编辑：SaSa

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关键词： 后浪 产业 文娱大会

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