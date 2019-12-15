网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

3K党、美化蓄奴制，这部影史佳作充满争议

好莱坞经典《乱世佳人》公映80周年

2019-12-15 09:03:35 来源：Mtime时光网

首映空前盛况

影片从未被剪

模糊处理3K党

80年来争议不断

历史背景特殊

对黑人演员意义非凡

费雯丽如何被挑中

真的是片场偶遇么?

导演一共换了仨

克拉克盖博不喜欢本片

《乱世佳人》今年80周岁，作为史上第一部获得奥斯卡“最佳影片”的全彩色影片，它的台前幕后还有太多故事。
　　时光网特稿　八十年前的今天——1939年12月15日，电影《乱世佳人》在美国乔治亚州的亚特兰大举办了空前盛大的首映式，这里是原著小说《飘》（英文都是“Gone with the Wind”，翻译不同）的故事发生地，也是原著作者玛格丽特·米歇尔的家乡。



　　影片讲述的是19世纪60年代美国南北战争期间，美艳惊人而自私自利的郝思嘉（费雯·丽饰），与丑闻缠身又魅力十足的白瑞德（克拉克·盖博饰）间的爱情故事，开创了以真实而辽阔的历史背景，记叙虚构人物故事的爱情史诗片先河，以其热情的情感、精彩的俏皮话和精致的服装，在流行文化领域掀起了一场波澜。

　　1940年的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，这部影片一举夺得八项奥斯卡小金人，共提名13项，成为史上第一部提名超过10项的影片。票房成绩也一鸣惊人，在北美一共卖了超过2亿张票，当年获得票房超过3.9亿美元。如果算上通货膨胀的话，这是史上票房最高的电影了——当年的3.9亿美元，在2014年大概等于34亿美元，这也让影片创下了吉尼斯世界纪录。


玛格丽特·米歇尔参加影片首映时

　　影片在亚特兰大的首映取得了巨大成功，100万人来到这座城市，希望一睹电影明星的风采，首映票价卖到了普通票的40倍。首映的那一天（80年前的今天）被乔治亚州州长宣布为官方假日，城市举办了为期三天的游行和庆典，当地人穿着古装出现在街道上。甚至有一批真正参加过南北战争的南军老兵们，也来参加了首映式，作者玛格丽特·米歇尔本人当然也来了。

　　《乱世佳人》的文化影响力经久不衰，影评人罗杰·艾伯特在1998年写道:“它仍然是电影史上一座高耸的里程碑，很简单，因为它讲述了一个好故事，而且讲得非常好。”

80周年纪念预告

　　80年后，华纳兄弟公司和Fathom Events公司宣布，今年2月和3月，在全美小范围内重新放映这部经典电影，8月30日起也在中国台湾地区进行了重映。观众们对于本片的热情，80年来从未消退。

　　影片从未被剪过，所有“院线版”“蓝光碟”等片长的不同，都来自于片中不同长度的开场/落幕音乐。本片在80年间的数次重映中，从未有过增加或删减的镜头，将近4个小时的片长，也让《乱世佳人》成为获得奥斯卡“最佳影片”的电影中，最长的一部。

　　电影史诗般的视角、奢华的场景和强烈的情感冲击，为后世的无数好莱坞大片都提供了制作“模板”。《乱世佳人》也经常在各式各样“全美最受欢迎电影”“世界上最伟大电影”“20世纪最经典电影”等榜单上，名列前茅。



　　郝思嘉和白瑞德之间的爱情，虽然并不符合那个年代人们对于道德的传统定义，依然是影片最大的亮点之一。女孩儿们都在幻想成为不屈不挠的郝思嘉，拥有白瑞德这样充满性魅力的伴侣，哪怕身后洪水滔天，你我依然激情不变。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乱世佳人 费雯·丽 克拉克·盖博

相关文章

会员评论 (35)

发表

相关电影/影人

乱世佳人

乱世佳人 (1939)

9.0

导演：维克多·弗莱明

主演：费雯·丽

在线播放

玛格丽特·米歇尔

玛格丽特·米歇尔

Margaret Mitchell

职业：编剧

查看影人作品  >

大卫·O·塞尔兹尼克

大卫·O·塞尔兹尼克

David O. Selznick

职业：制作人 | 编剧

查看影人作品  >

费雯·丽

费雯·丽

Vivien Leigh

职业：

查看影人作品  >

克拉克·盖博

克拉克·盖博

Clark Gable

职业：演员

查看影人作品  >

奥利维娅·德哈维兰

奥利维娅·德哈维兰

Olivia de Havilland

职业：演员

查看影人作品  >

莱斯利·霍华德

莱斯利·霍华德

Leslie Howard

职业：制作人

查看影人作品  >

维克多·弗莱明

维克多·弗莱明

Victor Fleming

职业：导演 | 摄影 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

乔治·库克

乔治·库克

George Cukor

职业：导演

查看影人作品  >

山姆·伍德

山姆·伍德

Sam Wood

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

本周热读

1

埃兹拉米勒：我们比你们更擅长艺术

"小闪"再曝大尺度写真和大尺度言论

10
“小闪”埃兹拉·米勒再为多元性取向者发声。
2

时尚教主再出发！LadyGaga曝新写真

进入赛博朋克世界 化身机械义体人

7
LadyGaga的新专辑也将要推出啦。
3

"战狼2""流浪地球"等将重返大银幕!

5部中外影片公益发行上映 分账100%归院线

5
《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》，与黎..
4

新任“邦女郎”安娜·德·阿玛斯写真

好莱坞新一代花旦 目前正与“大本”恋爱中

10
安娜是一位来自古巴的演员，毕业于哈瓦那国家戏剧学校。
5

小女巫长大了！琪兰·席普卡时尚写真

童星出身 《萨布丽娜的惊心冒险》独挑大梁

17
琪兰·席普卡1999年出生，很早就进入演艺圈。

查看更多