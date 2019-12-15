《乱世佳人》今年80周岁，作为史上第一部获得奥斯卡“最佳影片”的全彩色影片，它的台前幕后还有太多故事。















1940年的奥斯卡金像奖颁奖典礼上，这部影片一举夺得八项奥斯卡小金人，共提名13项，成为史上第一部提名超过10项的影片。票房成绩也一鸣惊人，在北美一共卖了超过2亿张票，当年获得票房超过3.9亿美元。如果算上通货膨胀的话，这是史上票房最高的电影了——当年的3.9亿美元，在2014年大概等于34亿美元，这也让影片创下了吉尼斯世界纪录。







玛格丽特·米歇尔参加影片首映时





影片在亚特兰大的首映取得了巨大成功，100万人来到这座城市，希望一睹电影明星的风采，首映票价卖到了普通票的40倍。首映的那一天（80年前的今天）被乔治亚州州长宣布为官方假日，城市举办了为期三天的游行和庆典，当地人穿着古装出现在街道上。甚至有一批真正参加过南北战争的南军老兵们，也来参加了首映式，作者玛格丽特·米歇尔本人当然也来了。





《乱世佳人》的文化影响力经久不衰，影评人罗杰·艾伯特在1998年写道:“它仍然是电影史上一座高耸的里程碑，很简单，因为它讲述了一个好故事，而且讲得非常好。”





80周年纪念预告 80年后，华纳兄弟公司和Fathom Events公司宣布，今年2月和3月，在全美小范围内重新放映这部经典电影，8月30日起也在中国台湾地区进行了重映。观众们对于本片的热情，80年来从未消退。





影片从未被剪过，所有“院线版”“蓝光碟”等片长的不同，都来自于片中不同长度的开场/落幕音乐。本片在80年间的数次重映中，从未有过增加或删减的镜头，将近4个小时的片长，也让《乱世佳人》成为获得奥斯卡“最佳影片”的电影中，最长的一部。





电影史诗般的视角、奢华的场景和强烈的情感冲击，为后世的无数好莱坞大片都提供了制作“模板”。《乱世佳人》也经常在各式各样“全美最受欢迎电影”“世界上最伟大电影”“20世纪最经典电影”等榜单上，名列前茅。











郝思嘉和白瑞德之间的爱情，虽然并不符合那个年代人们对于道德的传统定义，依然是影片最大的亮点之一。女孩儿们都在幻想成为不屈不挠的郝思嘉，拥有白瑞德这样充满性魅力的伴侣，哪怕身后洪水滔天，你我依然激情不变。