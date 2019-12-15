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外媒Variety评出Netflix年度十佳

"爱尔兰人""婚姻故事""美国工厂"均上榜

2019-12-15 11:16:01 来源：Mtime时光网

外媒Variety评出了他们心中的Netflix年度十佳影片。
　　时光网讯　去年此时，流媒体巨头Netflix曾预测，2019年一共会出品90部原创电影。当时这个数字看上去很夸张，毕竟华纳兄弟在12个月之内能拍出来的原创影片，也就不到90部的四分之一，一个人肯定是看不完的。然而事实是，一年过去了，90部的数字真的太保守，仅仅11月一个月，Netflix就上传了73部原创影视作品。

　　太多了么？Netflix员工会都称这些作品为“原创内容”，尽管达到马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》这个级别的少之又少。虽然老马说漫威电影“不是电影”，但现在电影，可不都要在电影院中看到了，而没有公司在这一点上，比Netflix走得更远。

　　像《爱尔兰人》和迈克尔·贝执导、“小贱贱”瑞安·雷诺兹主演新片《鬼影特攻：以暴制暴》这样的影片，自然是在首播的时候就给足了营销。而Netflix也有不少优秀而低调的作品，外媒Variety评出了他们心中的Netflix年度十佳影片。

1.《我失去了身体》



　　Netflix最近两年似乎是在帮着拿不到传统投资的大导演们圆梦，比如说《爱尔兰人》和阿方索·卡隆《罗马》。然而并不是预算越高，影片质量就越高。2019年，Netflix的最佳实际上是一部法国导演杰赫米·克拉潘的动画片《我失去了身体》，今年在戛纳电影节上获得了“影评人周”单元的大奖。影片从一只断手的视角出发，穿过整个巴黎，寻找属于自己的那具身体。
2.《教宗的承继》



　　乔纳森·普雷斯安东尼·霍普金斯《教宗的继承》中的表现，完全值得拿到奥斯卡表演类提名。两位老爷子让费尔南多·梅里尔斯执导的这部讲述教皇选举的影片，成为了颁奖季的一大惊喜。本作充满温暖与智慧，听上去是一部天主教主题的严肃电影，然而实际上是一部“兄弟电影”，非常有趣。
3.《女孩》



　　本片是一部温柔又引人深思的“少年成人”题材电影，卢卡斯·德霍特执导的这部令人惊艳的比利时剧情片，主人公是一个正经历变性的女孩儿，她一心想要成为优秀的芭蕾舞娘，然而生错了身体。《女孩》在去年的颁奖季，获得的奖项几乎快赶上《罗马》了，结果由于片中的一些艺术选择，在美国遭到了变性人士的抵制。幸亏有Netflix，我们得以一窥影片全貌。
4.《婚姻故事》



　　诺亚·鲍姆巴赫的上一部作品《迈耶罗维茨的故事》被Netflix买下时，他还非常不满，当影片变成他职业生涯观众人数最多的电影时，他很快被招安了。《婚姻故事》是导演最私密的一部影片，部分改编自他与前妻詹妮弗·杰森·李的离婚故事。亚当·德赖弗斯嘉丽·约翰逊饰演一对儿面临离婚，各自请了律师的夫妇。片名听上去很浪漫，然而约会的时候就别看了。
5.《美国工厂》



　　纪录片导演史蒂文·博格纳尔和朱莉娅·赖克特上一部《最后一辆车：通用王国的破产》，就获得了奥斯卡“最佳纪录片”的提名，这一次他们回到了通用汽车的旧址。《美国工厂》讲述了中国富豪曹德旺在位于美国的通用旧址上，修建了全自动玻璃设备，记叙了中国管理模式和美国制造工厂之间的文化差异。美国前总统奥巴马夫妇是本片的制片人，虽然他们并未参与影片的拍摄过程。
6.《民主的边缘》



　　美国的“弹劾总统”闹得轰轰烈烈，《民主的边缘》纪录的则是巴西女总统迪尔玛·罗塞夫被莫须有的“腐败”罪名赶下台的过程。女导演佩特拉·科斯塔在这部纪录片中，贡献了令人警醒的独特视角，讲述了当民主被扭曲利用时，是可以被权贵阶层当成武器的。这部大胆的影片也正式在纪录片领域挑战了HBO，后者一向喜爱制作富有煽动性的纪录片，比如今年关于迈克尔·杰克逊《逃离梦幻岛》
7.《爱尔兰人》



　　如果你能撑过3个半小时，无视没那么令人信服的“减龄”特效，绝对会发现《爱尔兰人》是一部值得花时间认真看完的佳作。老马的这部新片有点接近迷你剧集的意思，比以往的黑帮片《好家伙》《赌场风云》，多了一丝良心。罗伯特·德尼罗所饰的杀手，杀掉了包括阿尔·帕西诺饰演的工会主席在内的无数人，然而杀手却安享了晚年。影片的最后45分钟，绝对是老马的职业生涯最佳表现。
8.《我叫多麦特》



　　好莱坞有这么一个说法，拍烂片跟拍好片其实一样难，前有《灾难艺术家》，后有以《多麦特》系列电影主演鲁迪·雷·摩尔为主角的《我叫多麦特》。摩尔是黑人喜剧演员，他创造了“多麦特”这另一个身份，自费给自己拍了同名电影，还有好几部续集。艾迪·墨菲也是烂片佳作都演过的人，他在克雷格·布鲁尔执导的本片中充满运用了自己的喜剧天分，无法打开好莱坞的大门，干脆就把门踹开了。
9.《大西洋》



　　法国电影行业也许可以抗议Netflix电影在戛纳展映，然而他们阻止不了《大西洋》在今年戛纳电影节上获得的“评委会大奖”（相当于第二名）。玛缇·迪欧普的这部导演处女作以诗意的角度，展示出了非法移民所需面临的集体困境，也为国际电影带来了新的声音。
10.《可能还爱你》



　　光是人见人爱基努·里维斯的客串，就让这部非常好笑的浪漫喜剧，成为了Netflix最值得看的电影之一。片中女性和有色人种的出现，也要比许多大制片公司出品的电影要多得多。南娜琦卡·克汗执导的《可能还爱你》，是由黄阿丽兰道尔·朴这一对儿老友兼老搭档，在片中饰演了“友达以上，恋人未满”的角色，也是他俩共同创作了剧本，笑果可想而知。

   编辑：甄甏甏

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关键词： Netflix 爱尔兰人 婚姻故事 美国工厂
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