外媒Variety评出了他们心中的Netflix年度十佳影片。

时光网讯 去年此时，流媒体巨头Netflix曾预测，2019年一共会出品90部原创电影。当时这个数字看上去很夸张，毕竟华纳兄弟在12个月之内能拍出来的原创影片，也就不到90部的四分之一，一个人肯定是看不完的。然而事实是，一年过去了，90部的数字真的太保守，仅仅11月一个月，Netflix就上传了73部原创影视作品。













1.《我失去了身体》











2.《教宗的承继》











3.《女孩》











4.《婚姻故事》











5.《美国工厂》











6.《民主的边缘》











7.《爱尔兰人》











8.《我叫多麦特》











9.《大西洋》











10.《可能还爱你》











编辑：甄甏甏