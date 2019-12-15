你觉得本届演员工会奖最终将花落谁家？

时光网讯 时光网出席了在太平洋设计中心举办的第26届美国演员工会奖提名揭晓仪式，并与女演员同时也是美国演员工会奖委员会成员伊莎贝拉·麦克罗林女士，一起谈论了下即将到来的颁奖活动。





伊莎贝拉·麦克罗林







让人意外的是《性感炸弹》也在名单上，这部影片在本周早些时候的金球奖最佳电影提名上并没有出现。在最佳男主角的提名中，塔伦·埃格顿（《火箭人》）以及克里斯蒂安·贝尔（《极速车王》）收获了本周的第二个重要奖项提名，这使得贝尔成为奥斯卡提名的热门话题人物。





然而令人惊讶的是，罗伯特·德尼罗未能凭借其在《爱尔兰人》中的表现赢得提名，而他也无缘之前的金球奖提名。此外，在美国演员工会的名单上还有两位喜剧演员，凭借其出色的表现获得了众多赞誉，《我叫多麦特》里的艾迪·墨菲以及《原钻》里的亚当·桑德勒。







会场现场





本周早些时候，《我们》的女演员露皮塔·尼永奥被金球奖提名拒之门外，而她却凭借其卓越表现获得美国演员工会最佳女主角的提名，同样获得该提名的还有已经斩获金球奖提名的辛西娅·埃里沃（《哈丽特》），还有蕾妮·齐薇格（《朱迪》），查理兹·塞隆（《性感炸弹》以及斯嘉丽·约翰逊（《婚姻故事》）。





事实上，斯嘉丽还凭借其在《乔乔兔》中的精彩表现获得了最佳女配角的提名，同时获得该奖项提名的还有奥斯卡热门人选劳拉·邓恩（《婚姻故事》），詹妮弗·洛佩兹（《舞女大盗》）以及玛歌特·罗比（《性感炸弹》）。





该奖项提名中另外一个惊喜来自于妮可·基德曼，凭借其在《性感炸弹》中扮演的记者Gretchen Carlson一角，她获得了本季首个重要提名。在最佳男配角奖的提名名单上没有太多惊喜，颁奖季最爱的布拉德·皮特（《好莱坞往事》），汤姆·汉克斯（《邻里美好的一天》），阿尔·帕西诺（《爱尔兰人》），乔·佩西（《爱尔兰人》）以及杰米·福克斯（《正义的慈悲》）均获提名。







乔佩西《爱尔兰人》获肯定





谈及电视剧奖项的提名，最大的新闻是，除了NBC（美国全国广播公司）斯特尔林·K·布朗凭借《我们这一天》收获一项提名之外，其他的主要电视网都没有收获任何电视剧方面的奖项提名，情况和本周早些时候的金球奖提名有些类似。





伊莎贝拉·麦克罗林对时光网提导了宣布入围名单的感受，“他们能够邀请我真是太好了，我绝不会错过这样一个可以庆祝同行成就，或者说是和乔贝兹·威廉姆斯，亚美莉卡·费雷拉以及达娜·古瑞拉同台的机会的，” 麦克罗林这样说道。“能成为美国演员工会奖的一部分总是一种荣誉，尤其是作为演员能够有机会从演员的角度帮助筹划这个奖项，是我的荣幸。





尤其是像今天上午这样的场合，我们在这里向其他演员的精彩表现致敬，今年有如此之多优秀的演员。这总是令人兴奋，让人有所期待，现在已经接近最后结果出炉的阶段，这是一段非常美妙的时光。因此，除了兴奋已经感受不到其他了。”





随后我们询问这位女演员，在现场宣布提名名单之前是否已经知晓了入围者的名字，或者当她宣布提名时是否也觉得惊喜。“幸运的是，因为我是需要大量彩排的演员，所以我能在之前就看到名单，这样才能保证我在现场念得平顺。不过也是刚刚得知的，所以惊喜的感觉还是在的，”她解释道。











麦克罗林同时也解释了她在美国演员工会的角色以及作为演员工会奖委员会成员的职责。





“我是美国演员工会奖委员会的一员，我们相当于这场大秀的制作人，代表工会发言同时代表演员的观点。整体的策划工作从去年的典礼结束之后就开始了，因此我们一直在不知疲惫地工作，我们有最好的团队和工作人员在为这场大秀做准备。





因此，我们的工作可能包括所有事情，从今天的奖项入围仪式到待会你在派对上看见的餐具和桌布，这些都是我们在几周前就开始准备的。总是事无巨细地，因此所有细致的前期准备工作都呈现在一个晚上一场大秀上，而结果总是惊艳。”









最后，我们询问了这位女演员在这个颁奖季是否有自己的偏爱，以及会支持哪些候选人获得第26届美国演员工会奖。“我总是有很多钟爱的，不过我很喜欢《寄生虫》里的演员们，” 麦克罗林这样回答。





“他们的确让我大吃一惊，他们能获得最佳群戏的提名我真的很开心。同时，我也很喜欢《我们》里露皮塔·尼永奥的表演，非常的内化，她能入围我也非常开心。事实上，我几乎是每个入围者的粉丝。





能够踏足美国演员工会奖的现场真的非常奇特，因为演员们都互相爱护互相支持，都是彼此作品的粉丝。因此，当你在一个空间里，看到世界上最大牌的明星站起来称赞其他演员时，作为其中一员真的是与有荣焉。”





第26届美国演员工会奖颁奖典礼，将于2020年1月19日在TNT和TBS进行直播。