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来看看凯伦·吉兰模仿施瓦辛格!

"勇敢者游戏2"三主演访谈中说上了群口相声

2019-12-15 14:02:16 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2：再战巅峰》中的杰克·布莱克、凯伦·吉兰和奥卡菲娜在影片宣传期间，接受了时光网记者的采访。
　　时光网讯　索尼影业新作《勇敢者游戏2：再战巅峰》，自上周五在中国内地公映后，共揽收国内票房超过2.6亿人民币，全球票房超过7千万美元。这部续集依然聚焦上一部中的4位主角，四名“勇敢者”再次穿越，回到险象环生的游戏世界中，开启全新冒险。

　　与上次不同的是，变身勇石博士 (道恩·强森 饰) 的是斯潘瑟的外公，外公的好友则变身为语言学家（凯文·哈特 饰），高大威猛的弗里奇变成了中年发福的地质学家 (杰克·布莱克 饰)，只有学霸玛莎依旧化身性感打女 (凯伦·吉兰 饰)，斯潘瑟和贝瑟尼却不知所踪。


凯伦·吉兰真是仙女

　　去年年初在中国内地上映的第一部《勇敢者游戏：决战丛林》，是1995年老版《勇敢者的游戏》续集兼重启之作，上一部大受欢迎，本集的制片工作来得异常顺利。今年2月，《勇敢者游戏2》开始拍摄工作，5月就拍完了，12月公映，中间只留了8个月的时间（大部分电影都至少需要1年），堪称制片工作完成最迅速的好莱坞大片之一。

　　在电影宣传期间，时光网记者采访到了影片中的三位主演——凯伦·吉兰、杰克·布莱克和奥卡菲娜，他们各自回想了第一部影片，与导演杰克·卡斯丹的合作，以及拍摄过程中，给自己留下印象最深刻的外景地（杰克直言不讳，“还是最喜欢亚特兰大的摄影棚吧”），大家还莫名其妙聊了半天《杀手没有假期》……


杰克·布莱克到哪儿都是活宝

　　采访过程异常欢乐，简直像是群口相声现场。自称“非常会模仿”的凯伦，还真的学上了施瓦辛格（视频03：01处）。

　　Mtime：你们觉得上一部《勇敢者游戏》在全球大卖的原因是什么？

　　凯伦·吉兰：作为演员，分析自己演的电影感觉好奇怪。我觉得影片把家庭喜剧和动作场面很好地融合在一起，它充满了视觉奇观，又不乏精彩的表演，演员贡献了出人意料的表演。

　　杰克·布莱克：我觉得它满足了人们的愿望，我们都希望进入这样的世界，成为超级英雄，在异世界展开冒险


片中奥卡菲娜这个扮相真的很……花木兰

　　奥卡菲娜：我觉得每个人都会希望这种事情发生在自己身上，这点很有共鸣感，而且这是一次精彩的冒险，也满足了人们的愿望，这是一个很好的呈现方式。

　　Mtime：本片让你们有机会同时扮演不同的角色，尝试不同的口音，有杰克·卡斯丹导演在片场为你们理清思路，是否对你们很有帮助？

　　凯伦：他给我们的帮助很大，我们需要一个人来引导，因为我们在不停地切换角色，而且是多线叙事，有杰克的指导对于拍摄这样的电影很有帮助。

　　杰克：意义重大，不管拍摄什么电影，你都需要一个值得信任的导演。他要思路清晰，你可以和他交流想法，和他共同协作，并且让你从中获得乐趣，不是让你觉得自己是他的一个傀儡，而是在一起合作


导演杰克·卡斯丹在片场

　　奥卡菲娜：而且他对每个角色都了如指掌，了解他们在生活中的情况，可能比我们还熟悉角色。他知道这个角色当前是什么情况，会做出什么举动，杰克都非常清楚，而且他也很信任演员，我觉得这点很重要。

　　Mtime：因为你们都要一人分饰多角，在片场你们谁最擅长模仿？

　　凯伦：我可能是最烂的。

　　奥卡菲娜：她最会模仿，她模仿施瓦辛格很厉害。

　　凯伦：我什么人都能学，随便挑一个，我都能学


施瓦辛格：我不是，我没有，别瞎说（《圣诞老豆》）

　　Mtime：能学下施瓦辛格吗？

　　凯伦：你想看我学施瓦辛格？

　　杰克：我们都想看。

　　凯伦：好吧（视频03:01处，发出“施瓦辛格”的声音？？？？）……

　　Mtime：跟真的一样！（时光网记者是学过捧哏儿吧？）

　　杰克：你这是学的哪部电影里的施瓦辛格？？
　　
　　凯伦：每一部。

　　奥卡菲娜：我鼻涕都出来了。


首映式上的奥卡菲娜

　　凯伦：主要是学《圣诞老豆》中的他。

　　杰克：我觉得他捕捉到了施瓦辛格的精髓（群口相声结束）。

　　Mtime：本片去了很多地方实地取景拍摄，你们最喜欢的外景地是那个？

　　奥卡菲娜：我很喜欢新墨西哥州的外景，真的太美了，我们附近有非常漂亮的巨石，美得让人窒息，我也很喜欢那里的气候。

　　杰克：蓝天下黄白相间的山非常漂亮。

　　凯伦：我也很喜欢那里，而且那里的天气我比较能接受，毕竟其它外景要么是雪山，要么是丛林深处。


强森和凯文·哈特兄弟俩在首映式上：看谁穿得更浮夸

　　杰克：我最喜欢的是佐治亚州的亚特兰大

　　凯伦：那就是摄影棚啦（…………）。

　　杰克：非常轻松，酒店也很高档，特别方便。他们说我们要离开亚特兰大去山顶拍摄时，我说为什么？我们就不能拍绿幕吗？冻死我了。但是外景地确实很漂亮。

　　Mtime：如果《勇敢者游戏》系列要拍续集的话，你们觉得会玩什么新花样？

　　奥卡菲娜：这个你要问导演了……

　　杰克：我觉得下一部电影可以去布拉格，因为我从来没去过布拉格，每个人都说，你居然没有去过捷克的布拉格？那是世界上最漂亮的城市，你没听过吗？

　　凯伦：听过。


《杀手没有假期》：？？？

　　杰克：你去过吗？

　　凯伦:《杀手没有假期》。（？？但是这个片儿是在比利时的布鲁日拍的啊，片名里面写着呢，“In Bruges”——在布鲁日？？）

　　杰克：你还去那里拍过《杀手没有假期》？

　　凯伦：不是，你误会了，我没演过……

　　杰克：你没去过布拉格？

　　凯伦：从来没去过。

　　杰克：我没看过那部电影，要是你真演过《杀手没有假期》，我就得假装看过了。（……）

　　奥卡菲娜：那片子是在捷克拍的吗？（终于有人问了）


尼克·乔纳斯也回归出演

　　Mtime：这就扯得有点远了。

　　杰克：《杀手没有假期》，听上去这部片子真的很棒，至少他们是这么说的。你去过布拉格吗？

　　奥卡菲娜：没有。

　　杰克：那就走啊。

　　凯伦：一起去吧，下一部就叫《勇敢者游戏：决战布拉格》。

　　奥卡菲娜：我很想知道“Jumanji”这个游戏的起源故事（突然话题回到正轨！！）。


新加盟的丹尼·德维托与丹尼·格洛弗

　　杰克：厉害，就是这个，这个我喜欢。

　　奥卡菲娜：这是我的想法。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

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关键词： 勇敢者游戏2 索尼 BrentSimon
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