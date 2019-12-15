时光网讯
索尼影业新作《勇敢者游戏2：再战巅峰》
，自上周五在中国内地公映后，共揽收国内票房超过2.6亿人民币，全球票房超过7千万美元。这部续集依然聚焦上一部中的4位主角，四名“勇敢者”再次穿越，回到险象环生的游戏世界中，开启全新冒险。
与上次不同的是，变身勇石博士 (道恩·强森
饰) 的是斯潘瑟的外公，外公的好友则变身为语言学家（凯文·哈特
饰），高大威猛的弗里奇变成了中年发福的地质学家 (杰克·布莱克
饰)，只有学霸玛莎依旧化身性感打女 (凯伦·吉兰
饰)，斯潘瑟和贝瑟尼却不知所踪。
凯伦·吉兰真是仙女
去年年初在中国内地上映的第一部《勇敢者游戏：决战丛林》
，是1995年老版《勇敢者的游戏》
续集兼重启之作，上一部大受欢迎，本集的制片工作来得异常顺利。今年2月，《勇敢者游戏2》开始拍摄工作，5月就拍完了，12月公映，中间只留了8个月的时间（大部分电影都至少需要1年），堪称制片工作完成最迅速的好莱坞大片之一。
在电影宣传期间，时光网记者采访到了影片中的三位主演——凯伦·吉兰
、杰克·布莱克和奥卡菲娜
，他们各自回想了第一部影片，与导演杰克·卡斯丹
的合作，以及拍摄过程中，给自己留下印象最深刻的外景地（杰克直言不讳，“还是最喜欢亚特兰大的摄影棚吧”），大家还莫名其妙聊了半天《杀手没有假期》……
杰克·布莱克到哪儿都是活宝
采访过程异常欢乐，简直像是群口相声现场。自称“非常会模仿”的凯伦，还真的学上了施瓦辛格（视频03：01处
）。
Mtime：你们觉得上一部《勇敢者游戏》在全球大卖的原因是什么？
凯伦·吉兰：作为演员，分析自己演的电影感觉好奇怪。我觉得影片把家庭喜剧和动作场面很好地融合在一起，它充满了视觉奇观，又不乏精彩的表演，演员贡献了出人意料的表演。
杰克·布莱克
：我觉得它满足了人们的愿望，我们都希望进入这样的世界，成为超级英雄，在异世界展开冒险
。
片中奥卡菲娜这个扮相真的很……花木兰
奥卡菲娜：我觉得每个人都会希望这种事情发生在自己身上，这点很有共鸣感，而且这是一次精彩的冒险，也满足了人们的愿望，这是一个很好的呈现方式。
Mtime：本片让你们有机会同时扮演不同的角色，尝试不同的口音，有杰克·卡斯丹导演在片场为你们理清思路，是否对你们很有帮助？
凯伦：他给我们的帮助很大，我们需要一个人来引导，因为我们在不停地切换角色，而且是多线叙事，有杰克的指导对于拍摄这样的电影很有帮助。
杰克：意义重大，不管拍摄什么电影，你都需要一个值得信任的导演。他要思路清晰，你可以和他交流想法，和他共同协作，并且让你从中获得乐趣，不是让你觉得自己是他的一个傀儡，而是在一起合作。
导演杰克·卡斯丹在片场
奥卡菲娜：而且他对每个角色都了如指掌，了解他们在生活中的情况，可能比我们还熟悉角色。他知道这个角色当前是什么情况，会做出什么举动，杰克都非常清楚，而且他也很信任演员，我觉得这点很重要。
Mtime：因为你们都要一人分饰多角，在片场你们谁最擅长模仿？
凯伦：我可能是最烂的。
奥卡菲娜：她最会模仿，她模仿施瓦辛格很厉害。
凯伦：我什么人都能学，随便挑一个，我都能学。
施瓦辛格：我不是，我没有，别瞎说（《圣诞老豆》）
Mtime：能学下施瓦辛格吗？
凯伦：你想看我学施瓦辛格？
杰克：我们都想看。
凯伦：好吧（视频03:01处，发出“施瓦辛格”的声音？？？？）……
Mtime：跟真的一样！（时光网记者是学过捧哏儿吧？）
杰克：你这是学的哪部电影里的施瓦辛格？？
凯伦：每一部。
奥卡菲娜：我鼻涕都出来了。
首映式上的奥卡菲娜
杰克：我觉得他捕捉到了施瓦辛格的精髓（群口相声结束）。
Mtime：本片去了很多地方实地取景拍摄，你们最喜欢的外景地是那个？
奥卡菲娜：我很喜欢新墨西哥州的外景，真的太美了，我们附近有非常漂亮的巨石，美得让人窒息，我也很喜欢那里的气候。
杰克：蓝天下黄白相间的山非常漂亮。
凯伦：我也很喜欢那里，而且那里的天气我比较能接受，毕竟其它外景要么是雪山，要么是丛林深处。
强森和凯文·哈特兄弟俩在首映式上：看谁穿得更浮夸
杰克：我最喜欢的是佐治亚州的亚特兰大。
凯伦：那就是摄影棚啦（…………）。
杰克：非常轻松，酒店也很高档，特别方便。他们说我们要离开亚特兰大去山顶拍摄时，我说为什么？我们就不能拍绿幕吗？冻死我了。但是外景地确实很漂亮。
Mtime：如果《勇敢者游戏》系列要拍续集的话，你们觉得会玩什么新花样？
奥卡菲娜：这个你要问导演了……
杰克：我觉得下一部电影可以去布拉格，因为我从来没去过布拉格，每个人都说，你居然没有去过捷克的布拉格？那是世界上最漂亮的城市，你没听过吗？
凯伦：听过。
《杀手没有假期》：？？？
杰克：你去过吗？
凯伦:《杀手没有假期》
。（？？但是这个片儿是在比利时的布鲁日拍的啊，片名里面写着呢，“In Bruges”——在布鲁日？？）
杰克：你还去那里拍过《杀手没有假期》？
凯伦：不是，你误会了，我没演过……
杰克：你没去过布拉格？
凯伦：从来没去过。
杰克：我没看过那部电影，要是你真演过《杀手没有假期》，我就得假装看过了。（……）
奥卡菲娜：那片子是在捷克拍的吗？（终于有人问了）
尼克·乔纳斯也回归出演
Mtime：这就扯得有点远了。
杰克：《杀手没有假期》，听上去这部片子真的很棒，至少他们是这么说的。你去过布拉格吗？
奥卡菲娜：没有。
杰克：那就走啊。
凯伦：一起去吧，下一部就叫《勇敢者游戏：决战布拉格》。
奥卡菲娜：我很想知道“Jumanji”这个游戏的起源故事（突然话题回到正轨！！）。
新加盟的丹尼·德维托与丹尼·格洛弗
杰克：厉害，就是这个，这个我喜欢。
奥卡菲娜：这是我的想法。