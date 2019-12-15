Mtime：你们觉得上一部《勇敢者游戏》在全球大卖的原因是什么？





凯伦·吉兰：作为演员，分析自己演的电影感觉好奇怪。我觉得影片把家庭喜剧和动作场面很好地融合在一起，它充满了视觉奇观，又不乏精彩的表演，演员贡献了出人意料的表演。











片中奥卡菲娜这个扮相真的很……花木兰





奥卡菲娜：我觉得每个人都会希望这种事情发生在自己身上，这点很有共鸣感，而且这是一次精彩的冒险，也满足了人们的愿望，这是一个很好的呈现方式。





Mtime：本片让你们有机会同时扮演不同的角色，尝试不同的口音，有杰克·卡斯丹导演在片场为你们理清思路，是否对你们很有帮助？





凯伦：他给我们的帮助很大，我们需要一个人来引导，因为我们在不停地切换角色，而且是多线叙事，有杰克的指导对于拍摄这样的电影很有帮助。





杰克：意义重大，不管拍摄什么电影，你都需要一个值得信任的导演。他要思路清晰，你可以和他交流想法，和他共同协作，并且让你从中获得乐趣，不是让你觉得自己是他的一个傀儡，而是在一起合作。







导演杰克·卡斯丹在片场





奥卡菲娜：而且他对每个角色都了如指掌，了解他们在生活中的情况，可能比我们还熟悉角色。他知道这个角色当前是什么情况，会做出什么举动，杰克都非常清楚，而且他也很信任演员，我觉得这点很重要。





Mtime：因为你们都要一人分饰多角，在片场你们谁最擅长模仿？





凯伦：我可能是最烂的。





奥卡菲娜：她最会模仿，她模仿施瓦辛格很厉害。





凯伦：我什么人都能学，随便挑一个，我都能学。







施瓦辛格：我不是，我没有，别瞎说（《圣诞老豆》）





Mtime：能学下施瓦辛格吗？





凯伦：你想看我学施瓦辛格？





杰克：我们都想看。





凯伦：好吧（视频03:01处，发出“施瓦辛格”的声音？？？？）……





Mtime：跟真的一样！（时光网记者是学过捧哏儿吧？）





杰克：你这是学的哪部电影里的施瓦辛格？？

凯伦：每一部。





奥卡菲娜：我鼻涕都出来了。







首映式上的奥卡菲娜









杰克：我觉得他捕捉到了施瓦辛格的精髓（群口相声结束）。





Mtime：本片去了很多地方实地取景拍摄，你们最喜欢的外景地是那个？





奥卡菲娜：我很喜欢新墨西哥州的外景，真的太美了，我们附近有非常漂亮的巨石，美得让人窒息，我也很喜欢那里的气候。





杰克：蓝天下黄白相间的山非常漂亮。





凯伦：我也很喜欢那里，而且那里的天气我比较能接受，毕竟其它外景要么是雪山，要么是丛林深处。







强森和凯文·哈特兄弟俩在首映式上：看谁穿得更浮夸





杰克：我最喜欢的是佐治亚州的亚特兰大。





凯伦：那就是摄影棚啦（…………）。





杰克：非常轻松，酒店也很高档，特别方便。他们说我们要离开亚特兰大去山顶拍摄时，我说为什么？我们就不能拍绿幕吗？冻死我了。但是外景地确实很漂亮。





Mtime：如果《勇敢者游戏》系列要拍续集的话，你们觉得会玩什么新花样？





奥卡菲娜：这个你要问导演了……





杰克：我觉得下一部电影可以去布拉格，因为我从来没去过布拉格，每个人都说，你居然没有去过捷克的布拉格？那是世界上最漂亮的城市，你没听过吗？





凯伦：听过。







《杀手没有假期》：？？？





杰克：你去过吗？









杰克：你还去那里拍过《杀手没有假期》？





凯伦：不是，你误会了，我没演过……





杰克：你没去过布拉格？





凯伦：从来没去过。





杰克：我没看过那部电影，要是你真演过《杀手没有假期》，我就得假装看过了。（……）





奥卡菲娜：那片子是在捷克拍的吗？（终于有人问了）







尼克·乔纳斯也回归出演





Mtime：这就扯得有点远了。





杰克：《杀手没有假期》，听上去这部片子真的很棒，至少他们是这么说的。你去过布拉格吗？





奥卡菲娜：没有。





杰克：那就走啊。





凯伦：一起去吧，下一部就叫《勇敢者游戏：决战布拉格》。





奥卡菲娜：我很想知道“Jumanji”这个游戏的起源故事（突然话题回到正轨！！）。







新加盟的丹尼·德维托与丹尼·格洛弗





杰克：厉害，就是这个，这个我喜欢。





奥卡菲娜：这是我的想法。