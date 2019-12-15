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他也许是新加坡最优秀的电影导演

专访"热带雨"陈哲艺:先有人物 后有故事

2019-12-15 14:44:17 来源：Mtime时光网

讲述中年女教师与未成年男学生间关系的《热带雨》横空出世，导演陈哲艺在采访中聊到了自己先设定人物、再创作故事的构思，以及解读了影片中的激情戏到底是怎么拍出来的。


　　时光网讯　6年前，当新加坡导演陈哲艺的处女作品《爸妈不在家》打败了王家卫蔡明亮、杜琪峰、贾樟柯等大导，获得当年金马奖“最佳影片”的时候，时年29岁的陈哲艺，一下成为了华语电影圈的焦点。他也用那部自编自导的作品，刷新了新加坡影人在金马奖上的历史。

　　6年过去，今年陈哲艺带着第二部依然是自编自导的《热带雨》，先后在多伦多电影节、平遥电影节和澳门国际影展上进行了展映。影片依然是从普通人物的视角出发，讲述了年近40岁的中学华语女教师阿玲（杨雁雁饰），与丈夫（李铭顺饰）结婚8年，一直努力尝试怀孕而不成功，瘫痪在家的公公（杨世彬饰）每天依赖她的照顾。在学校中，陈伟伦（许家乐饰）似乎是唯一对华语课还感兴趣的学生了。

首支预告片

　　杨雁雁与许家乐本次是与陈哲艺第二次合作了，他们此前在《爸妈不在家》中饰演的是母子，本次则在《热带雨》中转变了身份，甚至还拍摄了一场尺度颇大的激情戏份，对于两位演员都是莫大的突破。

　　在澳门国际影展上，时光网记者与陈哲艺进行了深度对谈，他解读说，其实根本不是为了刻意拍这么惊世骇俗的“师生恋”主题，而是在3年撰写剧本的过程中，先创作了“阿玲”这样一个婚姻不幸福、工作不得志的中年女性，像写小说一样把她的婚姻8年全部构思在脑海中，再顺理成章地发展成电影。至于这个角色和学生陈伟伦之间的情感，更多是水到渠成，而非刻意为之。

　　陈哲艺也与记者聊到了他本来没想要促成这两位主演的第二次合作，毕竟“母子变情人”，要求也格外高，而在海选演员的过程中，发现实在没有比杨雁雁和许家乐更合适的人选，于是再度找到了他们。至于那一场“激情戏”的拍摄，陈哲艺表示前期准备的时候看上去很难，但一旦真的开机，光溜溜的许家乐反而放下了自己的包袱，完全进入角色，也不care别的了。



　　而无比在乎细节的陈哲艺，在创作剧本的过程中明确知道，哪怕只是一个出现几场戏的小配角，都需要清楚地构思出他的背景故事。但是如此事无巨细地打磨剧本实在累心又费力，会不会以后拍摄别人写的剧本呢？今年35岁，眼睛里依然闪烁着孩子般对于电影真诚热爱的陈哲艺想了想，“我的作品还是离不开个人吧”。

　　Mtime：亚洲已婚女性在看《热带雨》时，会有很多特别感同身受的地方。你本身作为男性，是从哪里得到这么真实的视角，灵感来源是哪里？

　　陈哲艺：我就是很敏感的一个人，我感觉只要能够沉浸在自己创作人物的世界里，就可以感受到他们的情感。这个时间需要花挺久的，这个剧本我花了三年去写，它不是一朝一夕三个月就可以写出来，而是完全需要去理解女主角阿玲的背景、她的现状、她婚姻这8年中发生了什么事情，经历了什么事情。



　　甚至我跟我团队去进行筹备的时候，我可以很清楚地跟他们说，阿玲与丈夫是什么时候开始去看医生，什么时候发现婚姻出现了问题，甚至她公公是什么时候中风的，然后什么时候开始讨论要不要把他送去疗养院，决定继续照顾他的人又是谁。我都需要把所有的细节理清楚，我才可以下笔写这个剧本

　　Mtime：有点像你在脑海里已经构思了一部小说，完完整整婚姻8年的故事都在，然后你只是选取了脑海中的一部分呈现在电影中？

　　陈哲艺：对，很多人拍电影或说写剧本，可能想的只是剧情，故事怎么走。但你看我的电影，不管是《热带雨》还是《爸妈不在家》，其实我不只在乎剧情，我在乎的是我的人物和情感，拍的是人物和情感，不是剧情。如果我不理解我的角色，我是拍不出来，也写不出来的。所以我必须要深入了解，不单单是阿玲这个角色，甚至里面伟伦、校长、公公、她的丈夫。


阿玲的公公由杨世彬饰演，获得了今年金马奖“最佳男配”的提名

　　这些东西我都需要把它理清楚，不然很多时候，有些电影看起来角色感觉很单薄、很刻板。我希望我的电影哪怕是一个出现只有两三场的配角，我都需要很清楚地知道他们的背景和故事。种种小小的细节我都会把它理清楚，消化在里头，所以即使再小角色的出现，都不会让人感觉，这个人就是进来打几场戏的酱油，然后就走了。对我来说，我的电影里面每个多小的角色都有他的作用，都很关键。

　　Mtime：你刚才说用了三年的时间来打磨这个剧本，会觉得这个过程非常漫长还是说觉得很痛苦？

　　陈哲艺：很痛苦，因为阿玲的世界很痛苦，也很煎熬。坦白说这个片子创作过程中的痛苦，也不单单来自阿玲。我在写剧本的时候很奇怪，很多时候我写的题材和故事，会跟我自己的个人故事越走越近。比如说我跟我太太也结婚很多年，其实也一直想生小孩，刚好就在写剧本的那个阶段，发现她身体方面也有一些问题，我们也开始看医生，也需要经过动手术和打针。


陈哲艺、妻子与儿子

　　Mtime：正如片中阿玲要经历的那样。

　　陈哲艺：对，所以你会发觉说一开始这本来不是我的故事，慢慢也变成了我自己的生活，不管是情感还是经历就会慢慢走得越来越近。我反而感觉说我的片子最后离不开个人，它最后还是会是很痛的。你不只是在创作的时候感受到这个女人的痛苦，其实你在生活当中也感觉到，不管是太太还是我自己，一种失落跟挫败。

　　Mtime：你作为创作者，需要和故事更加剥离，还是和故事走得更近？

　　陈哲艺：我觉得这个不是自己能够控制的，很多时候不是我去选择一个故事，反而最后是它来找到我，我也不知道为什么我会想要很着迷地去写一个快40岁、步入另外一个年龄段的女人的故事。第一我是男生，第二我也还没到那个年龄，但我就会很着迷，又很想要了解她的世界，这个东西是我不能控制的。


今年的平遥电影节

　　Mtime：也不是刻意为之的？

　　陈哲艺：对，好像我之前拍的《爸妈不在家》，为什么要拍小时候跟菲佣的这些东西？那个时候我一直会回想起很多小时候的回忆，回想起她在我们家的处境，她跟我妈妈的一些张力和摩擦等等。所以很多时候我觉得不是我自己积极地想要去寻找什么，反而很多时候这些故事都是会来找我。

　　Mtime：也就是在创作的过程中，慢慢形成人物的过程中，形成了这个故事？

　　陈哲艺：对，就是在里面的一些议题，不是说我列个单子，要讲新加坡华人华语华文的传承问题，要讲马来西亚跟新加坡的政治问题，不是说我这部电影要讨论的议题是这个，然后《爸妈不在家》要讨论的议题是外籍劳工、中产阶级，我不是这样的。那几年刚好我会关心、会观察的东西，会慢慢渗入进我的剧本里面。它是一个潜移默化的东西，不是刻意的


《爸妈不在家》中的杨雁雁和许家乐，在《热带雨》中换了关系

　　Mtime：不是一个按照图纸拼乐高的过程，而更像是有一个芯之后在滚雪球？

　　陈哲艺：对，但是它一旦渗透进去，我得花很多时间把它弄得更加精准、清楚，所以我如果前面铺了，后面一定要呼应，这就是剧作上面我需要去做的一些功夫。

　　Mtime：你接下来每一部都是想要这样的创作过程吗？还是说会未免有一些太累了？

    陈哲艺：我觉得太累了，太辛苦了，所以需要找寻一种新的突破，可能说通过跟其他的编剧合作，不然可能要拓展自己的团队，有更多新的声音来跟我做一些碰撞。我觉得创作也辛苦，到了拍片制作的时候也辛苦，但我感觉我的作品还是离不开个人


剧组在多伦多电影节亮相

　　Mtime：你有没有想过为什么会选择讲“中年女老师和未成年学生”这样一个惊世骇俗的故事？因为这并不是一个华语片中特别常见的题材。

　　陈哲艺：完全是从人物的角度出发，一开始我也没有想到会去写师生恋。我要写的是一个快40岁的女人，已经结婚8年，碰到危机的故事，不管是在生活上、家庭上、事业上、婚姻上都碰到瓶颈。她被困住了，怎么走出这个困境，基本上就是这个样子。我要彻底地了解她的背景和现状，这个女人已经忙到、累到没有任何的社交圈子，没有社交生活的。

　　在这样的一个状况下，如果有一个人需要进入她的生活，救赎她，或者说给她一些温暖，这个人会出在哪里？一定不是在家里，她也没有社交圈子，那肯定是在工作的地方。她是一个中文老师，她教的科目又不被重视，所以肯定不是所谓的同事，那肯定就是学生了。她教了很不在乎中文的一些学生，只有一个人可能还是有点在乎，也在乎她这个人，写着写着最后还是会走到那里去


陈哲艺、杨雁雁与许家乐在今年澳门国际影展上

　　Mtime：水到渠成。

　　陈哲艺：对，所以不是我一开始的设定，就是要去写“师生恋”，这三年创作剧本的时间花在哪？花在很用心地沉浸在这些角色里面，最后这些人物会带我走去哪里。

　　Mtime：您需要说服已经跟您合作过一次的杨雁雁与许家乐这两个演员吗？

　　陈哲艺：我一开始根本就没想用他们，因为他们之前演母子，这次演师生，还有一场很激情的床戏，我自己都拍不下去。我之前花了大概一年时间，去了很多中学，看了很多15-17岁的中学生，找了大概四、五十名，做了工作坊，做了很多训练，但一直找不到适合的。后来就重新发现许家乐，把他带进来，跟他们一起上课。发现许家乐真的有天分，他好自然。


杨雁雁拿到了今年的金马奖影后

　　选他的时候，其实没想用杨雁雁，撒网去找的。一定要找专业演员，而不是素人，因为这个戏份太重了，所以也看了一些舞台剧、电影、电视演员，也没有找到理想的。最后还是打电话给雁雁说，我有个剧本，我觉得非常不适合你，但是你可以看一下。她看完之后，我们也试了几场戏，决定说我们一起去建立这个角色最后我觉得大家都有突破，突破了心理的障碍，完成了这两个人物

　　Mtime：杨雁雁和许家乐在片中有一场你刚才提到的激情床戏，他们是怎么完成母子到情侣的转变？这场戏是怎么拍的？

　　陈哲艺：我觉得说难也不太难，我们之前做了很多彩排，一直到拍摄当天，最后现场的彩排我还是很不满意。我还跟许家乐吵了架，他其他戏都演得非常顺利自如，根本很不费力，但这场戏就感觉对他来说是一种挑战。他就很气，说那我不要演了，还跟我发脾气，抬杠吵架。后来我就跟他说，算了我也不要跟你吵，我们拍就对了，反正你应该可以演的。最后很简单，脱光衣服就可以上戏了。


剧组在今年金马奖红毯上

　　你光溜溜其实就可以完成，也不会多想，反而更容易。许家乐是一个表演的时候完全不会多想，没有包袱的演员，他不会去care。后来其实我们什么保护措施都没有做，除了女演员有，但他就没有，直接就这样拍。他本来很多顾虑，后来拍了第一条也不管了，是男是女、清不清场他也不管了。很多演员可能会顾及很多，考虑很多，但他是入戏的时候就完全没有包袱，也不在乎

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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关键词： 陈哲艺 爸妈不在家 热带鱼 澳门国际影展
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